«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.8 комментариев
Путин заявил о приоритете развития детского и подросткового спорта
Вовлечение в спортивные секции школьников станет одним из приоритетов государственных программ, поскольку фундаментальные жизненные ценности формируются именно в детстве, заявил президент России Владимир Путин.
Россия намерена и дальше активно привлекать детей и подростков к занятиям спортом, заявил Путин на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава», передает ТАСС.
Глава государства отметил, что с раннего возраста формируются жизненные ценности, что напрямую влияет на будущее развитие каждого человека. Он заявил: «Особое внимание продолжим уделять задаче вовлечения в спорт детей и подростков. Ведь ценности и ориентиры, заложенные в человеке в юном возрасте, зачастую определяют всю его взрослую жизнь».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал рабочую поездку в Самару с посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита». Глава государства посоветовал новичкам в спорте учиться получать радость от процесса и проявлять настойчивость ради успешных результатов.