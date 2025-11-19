Отчим и мать попали под суд в Кузбассе за три года издевательств над мальчиком

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Кемеровской области завершено расследование резонансного уголовного дела о длительном издевательстве над двенадцатилетним мальчиком из Прокопьевска, передает РИА «Новости».

Обвиняемые – 44-летняя мать ребенка и ее 40-летний сожитель – предстали перед судом по ряду особо тяжких статей, включая истязание, покушение на убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и иные преступления. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие установило, что с мая 2021 по ноябрь 2024 года отчим систематически издевался над мальчиком, применяя жестокие наказания и угрожая убийством. Зафиксированы случаи, когда ребенку ломали ногу, зашивали губу в домашних условиях, морили голодом, а также заставляли есть стиральный порошок. Сам обвиняемый подносил к телу мальчика раскаленные предметы и избивал его, а мать скрывала издевательства и не обеспечивала медицинскую помощь сыну.

Мальчик был изъят из семьи лишь после того, как в ноябре 2024 года сбежал и был найден сотрудниками полиции с многочисленными следами жестокого обращения. По данным следствия, мать уже лишена родительских прав в отношении троих детей, а всего по делу допрошено свыше 100 человек и проведено более 30 судебных экспертиз.

В прокуратуре отметили, что уголовное дело поступило в Центральный районный суд Прокопьевска и находится под личным контролем прокурора области.

