  • Новость часаЭксперт: США пожалеют о гибели Лариджани
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Убийством Лариджани Израиль подставил США
    Трамп: США не желают помощи от стран НАТО
    TWZ назвал самый уродливый военный самолет в мире
    Захарова задумалась о «венесуэльском сценарии» для Макрона
    Стало известно о переброске 2,2 тыс. морпехов США на Ближний Восток
    NYT: Азия отказалась от СПГ и вернулась к углю
    Франция заявила о возможности Канады вступить в ЕС
    Венгрии предрекли массовые протесты и политический кризис после выборов
    Госдолг США пробил историческую отметку
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    9 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    31 комментарий
    18 марта 2026, 10:58 • Новости дня

    Пентагон заказал ремонт двигателей истребителей для Тайваня и Польши

    Пентагон выделил 470 млн долларов на ремонт двигателей F100 для союзников США

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны США подписало трехлетний контракт на 470 миллионов долларов на восстановление двигателей F100 истребителей F-15 и F-16 для 13 союзных стран.

    Министерство обороны США подписало соглашение с корпорацией Pratt & Whitney на выполнение работ по обслуживанию авиационной техники, передает РИА «Новости».

    Стоимость сделки составляет около 470 млн долларов. Согласно правительственным документам, подрядчик обязуется провести необходимые ремонтные мероприятия для партнеров Вашингтона.

    В тексте документа указано: «С Pratt & Whitney… заключен контракт на 470 миллионов долларов… на восстановление двигательных модулей F100». Речь идет о силовых агрегатах, используемых на истребителях четвертого поколения F-15 и F-16.

    Договор предполагает выполнение работ с окончательным завершением в марте 2029 года. Программа охватывает обслуживание техники для 13 стран.

    В список получателей услуг вошли Саудовская Аравия, Пакистан, Египет и Польша. Кроме того, в перечне государств, чья авиация подлежит ремонту, упоминается Тайвань.


    17 марта 2026, 20:38 • Новости дня
    Франция провела учения с имитацией ядерного удара

    @ AP Photo/Los Alamos National Laboratory/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь с понедельника на вторник прошли масштабные учения ВВС Франции с отработкой сценария ядерного удара и помехами связи, сообщили местные СМИ.

    Французские воздушно-космические силы провели операцию «Покер», имитирующую ядерный удар, пишет Parisien. Учения проходили ночью и включали около 40 самолетов Rafale, Mirage 2000, самолет дальнего обнаружения AWACS и заправщики A330 MRTT. Самолеты огибали атлантическое побережье, после чего устремились к Средиземному морю, а затем направились к центру страны, где отрабатывали имитацию запуска ядерной ракеты.

    Во время маневров Rafale и истребители сопровождения противостояли системам ПВО и другим истребителям, а все коммуникационные каналы, включая радиосвязь, передачу данных и GPS-навигацию, были намеренно подвержены помехам. В стратегических ВВС Франции заявили, что подобные учения необходимы для проверки способности действовать в условиях ограниченной функциональности систем.

    Газета уточняет, что учения «Покер» проводятся четыре раза в год, и при их проведении учитываются все разведывательные данные, собранные и проанализированные Парижем.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ядерная доктрина страны претерпит значительные изменения. Макрон также объявил о переходе к фазе усиленного сдерживания совместно с восемью странами Европы.

    Глава МИД России Сергей Лавров с иронией назвал планы Франции по ядерному сдерживанию «макроновским зонтиком».

    Комментарии (4)
    17 марта 2026, 11:27 • Новости дня
    Стало известно о рекордных военных расходах Германии при Мерце

    @ Elisa Schu/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Фридрих Мерц инициировал масштабные инвестиции в оборону, что уже приводит к росту заказов для национальных производителей и стимулирует экономику, пишет Bloomberg.

    Правительство Германии приступило к крупнейшей трансформации армии со времён холодной войны, выделив на эти цели рекордные 600 млрд евро, сообщает Bloomberg.

    Канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что новая программа военных расходов стала не только геополитической необходимостью, но и масштабным стимулом для национальной экономики. Ужесточение ситуации на Украине и конфликт в Иране лишь усилили спрос на немецкое вооружение, включая ПВО для стран Персидского залива.

    В результате спрос на продукцию оборонных предприятий Германии растёт беспрецедентно: компании быстро увеличивают производственные мощности, а кредиты становятся доступнее. Например, Rheinmetall всего за 15 месяцев построила новый завод боеприпасов, а её акции с начала 2025 года выросли более чем на 160%. Аналитик UBS Феликс Хюфнер прогнозирует, что вклад оборонки добавит 0,5 процентных пункта к росту ВВП ФРГ к 2028 году.

    Более 85% контрактов размещаются внутри Германии и Евросоюза, чтобы поддержать собственных производителей и снизить зависимость от импорта, прежде всего из США. Ведущие банки, такие как Deutsche Bank, создают специальные команды для финансирования военной отрасли. Для ускорения закупок власти упростили процедуры и расширили практику прямых контрактов с немецкими компаниями.

    Рост оборонных расходов уже дал толчок многим отраслям, включая стартапы и автопром, которые переориентируются на выпуск продукции для армии. Эксперты отмечают, что такой подход может стать катализатором технологических инноваций с последующим выходом на гражданский рынок – как это уже случалось в истории с интернетом или GPS.

    Параллельно Еврокомиссия предложила реформировать систему торговли выбросами ETS, используя доходы от продажи квот для поддержки декарбонизации в менее развитых странах ЕС. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости ускорить модернизацию энергоёмких отраслей и удерживать цены на выбросы под контролем, а также о планах по корректировке траектории снижения выбросов после 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Helsing получила 600 млн евро на разработку военных дронов для Украины. Стартапы ФРГ получат заказы на беспилотники для немецкой бригады, размещенной в Литве. Bloomberg сообщил о приостановке заказов БПЛА Helsing для Украины.

    Комментарии (8)
    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    Комментарии (2)
    16 марта 2026, 12:46 • Новости дня
    Defence24: Польша создаст «Долину дронов» на границе с Украиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша создает «Долину дронов» на границе с Украиной, сообщает издание Defence24.

    Польша создает первый в Евросоюзе комплексный центр исследований, испытаний и сертификации беспилотных систем на юго-востоке страны, в Подкарпатском воеводстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Defence24.

    Проект получил название «Долина дронов» и должен стать одним из ключевых элементов развития беспилотных технологий в Европе.

    Центр, официально именуемый Польским центром сертификации и развития беспилотных систем, реализуется по инициативе властей Подкарпатского воеводства. Общая стоимость проекта составляет примерно 135 млн злотых, что эквивалентно 36 млн долларов. Из этих средств финансирование Евросоюза оценивается в 8–10 млн евро.

    Завершение строительства планируется к 2029 году. Комплекс займет площадь около 13 гектаров, где разместятся исследовательский центр, диспетчерская вышка, ангар и две взлетно-посадочные полосы. Как сообщает Defence24, в «Долине дронов» будет проходить полная сертификация беспилотников классов C0–C6.

    В разработке и создании центра принимают участие и эксперты, ранее работавшие над формированием аналогичного проекта в американском штате Невада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Польши предсказал банкротство Минобороны страны. Экономисты оценили убытки Польши от конфликта на Украине в миллиарды евро. Польша объявила о пятикратном увеличении выпуска артиллерийских снарядов.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 15:07 • Новости дня
    Американский летчик заявил об уничтожении ядерных ракет США ударами НЛО

    Офицер ВВС США заявил о ликвидации НЛО американских ядерных ракет в 1967 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 1967 году возле базы в Монтане межконтинентальные баллистические ракеты были неожиданно выведены из строя после появления странных огней в небе, сообщил офицер ВВС США в отставке Роберт Салас.

    Офицер ВВС США в отставке Роберт Салас рассказал в подкасте Дэнни Джонса, что в 1967 году рядом с военной базой в Монтане произошел необычный инцидент. По словам Саласа, охранники заметили в небе загадочные огни, после чего над подземными шахтами внезапно выключился свет, передает РИА «Новости».

    Салас заявил: «Ядерные ракеты были выведены из строя неопознанными летающими объектами». Ракеты Minuteman I, оснащенные ядерными боеголовками, стали неисправны практически одновременно с появлением НЛО.

    Салас подчеркнул, что данный случай вызвал серьезное беспокойство у военного командования. Ранее британское издание Daily Mail сообщило о загадочном исчезновении в США генерала, который был связан с темой НЛО.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении обнародовать секретные документы Пентагона о внеземных цивилизациях и НЛО.

    Позже американский военный министр Пит Хегсет также заявил, что не исключает существование инопланетян и также намерен опубликовать материалы Пентагона после анализа.

    Между тем, после поручения Трампа раскрыть все связанные с НЛО материалы с сайта-архива Black Vault через день были удалены сотни гигабайт рассекреченных документов об НЛО и проектах ЦРУ.


    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    Глава NORTHCOM назвал Россию сильнейшим противником для США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Северного командования США (NORTHCOM) Грегори Гийо заявил о способности России создать максимальную угрозу Северной Америке из всех вероятных противников Штатов.

    Россия остается противником, обладающим наибольшими возможностями для создания угрозы Северной Америке, заявил глава Северного командования США (NORTHCOM) Грегори Гийо в письменных показаниях для слушаний в палате представителей. Он подчеркнул, что Москва развивает арсенал межконтинентальных баллистических ракет и существенно укрепляет неядерный военный потенциал, передает ТАСС.

    Гийо отметил, что именно российские возможности представляют наибольшую опасность для территории США и Канады. По его словам, этот фактор требует повышенного внимания со стороны американского военного командования.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что не планируют нападать на страны НАТО, несмотря на регулярные заявления Вашингтона и Альянса об угрозе со стороны России. Российские власти акцентировали, что действия НАТО у западных границ России провоцируют рост напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Гийо заявил об усилении сотрудничества между Россией, Китаем, КНДР и Ираном, что увеличивает риск коллективного противостояния Вашингтону.

    Он также отмечал, что за последние три года Россия значительно нарастила потенциал крылатых ракет, что создает угрозу для США. Генерал допускал и прямой конфликт США с Россией из-за Украины.


    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 09:21 • Новости дня
    Bloomberg: Британии хватит боеприпасов лишь на несколько дней войны

    Tекст: Мария Иванова

    Запаса британских боеприпасов, по оценкам аналитиков, достаточно лишь на несколько дней интенсивных боев, что резко снижает значение страны в крупной войне, пишет Bloomberg.

    Имеющихся у Великобритании боеприпасов, по оценке аналитиков, хватит лишь на несколько дней участия в возможном военном конфликте, передает Bloomberg.

    В материале отмечается, что страна на протяжении десятилетий сокращает военные расходы, и это лишает Лондон значимого веса в случае крупномасштабной войны, передает РИА «Новости».

    «Постепенное сокращение расходов на оборону с 1990 года означает, что Великобритания не будет иметь большого значения в полномасштабной войне... В конце холодной войны британская армия могла выставить пять дивизий. Сегодня она может собрать одну при численности вооруженных сил в 70 тысяч военнослужащих, и ей едва хватит боеприпасов на несколько дней боев», – говорится в публикации агентства.

    Также подчеркивается, что к моменту падения Берлинской стены Королевский военно-морской флот имел 50 фрегатов и эсминцев. К 2026 году в море смогут выйти лишь около десяти боевых кораблей, а число эскадрилий Королевских ВВС сократилось с 36 до шести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские эксперты указали на критическое состояние армейских запасов и опустевшие склады вооружений.

    Премьер-министр Кир Стармер сообщил о начале масштабной подготовки вооруженных сил к возможным боевым действиям.

    Ранее обозреватель Эдвард Лукас предположил, что в случае войны боеприпасы у Лондона исчерпаются за три-четыре дня.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 13:58 • Новости дня
    Шойгу сообщил о прямой угрозе ударов по Уралу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Урал еще недавно был недосягаем для воздушных ударов с Украины, но теперь он находится в зоне прямой угрозы, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе.

    Шойгу заявил, что Урал еще недавно был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, однако теперь он находится в зоне прямой угрозы, сообщает ТАСС.

    Секретарь Совбеза подчеркнул, что приоритетными целями противника являются объекты военного назначения, а также объекты транспорта и топливно-энергетического комплекса. Он отметил, что развитие средств поражения, главным образом беспилотных систем, и изощренность их применения приводят к ситуации, когда ни один регион России не может чувствовать себя в полной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Алмаз-Антей» досрочно поставил российским военным комплексы противовоздушной обороны и другую технику. Зенитно-ракетный комплекс «Триумф» поразил украинский беспилотник над Петербургом.

    За одну ночь российские средства ПВО нейтрализовали 206 украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 20:05 • Новости дня
    Пентагон отказался подтвердить переброску морпехов к Ирану

    @ Lcpl. Christopher Lape/U.S. Marine Corps/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американское военное ведомство не стало подтверждать отправку десантного корабля USS Tripoli с морской пехотой на Ближний Восток, о чем сообщалось ранее.

    Министерство войны США отказалось подтверждать РИА «Новости» информацию о переброске десантного корабля USS Tripoli с подразделениями морской пехоты на Ближний Восток. Официальный представитель Пентагона заявил: «В целях обеспечения безопасности операций мы не комментируем будущие или гипотетические перемещения сил».

    Ранее телеканал CNN сообщил, что USS Tripoli с морскими пехотинцами на борту миновал Сингапур и направляется в сторону Ближнего Востока для участия в военной операции против Ирана. По информации источников телеканала, речь идет о 31-м экспедиционном подразделении морской пехоты США численностью около 2,2 тыс. человек, дислоцированном на Окинаве.

    Источники CNN сообщают, что Пентагон распорядился о развертывании подразделения, однако место назначения и задачи подразделения официально не раскрываются.

    Ранее сообщалось, что США направляют в регион Ближнего Востока десантников и экспедиционный отряд морской пехоты численностью до пяти тысяч человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морпехи, вероятнее всего, будут перебрасываться на остров Харк с территории Кувейта с помощью вертолетов после подавления систем ПВО.

    Позже власти Ирана предупредили, что любая попытка захвата острова приведет к жесткому ответу и унижению нападающих.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Шойгу сообщил о попытках диверсий 56 стран против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что западные спецслужбы создали множество инструментов для диверсий на важных объектах России.

    Россия сталкивается с координированным противодействием со стороны 56 стран, которые пытаются организовать диверсии и террористические акты на объектах критической инфраструктуры, сообщил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. По его словам, западные спецслужбы создали значительное количество механизмов и инструментов для проведения подобных атак, передает ТАСС.

    Выступая на совещании в Уральском федеральном округе, Шойгу заявил: «Фактически против нашей страны действует огромная система 56 стран, весь наработанный спецслужбами этих стран опыт по совершению диверсионных и террористических актов против объектов критической инфраструктуры». Он отметил, что за последнее время этим структурам удалось разработать множество новых подходов к осуществлению подобных актов.

    Секретарь Совбеза подчеркнул, что России необходимо отвечать на эти угрозы «высочайшей организованностью и исполнительской дисциплиной». На встрече в Екатеринбурге Шойгу предложил детально обсудить эффективность действующих мер защиты и определить, какие дополнительные шаги следует предпринять для повышения безопасности ключевых объектов страны.

    Ранее во вторник Шойгу заявил, что за последний год число воздушных атак на объекты военного назначения, транспорта и энергетики в различных регионах России выросло почти в четыре раза, превысив 23 тыс. случаев. Он также отметил, что Урал теперь находится в зоне прямой угрозы воздушных ударов с Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с понедельника на вторник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 206 украинских дронов самолетного типа над Россией.


    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 18:50 • Новости дня
    На Украине заговорили об отмене брони от мобилизации для крупных СМИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские СМИ, включая ТСН, 1+1 и УНИАН, оказались под угрозой лишения права на бронь от мобилизации для своих сотрудников, сообщает местная пресса.

    Министерство культуры Украины могло лишить ряд крупных украинских СМИ, включая телеканалы «ТСН» и «1+1», а также издание «Главред» и агентство УНИАН, права предоставлять своим сотрудникам бронь от мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на информацию из Telegram-каналов и собственные источники, передает РИА «Новости».

    В сообщении говорится, что право предоставлять бронь уже утратила компания «1+1 Интернет». Другие источники утверждают, что под угрозой могут оказаться также работники телеканалов «2+2» и «ТЕТ».

    Журналисты «Страны.ua» связались с сотрудником одного из перечисленных СМИ. Он пояснил, что пока право на бронь действует, однако никаких гарантий ее сохранения в будущем нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число граждан на Украине, имеющих бронь от мобилизации, достигло 1,3 млн человек.

    Ранее сообщалось, что власти на Украине расширяют мобилизационные мероприятия, при этом делая исключения для определенных категорий. До этого генерал ВСУ предлагал мобилизовать молодых украинцев в трудовую армию.


    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 21:34 • Новости дня
    В ВСУ предложили убивать уклонистов дронами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский военный предложил использовать беспилотники для уничтожения мужчин, скрывающихся от мобилизации при попытке пересечь границу.

    Офицер ВСУ Сергей Мисюра, связанный с подразделениями спецпропаганды, предложил применять беспилотники для ликвидации мужчин, пытающихся незаконно покинуть Украину. По словам источника ТАСС в российских силовых структурах, Мисюра отметил, что мужчин, стремящихся избежать отправки на фронт и пересечь границу, следует убивать с помощью сбросов с коптеров.

    Слова офицера вызвали резкую реакцию среди украинского общества, многие граждане выразили возмущение подобной инициативой. В социальных сетях обсуждается недопустимость подобных методов и жестокость призыва. Представители российских силовых структур обратили внимание на рост радикальных предложений со стороны украинских военных пропагандистов.

    Ранее боевики батальона «Братство» (запрещенная в России террористическая организация) объявили охоту на украинских мужчин в прифронтовой зоне для мобилизации.

    До этого украинские правоохранители задержали 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдавией на участке Обжилы – Плоть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за два года количество мужчин призывного возраста на Украине, задержанных при попытке пересечь границу с Белоруссией, увеличилось в 356 раз.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 08:19 • Новости дня
    Корабль ТОФ отработал стрельбы и высадку десанта на учениях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабль «Адмирал Невельской» Тихоокеанского флота (ТОФ) провел стрельбы по целям различных типов в рамках учений в заливе Петра Великого, также были отработаны прием и высадка морского десанта, сообщает пресс-служба ТОФ.

    Корабль «Адмирал Невельской» Тихоокеанского флота России провёл учения в заливе Петра Великого, сообщает РИА «Новости».

    Экипаж выполнил стрельбы по различным целям, включая отражение атак имитированных безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. В ходе противоминной и противовоздушной обороны была использована корабельная артиллерийская установка АК-725 для поражения плавающей мины и воздушной цели.

    Как уточнили в пресс-службе Тихоокеанского флота, в рамках учений был отработан приём и высадка морского десанта и боевой техники на участок побережья условного противника. Перед высадкой артиллерийские расчёты корабля обстреляли огневые точки и бронетехнику, имитирующую силы противника на берегу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомный крейсер «Император Александр III» вернулся на Камчатку после выполнения задач в море. Корветы «Резкий» и «Герой» начали совместные учения с атомными подлодками и береговыми ракетными комплексами «Бастион».

    Ранее большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» отразил налет беспилотников и катеров условного противника в ходе учений в Японском море.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 14:10 • Новости дня
    На Украине начали изъятие мотоциклов у населения для нужд ВСУ

    В Винницкой области Украины начали кампанию по реквизиции мотоциклов для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Местные власти в Винницкой области Украины инициировали процесс принудительного изъятия мотоциклов у гражданских лиц для передачи украинской армии, сообщила местная администрация в соцсетях.

    Администрация Ивановской общины Винницкой области объявила о начале кампании по изъятию мотоциклов у населения для нужд ВСУ. Решение было принято на совещании, где, по сообщению местных властей, «было предложено провести реквизицию (принудительное изъятие транспортных средств в пользу ВСУ)».Как передает ТАСС,

    Детали процесса пока прорабатываются территориальными центрами комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и патрульной службой Национальной полиции. Предполагается, что изъятые мотоциклы будут использоваться украинскими военными в зоне боевых действий.

    В последнее время военное руководство Украины отмечает дефицит техники, вооружения и личного состава на фронте. Киев продолжает обвинять западных партнеров в задержках и недостаточности поставок вооружения, что усугубляет ситуацию для ВСУ.

    Ранее военнослужащие ВСУ изымали у жителей Суджи в Курской области электронные устройства, транспорт и предметы быта. До этого военные Украины отбирали жилье и машины у жителей Херсона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также боевики ВСУ изымают органы из мертвых животных и занимаются минированием трупов на константиновском направлении.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 02:02 • Новости дня
    Минобороны предложило уточнить список запрещающих контракт психрасстройств

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство обороны России предложило уточнить список психических расстройств, которые станут основанием для запрета служить по контракту в период мобилизации, военного положения и военное время.

    Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке указывается, что документ разработан для предотвращения поступления на военную службу граждан, иностранцев и лиц без гражданства с психическими расстройствами, а также для профилактики суицидальных происшествий в Вооруженных силах, передает РИА «Новости».

    Ведомство предлагает внести в приказ перечень конкретных психических заболеваний, таких как шизофрения, шизоаффективные и бредовые расстройства, острые психотические состояния, органические и аффективные расстройства, а также обсессивно-компульсивное, тревожное, посттравматическое стрессовое и диссоциативное расстройства. Кроме того, среди ограничивающих диагнозов будут умственная отсталость и психологические расстройства, начинающиеся в детском возрасте.

    В действующем приказе министра обороны РФ пункт семь не содержит конкретных заболеваний и расстройств.

    В январе министр обороны РФ Андрей Белоусов утвердил новые правила, теперь больше заболеваний ограничивают возможность заключения контрактов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, кому предоставляется отсрочка от армии, как получить и на сколько.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    Корабли Тихоокеанского флота покинули индийский порт Вишакхапатнам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил программу делового захода в индийский порт Вишакхапатнам и продолжил выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе флота.

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота России завершил деловой визит в индийский порт Вишакхапатнам и отправился выполнять задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС. В состав отряда входят корветы «Совершенный» и «Резкий».

    Как сообщили в пресс-службе флота, «отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Совершенный» и «Резкий» завершил программу делового захода в порт Вишакхапатнам Республики Индия и продолжил выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода». За время пребывания в порту экипажи российских кораблей смогли отдохнуть на берегу, посетить памятные и культурные места, а также принять участие в товарищеских спортивных состязаниях с индийскими военными.

    Отряд кораблей вышел из Владивостока еще 12 февраля. За время похода российские корветы уже совершили дружественные визиты в порты Малайзии и Мьянмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомный крейсер «Император Александр III» вернулся на Камчатку. Корветы «Резкий» и «Герой» начали учения с атомными подлодками и береговыми комплексами «Бастион». Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» отразил налет беспилотников и катеров условного противника на учениях в Японском море.

    Комментарии (0)
    Главное
    Стубб предложил Трампу помощь Европы с Ираном в обмен на поддержку Украины
    Politico: Зеленский согласился починить «Дружбу» ради кредита ЕС
    Война с Ираном заставила США пересмотреть планы по авианосцам
    ВОЗ начала готовиться к «ядерному инциденту» на Ближнем Востоке
    Стало известно о борьбе президента и премьера Польши за власть
    Axios: Клан Кастро вернется к власти на Кубе
    Арбатова: В искусственный интеллект загружен сексистский мир

    Как перестраивается мировой энергетический рынок

    Саудовская Аравия пытается прагматично продать больше нефти через порт Янбу в Красном море. Причем разговор идет уже об апрельских поставках. Покупатели оказались перед тяжелым выбором. Покупать сейчас дорогую нефть или немного подождать. Как долго Ормузский пролив будет недоступен, никто не знает. Но нефть пытается найти обходные маршруты. Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    Убийством Лариджани Израиль подставил США

    Израиль выполнил свое обещание и уничтожил еще одну из ключевых фигур военно-политического руководства Ирана – секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Тем самым он действительно приблизился к другой своей важнейшей цели – но в то же время пошел явно поперек желаний и интересов Дональда Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации