Костюм Nike задержанного Мадуро раскупили за считанные часы

Tекст: Валерия Городецкая

Кадры венесуэльского лидера под конвоем мгновенно разошлись по соцсетям и вызвали всплеск интереса к бренду, сообщает NDTV. На сайте Nike в США этот костюм исчез из продажи буквально за несколько часов после публикации фото.

Повышенный интерес к спортивному костюму отразился и в поисковых запросах: по данным Google, количество запросов по слову «Nike Tech» резко выросло, а TikTok и Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) заполнили мемы** и обсуждения о необычном выборе одежды для столь напряженного момента. На фото, распространенном президентом США Дональдом Трампом в соцсети Truth Social, Мадуро запечатлен в этом костюме на борту американского военного судна по пути в США.

Nike Tech Fleece – одна из премиальных линеек бренда, отличающаяся легкой двойной тканью, сохраняющей тепло без утяжеления. Костюм состоит из худи на молнии и брюк, выполнен из переработанного полиэстера с контрастными вставками и молниями, и стоит в США около 140–160 долларов.

Ранее сообщалось, что бронеавтомобиль с Мадуро прибыл к зданию суда в Нью-Йорке.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщала, что в ближайшее время Мадуро и его жена предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка. Стало известно, что Мадуро в США грозит до четырех пожизненных сроков.