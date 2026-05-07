Китай выступил против захвата Мадуро

Tекст: Вера Басилая

Линь Цзянь напомнил, что четыре месяца назад Соединенные Штаты нанесли военный удар по Венесуэле и силой задержали Мадуро и его супругу, передает РИА «Новости».

«Китай решительно выступает против этого», – заявил представитель МИД Китая.

Дипломат отметил, что действия США были актом гегемонии, грубо нарушили нормы международного права и посягнули на суверенитет Венесуэлы. По мнению Линь Цзяня, это привело к риску для мира и стабильности в Латинской Америке и Карибском регионе.

Китайский МИД заверил, что будет продолжать поддерживать Венесуэлу в вопросах защиты суверенитета, достоинства и законных прав. Пекин призывает другие страны уважать международные нормы и не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы.

Ранее Пекин обвинил Вашингтон в подрыве мировой стабильности из-за похищения венесуэльского лидера.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал действия американских властей катастрофой для системы международного права.

Сам Николас Мадуро в судебном документе заявил о нарушении Соединенными Штатами его конституционных гарантий.