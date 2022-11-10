Выкинувшая дочь из окна в Москве женщина не высказала сожалений

СК рассказал об отсутствии сожалений у выкинувшей дочь из окна в Москве женщины

Выбросившая дочь из окна квартиры жительница столицы созналась в содеянном, но не выразила по этому поводу сожаления, сообщили в ГСУ СК по городу.

На допросе обвиняемая в убийстве собственной дочери признала вину, в ходе проведения проверки показаний на месте она «не высказала слов сожаления о произошедшем», сообщается на сайте ведомства.

Также подозреваемая рассказала подробности событий в день происшествия.

Следователи намерены назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Также следствие подало ходатайство об аресте женщины.

Обвинение предъявлено по статье «Убийство малолетнего ребенка», по ней подозреваемой грозит до 20 лет заключения или пожизненный срок.

По данным следствия, 8 ноября мать выкинула из окна 11-го этажа собственную дочь, которой был всего год. По данным источника, женщина могла таким образом пытаться отомстить супругу.

После происшествия подозреваемую пришлось госпитализировать, вскоре ее выписали и отправили на допрос.