Инвалида и мать отправили под суд за истязание детей в Подмосковье
Гособвинение потребовало длительные сроки для пары в Московской области, которая пытала детей кухонной утварью и снимала издевательства на видео.
Прокуратура настаивает на лишении свободы двух обвиняемых в покушении на убийство, следствие установило, что сожители систематически причиняли физические и психические страдания детям женщины, указали в региональной прокуратуре, передает РИА «Новости».
Мужчина бил мальчика бейсбольной битой и заставлял его сестру снимать происходящее для Telegram-канала. Мать использовала для наказаний молоток для мяса, душила сына и дочь веревкой, а также обливала их кипятком.
Для мужчины-инвалида гособвинение затребовало 16 лет колонии, для женщины – восемь. Также заявлены иски о компенсации морального вреда на 3,3 млн рублей.
В ходе процесса мать полностью признала свою вину. Ее сожитель согласился с обвинениями лишь частично.
Ранее следователи Подмосковья возбудили уголовное дело в отношении жительницы поселка Дрожжино за систематическое насилие над детьми. В Кемеровской области правоохранители завершили расследование резонансного дела об истязании мальчика отчимом и матерью.