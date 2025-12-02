Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?2 комментария
Путин сообщил о сохранении рекордно низкой безработицы в России
В России на протяжении последних месяцев фиксируется минимальный за всю историю уровень безработицы – 2,2%, рассказал президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
Глава государства отметил: «Наша страна предоставляет большие возможности для предпринимателей и инвесторов, а устойчивость важнейших макроэкономических показателей гарантирует надежность такой работы». Путин подчеркнул, что текущая ситуация в экономике обеспечивает привлекательные условия для деловой активности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что снижение инфляции стало одним из ключевых итогов года.