Путин осмотрел самарский ФОК «Орбита» и пообщался со спортсменами

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин прибыл в Самару и первым пунктом в рабочей программе посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита». Вместе с главой государства комплекс осмотрели вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента Алексей Дюмин, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, сообщили в Telegram-канале Кремля.

На территории ФОКа Путин наблюдал за тренировками спортсменов, среди прочего – по фигурному катанию, и пообщался с участниками, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил: «Там тренировка по фигурному катанию. Пообщается со спортсменами».

В ходе визита глава государства проведет видеоконференцию, в рамках которой откроет ряд новых спортивных объектов в регионах России. Комплекс «Орбита» считается одним из самых современных в Самарской области, ежедневно его посещают свыше 2500 человек.

Физкультурно-оздоровительный комплекс располагает ледовой ареной, бассейнами для детей и взрослых, залами для различных видов спорта, а также предоставляет услуги людям с ограниченными возможностями здоровья. В спортивном центре занимаются как воспитанники детско-юношеских школ, так и сборные команды региона.