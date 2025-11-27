Число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга выросло до 83 человек

Дочь репатриантов из Казахстана записала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе

Девочка из Казахстана записала ообращение из-за невозможности учиться в российской школе

Tекст: Вера Басилая

Двенадцатилетняя Таисия Блаженская, дочь русских репатриантов из Казахстана, опубликовала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе, сообщает «Регнум».

Девочка уже вторую четверть остается без обучения – после успешной сдачи теста на знание русского языка сначала ее зачислили в школу, а затем сообщили, что произошла ошибка и принять смогут только при наличии гражданства.

В видео Таисия рассказала: «Меня зовут Таисия, мне 12 лет. Родилась я в 2013 году. Переехала я из Казахстана в город Тобольск. В Казахстане я училась в 50-й школе в городе Караганда. В Тобольске я уже не хожу в школу вторую четверть, потому что я сдавала русский язык. Русский язык сначала я сдала, а потом маме позвонили и сказали, что я не сдала. Моя мама – гражданка России».

Родители школьницы подчеркивают, что семья всегда говорила и училась на русском языке. Мама Таисии, Татьяна, возмущается, что девочке даже не выдали подтверждающие документы о результатах экзамена и отказываются предоставить видеозапись. Отец девочки, Сергей, уверен, что тест составлен так сложно, что его не пройдут 90% учеников российских школ, и отмечает, что реальные результаты остаются неизвестными.

Чиновники объяснили отказ тем, что ознакомиться с результатами теста, его заданиями и видеозаписью никто, кроме ребенка и комиссии, не может.

«Материалы присылаются в день проведения тестирования от Рособрнадзора, их никто не видит», – пояснила Ирина Журавова, начальник отдела образования.

По словам чиновницы, для детей участников программы переселения соотечественников тест теперь проводится в устной форме, но для семьи Блаженских, не оформивших участие до переезда, процедура осталась прежней. Гражданство родителей значения не имеет, учитывается лишь статус самого ребенка. Журавова подчеркнула, что законом предусмотрена трехмесячная пауза, чтобы ребенок подтянул русский язык, после чего возможно повторное тестирование.

Отмечается, что похожие случаи встречаются все чаще, а ответы Министерства просвещения сводятся к формальным ссылкам на внутренние приказы и перевод ответственности на Рособрнадзор.

Ранее в Москве Олю, переехавшую с Латвии, не приняли в школу из-за «недостаточного уровня» знания русского языка.

Позже чиновники признали свою ошибку, а девочка успешно сдала тест на знание русского языка.

Приехавшие в Россию русскоязычные дети, не прошедшие тестирование по русскому языку, опубликовали обращения в интернете.

В Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов.

