В горящем ЖК в Гонконге оказались заблокированы 62 человека
В Гонконге продолжается пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court, где заблокированными в здании остаются 62 человека, а число погибших достигло 55, пишут местные СМИ.
62 человека остаются заблокированными в семи зданиях в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.
Пожар вспыхнул в среду и захватил сразу несколько высотных зданий жилого комплекса.
По данным газеты, жители не могут самостоятельно выбраться из своих квартир из-за сильного дыма и пожара. По последней информации, 76 человек госпитализированы. Состояние 15 пострадавших врачи оценивают как критическое.
Спасательные работы на месте происшествия продолжаются. В результате пожара уже погибли 55 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пожар начался и распространился среди бамбуковых строительных лесов вокруг домов ЖК Wang Fuk Court. В результате огнем были захвачены семь зданий комплекса, где проживает около 4 тыс. человек.
Также стало известно, что трое руководителей строительных компаний в Гонконге обвиняются в непреднамеренном убийстве из-за пожара.
По словам главы пресс-службы Генконсульства России в Гонконге, информация о пострадавших гражданах России не поступала.