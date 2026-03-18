Инвалида и мать отправили под суд за истязание детей в Подмосковье

Tекст: Алексей Дегтярёв

Прокуратура настаивает на лишении свободы двух обвиняемых в покушении на убийство, следствие установило, что сожители систематически причиняли физические и психические страдания детям женщины, указали в региональной прокуратуре, передает РИА «Новости».

Мужчина бил мальчика бейсбольной битой и заставлял его сестру снимать происходящее для Telegram-канала. Мать использовала для наказаний молоток для мяса, душила сына и дочь веревкой, а также обливала их кипятком.

Для мужчины-инвалида гособвинение затребовало 16 лет колонии, для женщины – восемь. Также заявлены иски о компенсации морального вреда на 3,3 млн рублей.

В ходе процесса мать полностью признала свою вину. Ее сожитель согласился с обвинениями лишь частично.

Ранее следователи Подмосковья возбудили уголовное дело в отношении жительницы поселка Дрожжино за систематическое насилие над детьми.