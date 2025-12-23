Трамп назвал «нормальным» ход переговоров по украинскому конфликту

Tекст: Катерина Туманова

«Переговоры по Украине и России продолжаются. Мы ведем переговоры. Переговоры идут нормально... Все устали от войны. Ее надо заканчивать», – отметил Трамп в ходе трансляции на YouTube-канале Белого дома.

Он в очередной раз указал на главное препятствие – сильную ненависть между лидерами России и Украины.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что стороны находятся на самой близкой стадии к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

Вице-президент США Вэнс сообщил, что главным камнем преткновения при обсуждении урегулирования конфликта на Украине снова стал вопрос территорий Донбасса и будущего русскоязычных жителей. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, о чем говорил Вэнс, отмечая «прорыв» США в вопросе переговоров по Украине.



