Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Унесший более 90 жизней пожар в жилом комплексе в Гонконге потушен
Унесший более 90 жизней пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге потушен
Пожарные потушили возгорание в многоэтажном доме, где в огне погибли 94 человека, при этом продолжают осматривать помещения на предмет пострадавших.
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в специальном административном районе Китая – Гонконге полностью потушен, передает Центральное телевидение Китая.
Спасатели занимаются проверкой всех квартир, чтобы убедиться, что никто не остался внутри после завершения тушения пожара, передает РИА «Новости».
Уточняется, что пожар начался и быстро распространился с бамбуковых строительных лесов, установленных вокруг домов для реновации, пишет South China Morning Post. Общая жертва трагедии выросла до 94 погибших.
Власти Гонконга отметили, что столь стремительное распространение огня является необычным случаем, и объявили о проведении уголовного расследования для выяснения обстоятельств происшествия. По подозрению в непредумышленном убийстве задержаны три человека.
По словам пресс-секретаря генконсульства России Екатерины Богучарской, информации о погибших либо пострадавших россиянах на данный момент нет.
Ранее в пятницу число погибших при пожаре в Гонконге достигло 94 человек.
Накануне сообщалось, что в во время пожара оказались заблокированы 62 человека.