В Подмосковье возбудили дело против истязавшей троих детей матери

СК возбудил дело против истязавшей троих детей матери в Подмосковье

Tекст: Вера Басилая

Следователи Подмосковья возбудили уголовное дело в отношении женщины, проживающей в поселке Дрожжино. По данным следствия, установлено, что в течение одного года она систематически применяла физическое насилие с особой жестокостью к своим троим детям, передает ТАСС.

Следствие ранее уже расследовало дело в отношении этой женщины за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, а также дело против жителя поселка Дрожжино по факту истязания и покушения на убийство 11-летнего мальчика. В ходе расследования выяснилось, что мать систематически совершала насильственные действия в отношении всех своих троих детей.

В результате в отношении подозреваемой возбуждено новое уголовное дело по факту истязания несовершеннолетних.

Ранее в Ульяновской области арестовали опекуншу, которая истязала приемных детей.

В Башкирии правоохранители освободили шестнадцать несовершеннолетних, которых удерживали силой и подвергали истязаниям в одной из квартир.

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