Выбросившую из окна младенца женщину арестовали в Москве

Московский суд заключил под арест москвичку, которая сбросила годовалую дочку с 11-го этажа

Чертановский суд Москвы отправил в СИЗО жительницу Москвы, которая выбросила из окна квартиры на 11-м этаже дочь, сообщили в прокуратуре столицы.

В Telegram-канале ведомства уточняется, что женщину заключили под стражу на срок до 8 января. Ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего и, если экспертиза покажет, что женщина вменяема, ей грозит наказание до 20 лет заключения или пожизненный срок.

При этом в прокуратуре добавили, что москвичка призналась, что собиралась «убить себя и ребенка», она «взяла в руки дочку, перевесилась через подоконник и отпустила ребенка из рук», после чего совершила попытка покончить с собой.

Ранее ГСУ СК по городу сообщил, что жительница столицы созналась в содеянном, но не выразила по этому поводу сожаления.

По данным следствия, 8 ноября мать выкинула из окна 11-го этажа собственную дочь, которой был всего год. По данным источника, женщина могла таким образом пытаться отомстить супругу.

После происшествия подозреваемую пришлось госпитализировать, вскоре ее выписали и отправили на допрос.