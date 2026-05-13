Импорт американских лекарств в Россию взлетел в сотни раз

Tекст: Алексей Дегтярёв

В марте объем ввезенных из Соединенных Штатов медикаментов увеличился в 334 раза по сравнению с февральскими показателями, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства.

Сумма мартовских поставок достигла 3,4 млн долларов. Столь резкий рост объясняется тем, что месяцем ранее закупки упали до рекордно низких десяти тыс. долларов.

Мартовский показатель импорта оказался самым высоким с сентября 2023 года.

Крупнейшими потребителями американских лекарств по итогам первого месяца весны стали Бразилия, Германия и Канада. На эти государства пришлось 13,8%, 13,2% и 10,9% всего экспорта соответственно. Российская доля в общем объеме поставок составила менее 1%.

В феврале Россия сократила импорт американских лекарств до исторического минимума в 10 тыс. долларов.