Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
В Татарстане подросток скончался после урока физкультуры
Подросток в Татарстане скончался после недомогания на уроке физкультуры
В Альметьевском политехническом техникуме подросток почувствовал недомогание на уроке физкультуры и вскоре скончался в больнице.
В Татарстане подросток скончался после занятия физкультурой, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в Альметьевском политехническом техникуме 28 ноября. На уроке физической культуры один из учащихся почувствовал недомогание и был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался.
СК по Татарстану начало расследование по факту происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В рамках следственных мероприятий будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти подростка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске пятиклассник умер на уроке физкультуры в школе, а в Воронеже скончался школьник из начальных классов во время занятий.