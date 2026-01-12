  • Новость часаПутин в День работника прокуратуры напомнил о судьбоносной силе решений
    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией
    Минобороны рассказало о провале операции ВСУ в Купянске
    Daily Mail: План Стармера по отправке войск на Украину – бред и бравада
    Немецких десантников обвинили в нацизме, наркомании и насилии
    В Британии озвучили характеристики новой ракеты для ВСУ
    Командующий дивизиона раскрыл детали уничтожения F-16
    Президент Кубы ответил на претензии Трампа
    ВСУ по ошибке уничтожили часть своего штурмового полка
    СМИ: США применили секретное оружие во время захвата Мадуро
    Глеб Простаков Как тишина на дне Балтики взорвала Евросоюз изнутри

    Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.

    4 комментария
    Ольга Андреева Не надо бояться империй

    Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.

    34 комментария
    Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это в первую очередь про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, – дело третье.

    21 комментарий
    12 января 2026, 04:10

    Sun: Глава Минобороны Британии Хили едва не попал под удар «Орешником»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава британского Минобороны Джон Хили заявил таблоиду Sun о том, как едва не угодил под удар российского «Орешника», находясь в Киеве, и отметил, что момент оказался серьёзным.

    «Он сказал это после того, как опасно приблизился к российскому ракетному обстрелу. Источник сообщил, что он «чуть не попал» подо Львовом, где в четверг одновременно с атакой беспилотника на Киев была выпущена ракета «Орешник», в результате чего погибли четыре человека», – пишет британская Sun.

    Хили, чей поезд вынужденно остановился, сказал: «Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги. Это был серьезный момент и суровое напоминание о массированных обстрелах украинцев беспилотниками и ракетами в условиях минусовых температур».

    Напомним, Хили, находясь с визитом в Киеве, сказал представителям СМИ, что, если бы ему предстояло похитить мирового лидера по аналогии с действиями США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, он выбрал бы Владимира Путина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Хили «влажными фантазиями британских извращенцев».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый заявил о тяжелых повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником». Министр Хили заявил, что в Британии намерены создать новую ракету для ВСУ.

    При этом Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    11 января 2026, 15:25
    ВСУ по ошибке уничтожили часть 425-го штурмового полка в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Силы 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, которые были выведены из населенного пункта Святопетровка Запорожской области, по ошибке подверглись атаке со стороны украинских союзных подразделений, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Часть сил 425-го отдельного штурмового полка Вооружённых сил Украины была уничтожена по ошибке собственными союзными подразделениями, передает ТАСС.

    По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, украинские военные приняли своих солдат за российских бойцов.

    Кимаковский уточнил, что инцидент произошёл после вывода подразделения из населённого пункта Святопетровка Запорожской области.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские разведчики из 141-й отдельной механизированной бригады по ошибке открыли огонь по своим диверсантам, которые двигались в сторону позиций ВС России.

    Комментарии (6)
    11 января 2026, 16:12
    Минобороны сообщило о провале попытки ВСУ установить флаг в Купянске

    ВС России пресекли попытку ВСУ установить флаг на администрации Купянска

    Минобороны сообщило о провале попытки ВСУ установить флаг в Купянске
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили беспилотник и украинский флаг, которые пытались установить на здании администрации города Купянск в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    Вооруженные силы России сорвали попытку Вооруженных сил Украины установить украинский флаг на здании городской администрации в Купянске Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    По данным Минобороны, украинские военные не смогли прорваться в город, поэтому попытались обозначить свое присутствие с помощью беспилотника, к которому был прикреплен флаг. В итоге флаг и беспилотный летательный аппарат уничтожены.

    Также российские военные также отразили две атаки со стороны ВСУ на купянском направлении. Подчеркивается, что обе попытки украинских сил оказались безуспешными и не привели к изменению позиций.

    Минобороны сообщило, что на Харьковском направлении поражены подразделения теробороны ВСУ в районах Старица и Марьино. На Купянском направлении российские войска отразили атаки сил противника и уничтожили до 15 украинских военнослужащих.

    Ранее российские войска отразили две атаки ВСУ, которые пытались прорваться в Купянск.

    Комментарии (7)
    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 21:32
    Командующий дивизиона раскрыл детали уничтожения F-16 ВСУ

    Командующий дивизионом сообщил об уничтожении F-16 ВСУ двумя ракетами С-300

    Tекст: Вера Басилая

    Расчет российского зенитного комплекса С-300 поразил самолет F-16 ВСУ, выпустив по цели две ракеты, рассказал командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север в материале «Соловьев Live».

    По словам Севера, российский расчет зенитного ракетного комплекса С-300 уничтожил истребитель F-16 Воздушных сил Украины, применив для этого две ракеты, передает ТАСС. Кадры были показаны в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия1».

    Командующий дивизионом сообщил, что первая ракета повредила самолет, а вторая окончательно его уничтожила. По его словам, подготовка к атаке велась долго, экипаж выжидал подходящий момент, чтобы поразить цель.

    Военнослужащий отметил, что расчет получил современный комплекс С-300 в декабре 2024 года и с тех пор сбил множество целей, включая беспилотники, ракеты ATACMS, снаряды HIMARS и управляемые авиационные бомбы.

    Командир бригады полковник Алексей Жирков подчеркнул, что российские системы ПВО превосходят западные аналоги, в частности американский комплекс Patriot. Он отметил, что комплексы С-300В4, которыми оснащена бригада, надежно прикрывают войска и населенные пункты, эффективно уничтожая современные воздушные угрозы.

    Жирков добавил, что российских военнослужащих специально готовят для борьбы с техникой НАТО.

    Министерство обороны России заявило о первом сбитом российскими средствами ПВО самолете F-16 Воздушных сил Украины в апреле 2025 года.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 16:04
    В МИД пообещали неотвратимое наказание за атаки Украины на Воронежскую область

    Захарова: Организаторы атаки ВСУ на Воронежскую область понесут наказание

    Tекст: Дарья Григоренко

    Организаторы и исполнители атак Украины на Воронежскую область и другие регионы России понесут неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    МИД России выразил надежду, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку произошедшему. По словам Захаровой, молчание мирового сообщества в ответ на атаки на российские регионы равносильно пособничеству действиям Киева. В министерстве подчеркнули, что «киевский режим вновь продемонстрировал свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив очередное кровавое преступление».

    В заявлении отмечается, что атаки носили террористический характер, их главной целью было максимальное количество гражданских объектов. Под удары попали более десяти многоквартирных домов, столько же частных домов, а также гимназия и несколько административных зданий. Российская сторона решительно осудила данные действия Киева.

    Захарова подчеркнула, что подобные преступления свидетельствуют об агонии киевского режима, который, по ее словам, после провалов на поле боя пытается выместить злобу на мирных жителях России. В МИД России эти действия охарактеризовали как вопиющее проявление терроризма.

    По данным Минобороны, в ночь на 10 января массированной атаке дронов самолетного типа подверглись Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. Всего было выпущено 33 беспилотника, основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа.

    Напомним, в воскресенье глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при падении обломков дрона в Воронеже на один из частных домов смертельные ранения получила молодая женщина. При атаке дронов на регион пострадали четыре человека, а также повреждения получила Воронежская православная гимназия.

    Комментарии (13)
    11 января 2026, 22:12
    В Конгрессе потребовали от посла Украины объяснить захват церквей

    Конгрессвумен Луна потребовала комментария от посла Украины по захвату церквей

    Tекст: Вера Басилая

    Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна направила послу Украины в Вашингтоне Ольге Стефанишиной запрос с требованием прокомментировать информацию о случаях незаконного захвата церквей.

    Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна потребовала разъяснений от посла Украины в Вашингтоне Ольги Стефанишиной по поводу сообщений о захвате церквей на Украине, передает ТАСС.

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Луна обратилась к Стефанишиной с просьбой прокомментировать видео с подобными случаями и предложила организовать встречу с представителями православных христиан, посетивших ее офис.

    Ранее Луна сообщила, что к ней обратились представители православной церкви на Украине с просьбой о защите,заявляя, что местные власти предпринимают попытки захватить их храмы. По словам конгрессвумен, она осознает сложное положение украинского посла, однако подчеркнула недопустимость задержаний христиан и оправдания таких действий.

    Она также заявила о намерении фиксировать все случаи незаконного захвата церквей на Украине и добиваться привлечения к ответственности чиновников, причастных к этим инцидентам.

    Ранее американская конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала прекратить выделение Украине денежных средств из-за рейдов на церкви и задержаний священников.

    Эксперты ООН выразили тревогу по поводу ограничений свободы вероисповедания и религиозной практики для Украинской православной церкви на Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия властей Украины приведут к использованию храмов канонической Украинской православной церкви как бань и саун.

    Комментарии (4)
    11 января 2026, 15:22
    В Киевской области люди вышли на протест из-за отсутствия электричества
    В Киевской области люди вышли на протест из-за отсутствия электричества
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители села Гореничи, которое находится под Киевом, вышли на акцию протеста из-за отсутствия электроэнергии в своих домах, сообщают украинские издания.

    Как пишет «Политика Страны», у жителей села Гореничи Бучанского района отсутствует электроэнергия в домах уже четвертые сутки.

    Накануне группа жителей в пригороде Киева блокировала шестиполосную дорогу после почти двух суток отсутствия электроснабжения в жилом комплексе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Киеве была приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта из-за массовых аварийных отключений электроэнергии.

    В Киеве также прекратили работу ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые нуждаются в восстановлении. После серии взрывов в Киеве остались без электроснабжения более 500 тыс. потребителей.

    Комментарии (11)
    11 января 2026, 20:01
    Daily Mail: План Стармера по отправке войск на Украину – бред и бравада

    Daily Mail: План Стармера по отправке войск на Украинуя является бредом

    Daily Mail: План Стармера по отправке войск на Украину – бред и бравада
    @ пресс-служба Владимира Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Планы премьер-министра Кира Стармера о возможном размещении британских военных на Украине подвергают чрезмерному риску жизни солдат, ему нельзя доверять в военных вопросах, сообщает Daily Mail.

    Премьер-министру Киру Стармеру нельзя доверять в вопросах обороны и военной политики, пишет Daily Mail. По мнению авторов издания, Стармер теряется в военных вопросах, а его подход сочетает браваду с нереалистичными ожиданиями.

    В частности, журналисты считают его план по размещению британских войск на территории Украины «бредом», который, скорее всего, приведёт к угрозе для самих военнослужащих.

    В статье подчеркивается, что после окончания Холодной войны Британия значительно сократила военные расходы: с 7% ВВП в 1956 году до нынешних 2%. Эти средства были перенаправлены на здравоохранение, образование и социальные выплаты, что, по мнению авторов, ослабило армию страны.

    Кроме того, значительная часть военной техники устарела, а численность вооружённых сил недостаточна для серьёзных современных конфликтов.

    Daily Mail отмечает, что многие британцы по-прежнему завидуют военной мощи США и мечтают о восстановлении прежнего статуса Британии, однако в нынешних условиях повышение военных расходов может быть сложной задачей. Лидер партии Reform UK Найджел Фарадж призывает увеличить расходы на оборону, но также понимает риски и непопулярность участия в крупных военных конфликтах.

    Издание делает вывод, что Британии необходим более «жёсткий и реалистичный» подход к обороне, а не предложения, подобные плану Стармера по отправке войск на Украину. По мнению авторов, это не только не отпугнёт Москву, но и подвергнет британских солдат опасности.

    Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине в случае прекращения огня.

    Лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска.

    СМИ сообщали, что Британия и Франция планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 22:44
    В Британии раскрыли планы по созданию новой ракеты для ВСУ

    Британия создаст для Украины баллистическую ракету Nightfall

    Tекст: Катерина Туманова

    Британия создаст для Украины баллистическую ракету Nightfall с боеголовками весом 200 кг, которая сможет уничтожать российские объекты на расстоянии до 480 км, пишет британский таблоид Daily Mail.

    Британия намерена «предоставить в руки украинцев передовое оружие» с мощными баллистическими ракетами большой дальности, которые могут уничтожать российские цели на расстоянии более 300 миль (482 км), говорится в статье Daily Mail.

    По данным издания, Министерство обороны ищет британские фирмы для проектирования, разработки и поставки первых трех испытательных ракет по контракту стоимостью 9 млн фунтов стерлингов.

    Высоко оценивая потенциал нового оружия, министр обороны Джон Хили вспомнил, как во время поездки в Киев его поезд был вынужден сделать экстренную остановку, чтобы не попасть под удар.

    «Это был серьезный момент и яркое напоминание о шквале беспилотников и ракет, обрушившихся на украинцев в условиях минусовой температуры. Мы этого не потерпим и полны решимости предоставить в руки украинцев самое современное оружие, чтобы они могли дать отпор», – заявил он.

    Объявление о проекте Nightall прозвучало после того, как министр обороны Джон Хили сообщил, что Великобритания потратит 200 млн фунтов стерлингов на подготовку британских войск к отправке в Украину в случае прекращения огня с Россией.

    При этом та же Daily Mail ранее заявила, что премьер-министру Киру Стармеру нельзя доверять в вопросах обороны и военной политики, так как он теряется в военных вопросах, а его подход сочетает браваду с нереалистичными ожиданиями.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция, по данным СМИ, планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией. Премьер Британии Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине в случае прекращения огня.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил о риске войны Британии и Франции с Россией.

    Комментарии (5)
    11 января 2026, 17:41
    Директор православной гимназии Воронежа рассказала о последствиях удара ВСУ
    Директор православной гимназии Воронежа рассказала о последствиях удара ВСУ
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Воронежская православная гимназия временно перевела более 300 учеников на дистанционное обучение из-за повреждений, вызванных ночной атакой украинских беспилотников, сообщила директор гимназии Марина Шахова.

    В ночь на воскресенье Воронежская православная гимназия во имя святителя Митрофана Воронежского получила повреждения в результате атаки украинских беспилотников, передает РИА «Новости».

    Директор гимназии Марина Шахова сообщила, что были повреждены фасад здания, выбиты окна, а также зафиксировано попадание по крыше одного из корпусов. В момент происшествия в гимназии находился охранник, он не пострадал.

    По ее словам, сейчас проводится оценка нанесенного ущерба и принимаются меры для организации дальнейшей работы учреждения, пока учащиеся переведены на дистанционное обучение.

    «Сколько это продлится, сказать не могу. Всего в учебном заведении учатся более 300 ребят», – заявила Шахова.

    В гимназии сейчас работают представители правоохранительных и следственных органов, а сотрудники учреждения проводят уборку и устраняют последствия повреждений. Шахова также отметила, что решение о дальнейшем формате обучения будет приниматься после получения заключения специалистов о состоянии здания.

    Ранее Мария Захарова заявила, что организаторы и исполнители атак Украины на Воронежскую область и другие регионы России понесут неотвратимое наказание.

    Напомним, в воскресенье глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при падении обломков дрона в Воронеже на один из частных домов смертельные ранения получила молодая женщина.

    При атакеБПЛА на Воронежскую область пострадали четыре человека, также получила повреждения Воронежская православная гимназия.

    Комментарии (2)
    11 января 2026, 07:18
    «Северяне» продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» сохраняет высокие темпы продвижения в Сумской области, на Харьковском направлении фиксируется высокая интенсивность боев.

    За последние сутки штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись в Сумском районе на 12 участках и еще на трех в Краснопольском. Общее продвижение на этом направлении составило до 750 м, при этом авиация ВКС России нанесла результативные удары по тыловым районам украинских войск, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Теткинском и Глушковском направлениях серьезных изменений не зафиксировано, однако артиллерия и расчеты FPV-дронов продолжили наносить удары по позициям противника в районах Рыжевки и Павловки.

    В Харьковской области сохраняется высокая интенсивность боев, наблюдается продвижение российских штурмовых групп на всех участках фронта. В районе Старицы отмечено продвижение на четырех участках на 300 м, где активно применялись тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

    В лесу юго-западнее Лимана штурмовые подразделения заняли одну позицию ВСУ, продвинувшись на 300 м. В Волчанских Хуторах «Северяне» заняли 15 зданий и закрепились, продвижение составило до 350 м.

    В районе Меловое-Хатнее ударами беспилотников «Герань-2» уничтожен пункт дислокации украинской мотопехоты, а огнем ТОС поражены позиции территориальной обороны в районе Ольховатки. На Липцовском участке существенных изменений не произошло, но «Северяне» продолжили наносить удары по маршрутам снабжения противника.

    «За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 70 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и хранилищам горючего, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса на Украине.

    Комментарии (3)
    11 января 2026, 21:56
    Орбан предрек гибель Европы из-за передачи 800 млрд евро Украине

    Орбан: Передача 800 млрд евро Украине приведет к экономической гибели Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что выделение Украине 800 млрд евро может привести к краху европейской экономики.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что передача Украине 800 миллиардов евро приведет к экономической гибели Европы, передает РИА «Новости».

    По его словам, Украина запрашивает 800 млрд евро в течение следующего десятилетия, не учитывая расходы на вооружение, а в Брюсселе требуют от Венгрии отказаться от поддержки семей, пенсионеров, дешевой энергетики, больниц и справедливых налогов ради помощи Киеву. Орбан подчеркнул, что Венгрия продолжит ставить интересы своего народа на первое место и не поддержит такой подход, который, по его мнению, ослабляет Европу. Ранее он отмечал, что такой суммы хватило бы на выплату пенсий венграм в течение 40 лет.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал руководство на Украине «гомункулом» в контексте просьбы Киева о 800 млрд долларов.

    Орбан также заявил, что венгерские средства должны использоваться для развития самой Венгрии, а не для поддержки Украины.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 00:07
    Путин в День работника прокуратуры напомнил о судьбоносной силе решений
    Путин в День работника прокуратуры напомнил о судьбоносной силе решений
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и сотрудников с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры, напомнив о ключевых чертах личности и профессиональных качествах трудящихся на этом поприще.

    Поздравляя работников прокуратуры с профессиональным праздником Путин сделал акцент на значимость их труда. Президент напомнил, что профессия прокурора требует глубоких знаний законодательства, умения аргументировать решения, высокой ответственности и принципиальности.

    Эти качества всегда отличали лучших работников прокуратуры, оставаясь ориентиром для молодого поколения.

    «В вашей работе нет, не может быть места формальному, равнодушному отношению к делу. Ведь от решений прокурора зависят судьбы людей, их репутация, вера в справедливость и силу государства», – подчеркнул Путин в праздничном обращении, представленном на сайте Кремля

    Он указал на то, что сотрудники прокуратуры решают широкий круг задач по выявлению, пресечению и предупреждению нарушений закона, отстаивают  и восстанавливают права и интересы граждан, общества и государства, вносят вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, поддерживают гособвинение в судебных инстанциях.

    Президент выразил уверенность, что сотрудники прокуратуры продолжат честно и добросовестно выполнять свои обязанности, оставаясь надежной опорой правопорядка.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 17:52
    В Китае назвали удар «Орешника» переломным моментом для НАТО

    Sohu: Удар «Орешника» показал иллюзорность безопасности НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетная атака комплекса «Орешник» по Львовской области вызвала сомнения по поводу надежности обороны Западной Украины и безопасности НАТО, сообщает китайское издание Sohu.

    Китайское издание Sohu пишет, что недавний удар ракетного комплекса «Орешник» по Львовской области стал символом нового этапа специальной военной операции. Эксперты из Китая подчеркнули, что атака продемонстрировала уязвимость Западной Украины и подорвала уверенность НАТО в безопасности региона, передает Lenta.ru.

    В публикации отмечается, что Львов назван логистическим сердцем Вооруженных сил Украины и служит ключевым пунктом для западных поставок.

    По оценкам аналитиков, целью удара стали не только логистические объекты, но и критически важная инфраструктура. Повреждение этих объектов осложнит снабжение и создаст дополнительные трудности для региона в условиях холодной зимы, считают эксперты издания.

    Корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что удар российским «Орешником» по украинским целям может быть намеком европейцам на фоне их планов разместить войска на Украине.

    Новейшая ракета «Орешник» с дальностью до 5 500 километров продемонстрировала, что значительная часть Европы может находиться в зоне ее поражения, говорится в материале Sky News.

    До этого мэр Львова Андрей Садовый заявил о тяжелых повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником».

    Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что этот удар стал сигналом для Европы и США.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев сравнил ночной удар «Орешником» с применением галоперидола против «опасных психов».

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 08:04
    ВСУ решили вывести расчеты дроноводов из Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Командование украинской армии начало вывод расчетов полка беспилотных систем из Сумской области, эти расчеты участвовали в атаке на Курскую область, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Речь идет о 411-м полке беспилотных систем, он понес потери в ходе боестолкновений с группировкой «Север», сказал собеседник ТАСС.

    Источник добавил, что у этого украинского полка на вооружении были ударные дроны Vampire («Баба-яга») и «Дартс», с их помощью ВСУ атаковали Курскую область.

    Ранее сообщалось, что группировка ВС России «Север» сохранила высокие темпы продвижения в Сумской области, на Харьковском направлении фиксируется высокая интенсивность боев.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 12:16
    На Украине заявили о самой сложной ситуации с энергоснабжением за всю зиму

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В крупнейшем украинском энергохолдинге «ДТЭК» заявили о критической обстановке с электроснабжением в Киеве и Днепропетровской области из-за аварий.

    «Сейчас самая сложная ситуация со светом за эту зиму», – заявил холдинг, передает ТАСС.

    По данным компании, наблюдаются серьезные трудности с передачей электроэнергии в Днепропетровске и регионе, а также в Киеве и Киевской области.

    В отдельных районах Печерского и Голосеевского округов, а также на левом берегу Киева, продолжаются внеплановые отключения электроэнергии. Энергетическая система работает с перебоями, что приводит к частым авариям.

    В субботу в украинской столице полностью остановили работу систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта из-за масштабных аварийных отключений.

    До этого в Киеве перестали работать две ТЭЦ.

    Комментарии (0)
    Захарова высмеяла заявление главы МО Британии о «похищении» Путина
    Фицо заявил о необходимости отставки Каллас
    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте
    Орбан предрек гибель Европы из-за расходов на Украину
    Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро
    Politico: ЕС испугался сделки Трампа по Украине с бонусом в виде Гренландии
    Директор православной гимназии Воронежа рассказала о последствиях удара ВСУ

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам?

    «Орешник» остудил Киев, Львов и Брюссель

    Часть Киева в пятницу осталась без отопления и электричества, значительный ущерб, по некоторым данным, получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области, европейские чиновники заговорили о «предупреждении Европе и США». Таковы первые итоги «удара возмездия» с использованием «Орешника» в ответ на атаку дронами ВСУ резиденции Владимира Путина. Каковы будут последствия удара для Киева и его союзников?

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году. И дело не только в том, что войска массово насыщаются боевыми роботами – но и в том, что насыщение количеством переходит в новое качество боевых возможностей армии.

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах.

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

  • О газете
