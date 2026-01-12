Sun: Глава Минобороны Британии Хили едва не попал под удар «Орешником»

Tекст: Катерина Туманова

«Он сказал это после того, как опасно приблизился к российскому ракетному обстрелу. Источник сообщил, что он «чуть не попал» подо Львовом, где в четверг одновременно с атакой беспилотника на Киев была выпущена ракета «Орешник», в результате чего погибли четыре человека», – пишет британская Sun.

Хили, чей поезд вынужденно остановился, сказал: «Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги. Это был серьезный момент и суровое напоминание о массированных обстрелах украинцев беспилотниками и ракетами в условиях минусовых температур».

Напомним, Хили, находясь с визитом в Киеве, сказал представителям СМИ, что, если бы ему предстояло похитить мирового лидера по аналогии с действиями США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, он выбрал бы Владимира Путина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Хили «влажными фантазиями британских извращенцев».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый заявил о тяжелых повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником». Министр Хили заявил, что в Британии намерены создать новую ракету для ВСУ.

При этом Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.