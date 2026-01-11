Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.32 комментария
Боевики в Таиланде подорвали более 10 автозаправок
В трех провинциях на юге Таиланда произошли скоординированные нападения на автозаправки, теракты произошли в провинциях Наратхиват, Паттани и Яла, сообщают СМИ.
Нападения сопровождались взрывами и поджогами, были атакованы 11 автозаправочных станций нефтегазовой компании PTT, передает «Газета.Ru» со ссылкой на One 31.
Один полицейский получил ранения.
Экстренные службы начали ликвидировать последствия атак, а силовые структуры приведены в режим повышенной готовности. Тайские власти приступили к расследованию инцидентов.
Конфликт между правительством и вооруженными группировками в этом регионе продолжается более 70 лет. С 2004 года активность радикальных формирований значительно возросла, их главной целью остается отделение южных провинций и создание суверенного государственного образования на их территории.
В ноябре двое военнослужащих Королевской армии Таиланда получили ранения при подрыве на мине во время патрулирования в приграничном районе с Камбоджей.