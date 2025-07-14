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В Подмосковье возбудили дело против истязавшей троих детей матери
СК возбудил дело против истязавшей троих детей матери в Подмосковье
Жительницу Дрожжино подозревают в том, что на протяжении года она проявляла особую жестокость по отношению к своим троим детям и систематически применяла физическое насилие, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК по Московской области.
Следователи Подмосковья возбудили уголовное дело в отношении женщины, проживающей в поселке Дрожжино. По данным следствия, установлено, что в течение одного года она систематически применяла физическое насилие с особой жестокостью к своим троим детям, передает ТАСС.
Следствие ранее уже расследовало дело в отношении этой женщины за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, а также дело против жителя поселка Дрожжино по факту истязания и покушения на убийство 11-летнего мальчика. В ходе расследования выяснилось, что мать систематически совершала насильственные действия в отношении всех своих троих детей.
В результате в отношении подозреваемой возбуждено новое уголовное дело по факту истязания несовершеннолетних.
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