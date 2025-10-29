  • Новость часаРоссийские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    26 комментариев
    29 октября 2025, 13:59 • Справки

    Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

    @ Донат Сорокин/ТАСС

    В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    Основные категории отсрочек

    Отсрочка по образованию

    Наиболее распространенным основанием для отсрочки является обучение в образовательных учреждениях. Имеют право на отсрочку:

    • студенты средних профессиональных образовательных учреждений (колледжи, техникумы) по программам подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена;

    • студенты высших учебных заведений, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры;

    • аспиранты и докторанты, обучающиеся по программам подготовки научно-педагогических кадров;

    • студенты духовных образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию.

    Особенности предоставления: отсрочка предоставляется только на период стандартного срока обучения по образовательной программе. При переводе на другую специальность того же уровня отсрочка сохраняется, если общий срок обучения увеличился не более чем на один год.

    Важно отметить, что отсрочка по учебе предоставляется только один раз на каждом уровне образования. Если студент был отчислен по неуважительной причине и восстановился, право на отсрочку может быть утрачено. Исключение составляют случаи, когда отчисление произошло по состоянию здоровья или другим веским причинам.

    Отсрочка по состоянию здоровья

    Граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, получают отсрочку на срок от шести месяцев до одного года. Решение о предоставлении отсрочки принимается на основании результатов медицинского освидетельствования, проводимого призывной комиссией.

    Категории годности: при медицинском освидетельствовании призывники распределяются по следующим категориям:

    • А – годен к военной службе;

    • Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями;

    • В – ограниченно годен к военной службе (освобождается от призыва с зачислением в запас);

    • Г – временно не годен к военной службе;

    • Д – не годен к военной службе.

    Отсрочка предоставляется призывникам категории «Г». По истечении срока отсрочки проводится повторное медицинское освидетельствование для определения текущего состояния здоровья и категории годности. В случае сохранения временной негодности отсрочка может быть продлена.

    Примеры заболеваний: к временной негодности могут относиться острые заболевания, травмы, послеоперационные состояния, требующие лечения и восстановления. Конкретный перечень заболеваний определяется расписанием болезней, утвержденным правительством РФ.

    Отсрочка по семейным обстоятельствам

    Отсрочка по семейным обстоятельствам предоставляется в следующих случаях:

    • призывник является единственным опекуном несовершеннолетнего родного брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону их содержать;

    • призывник имеет двух и более детей;

    • призывник воспитывает ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;

    • призывник имеет ребенка и жену со сроком беременности не менее 22 недель;

    • призывник воспитывает ребенка без матери (в случае смерти матери, лишения ее родительских прав или длительного отсутствия).

    Дополнительные условия: для получения отсрочки по семейным обстоятельствам необходимо предоставить документы, подтверждающие:

    • родство с несовершеннолетними братьями или сестрами;

    • наличие детей и их возраст;

    • семейное положение и состав семьи;

    • отсутствие других лиц, способных осуществлять уход за детьми.

    Особенности: Отсрочка по семейным обстоятельствам действует до изменения обстоятельств, послуживших основанием для ее предоставления. Например, если ребенок достиг возраста трех лет, отсрочка может быть отменена, за исключением случаев воспитания ребенка-инвалида.

    Отсрочка по уходу за родственниками

    Отсрочка может быть предоставлена призывникам, осуществляющим постоянный уход за близким родственником (родители, супруг, братья, сестры, дедушка, бабушка), который по состоянию здоровья нуждается в постоянном постороннем уходе и не находится на полном государственном обеспечении.

    Условия предоставления: для получения отсрочки необходимо соблюдение следующих условий:

    • родственник нуждается в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;

    • отсутствие других трудоспособных лиц, обязанных по закону содержать указанного родственника;

    • родственник не находится на полном государственном обеспечении (не проживает в доме престарелых, интернате и т. д.).

    Необходимые документы:

    • заключение медико-социальной экспертизы о необходимости постоянного ухода;

    • документы, подтверждающие родство;

    • справки о составе семьи;

    • документы, подтверждающие отсутствие других лиц, способных осуществлять уход.

    Особенности: Отсрочка действует до изменения обстоятельств, требующих постоянного ухода за родственником. При улучшении состояния здоровья родственника или появлении других лиц, способных осуществлять уход, отсрочка может быть отменена.

    Отсрочка для работников силовых структур

    Граждане, поступившие на службу в органы внутренних дел, войска национальной гвардии, Государственную противопожарную службу, ФСИН и таможенные органы Российской Федерации, имеют право на отсрочку при наличии соответствующего образования и специального звания.

    Условия предоставления:

    • наличие заключенного контракта о прохождении службы;

    • соответствующее образование (высшее или среднее профессиональное);

    • присвоение специального звания;

    • прохождение медицинского освидетельствования.

    Дополнительные категории:

    • кандидаты на выборные должности в органах государственной власти и местного самоуправления на период избирательной кампании;

    • депутаты Госдумы;

    • депутаты законодательных органов субъектов РФ;

    • главы муниципальных образований.

    Особенности: Отсрочка действует на весь период службы в соответствующих органах. При увольнении со службы гражданин подлежит призыву на военную службу, если не достиг предельного возраста призыва.

    Порядок получения отсрочки

    Для оформления отсрочки необходимо выполнить следующие действия:

    Этап 1: Подготовка документов

    В зависимости от основания отсрочки необходимо подготовить соответствующий пакет документов:

    Для студентов:

    • справка из образовательного учреждения с указанием формы обучения, курса, специальности и срока обучения;

    • копия лицензии образовательного учреждения на право ведения образовательной деятельности;

    • копия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения.

    По семейным обстоятельствам:

    • свидетельства о рождении детей;

    • справки о составе семьи;

    • справка о беременности жены (при сроке беременности не менее 22 недель);

    • документы, подтверждающие отсутствие матери (свидетельство о смерти, решение суда о лишении родительских прав).

    По состоянию здоровья:

    • медицинские документы, подтверждающие заболевание;

    • заключения врачей-специалистов;

    • результаты медицинских обследований.

    По уходу за родственниками:

    • заключение медико-социальной экспертизы о необходимости постоянного ухода;

    • документы, подтверждающие родство;

    • справки о составе семьи;

    • документы, подтверждающие отсутствие других лиц, способных осуществлять уход.

    Этап 2: Подача заявления

    Заявление о предоставлении отсрочки подается в военный комиссариат по месту жительства. К заявлению прилагаются все необходимые документы. Заявление может быть подано лично призывником или его законным представителем.

    Этап 3: Рассмотрение документов

    Военный комиссариат рассматривает представленные документы в течение установленного срока. При необходимости могут быть запрошены дополнительные документы или проведены дополнительные проверки.

    Этап 4: Принятие решения

    Решение о предоставлении отсрочки принимается призывной комиссией на основании представленных документов. В случае положительного решения призывник получает официальное подтверждение предоставления отсрочки с указанием срока ее действия.

    Сроки действия отсрочек

    Срок отсрочки зависит от ее основания и может варьироваться от нескольких месяцев до нескольких лет:

    Отсрочка по образованию

    • Среднее профессиональное образование: на весь период обучения (обычно два–четыре года).

    • Высшее образование (бакалавриат): на весь период обучения (обычно четыре года).

    • Высшее образование (специалитет): на весь период обучения (обычно пять–шесть лет).

    • Магистратура: на весь период обучения (обычно два года).

    • Аспирантура: на весь период обучения и на время защиты диссертации, но не более одного года после завершения обучения (обычно три–четыре года).

    Отсрочка по состоянию здоровья

    • Временная негодность: от шести месяцев до одного года.

    • Повторное освидетельствование: возможно продление при сохранении временной негодности.

    Отсрочка по семейным обстоятельствам

    • Воспитание детей: до достижения ребенком определенного возраста (обычно до трех лет).

    • Уход за братьями/сестрами: до достижения ими совершеннолетия.

    • Беременность жены: до рождения ребенка.

    Отсрочка по уходу за родственниками

    • Постоянный уход: до изменения обстоятельств, требующих ухода.

    • Улучшение состояния здоровья: отсрочка может быть отменена.

    • Отсрочка для работников силовых структур

    • Служба в органах: на весь период службы.

    • Выборные должности: на период полномочий.

    Важно: Все отсрочки носят временный характер и не освобождают от воинской обязанности навсегда.

    Важные моменты и рекомендации

    Эксперты подчеркивают, что отсрочка лишь откладывает исполнение воинской обязанности на определенный период. По окончании срока действия отсрочки гражданин подлежит повторному призыву на военную службу.

    Практические советы

    Своевременное обращение: рекомендуется обращаться в военный комиссариат заблаговременно, до начала призывной кампании. Это позволит избежать проблем и ускорить процесс рассмотрения документов.

    Полнота документов: необходимо предоставлять все требуемые документы в полном объеме. Неполный пакет документов может стать причиной отказа в предоставлении отсрочки.

    Актуальность информации: документы должны содержать актуальную информацию. Справки из образовательных учреждений должны быть выданы не ранее чем за три месяца до подачи заявления.

    Контроль сроков: важно отслеживать сроки действия отсрочки и своевременно продлевать ее при необходимости.

    Частые ошибки

    • Подача неполного пакета документов.

    • Обращение в военкомат после начала призывной кампании.

    • Предоставление устаревших справок.

    • Несоблюдение сроков продления отсрочки.

    Правовая база

    Все вопросы предоставления отсрочек регулируются Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ. В случае возникновения спорных ситуаций граждане имеют право обжаловать решения призывных комиссий в судебном порядке.

    Призывникам рекомендуется своевременно обращаться в военные комиссариаты для получения подробной информации и консультаций по вопросам предоставления отсрочек. Специалисты военкоматов помогут разобраться в нюансах законодательства и правильно оформить необходимые документы.

