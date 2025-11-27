Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга выросло до 83 человек
В результате пожара, вспыхнувшего на строительных лесах и охватившего четыре высотки жилого комплекса Wang Fuk Court в Гонконге, погибло 83 человека.
Число погибших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге выросло до 83 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на South China Morning Post. Согласно последней информации издания, еще 76 человек получили ранения различной степени тяжести.
Пожар вспыхнул в среду и быстро охватил высотные здания жилого комплекса. Первоначально сообщалось о 65 погибших, однако число жертв значительно увеличилось после разбора завалов.
Как уточняет издание, возгорание началось на территории бамбуковых строительных лесов, установленных вокруг домов в рамках реновации Wang Fuk Court. Огонь стартовал в одном из зданий и затем распространился еще на три корпуса жилого комплекса.
Власти и экстренные службы продолжают работы на месте ЧП, выясняя причины случившегося и оценивая нанесенный ущерб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге продолжается пожар. Спасатели уточнили, что в здании остаются заблокированными 62 человека.