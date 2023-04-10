В Саратовской области дело отравившей дочь-инвалида и трех внуков женщины направлено в суд

В Саратовской области женщину будут судить за отравление дочери-инвалида и трех внуков

В Саратовской области в суд направили дело в отношении 50-летней женщины, которая подсыпала в еду дочке-инвалиду и трем внукам отраву, сообщили областные прокуратура и управление СК РФ.

В сообщении говорится, что первый заместитель прокурора Саратовской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней местной жительницы. Ей предъявили обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство четырех лиц, находящихся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью», передает РИА «Новости».

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

Отмечается, что в ходе следствия выполнен большой объем следственных и процессуальных действий, проведен ряд судебных экспертиз, в том числе комплексные химико-токсикологические экспертизы, на допросе, а также при проверке показаний на месте фигурантка рассказала об обстоятельствах преступления и в содеянном раскаялась.

Напомним, в 2021 году в селе Александровка Марксовского района женщина убила трехлетнего и семилетнего мальчиков, пятилетнюю девочку и 23-летнюю дочь-инвалида. После задержания она рассказала, как отравила детей: подмешала им в молочную лапшу отравляющее вещество, которое взяла из бардачка в машине у покойного мужа.

Ранее сообщалось, что житель Омска неделю избивал девятимесячного младенца, брал за ноги и тряс вниз головой.