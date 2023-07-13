Истязавшую ребенка в прямом эфире тюменскую стримершу арестовали

В пресс-службе судебной системы Тюменской области сообщили об аресте истязавшей ребенка в прямом эфире стримерши

Тюменская стримерша, которая обвиняется в причинении своему ребенку физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев во время видеотрансляции в соцсетях, по решению суда отправится в СИЗО до 11 сентября, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области сообщила, что суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Алисе Г., 1990 года рождения, которая обвиняется в причинении своему ребенку физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, а также в иных насильственных действиях (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), подозреваемая будет содержаться под стражей по 11 сентября 2023 года, сообщает Ura.ru.

Женщине предъявлено обвинение в истязании ребенка, об ее аресте ходатайствовал следователь. Из представленных суду материалов известно, что с 14 мая по 10 июля этого года она «била своего сына по малозначительным поводам, принуждала его жить в антисанитарных условиях, без спального места и с отсутствием каких-либо средств личной гигиены, без регулярного питания», передает РИА «Новости».

Отмечается, что обвиняемая свою вину не признает и отрицает применение к ребенку какого-либо насилия. Согласна лишь с тем, что оскорбляла его. «Причастность к совершению вменяемого ей преступления будет проанализирована судом после завершения предварительного следствия и передачи дела в суд», – уточнили в объединенной пресс-службе судов.

Видео, в котором женщина во время онлайн-трансляции в соцсетях кричала на сына, используя нецензурную лексику и оскорбления, грозила выгнать его из дома, «зарезать и закопать», появилось в Telegram-каналах 10 июля. Записавшие трансляцию подписчики просили органы опеки привлечь женщину к ответственности. После задержания женщины ее дети 12 и четырех лет были переданы в социально-реабилитационный центр.

В региональном СУ СК сообщили, что следователи провели обыски по месту жительства обвиняемой, идут допросы очевидцев, соседей и знакомых женщины, выясняются все обстоятельства совершенного преступления.

Напомним, во вторник в Госдуме попросили проверить стримершу из Тюмени из-за жестокого обращения с сыном.