7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.0 комментариев
Китай выступил против захвата Мадуро
Власти КНР по-прежнему решительно выступают против захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены американскими силовиками, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Линь Цзянь напомнил, что четыре месяца назад Соединенные Штаты нанесли военный удар по Венесуэле и силой задержали Мадуро и его супругу, передает РИА «Новости».
«Китай решительно выступает против этого», – заявил представитель МИД Китая.
Дипломат отметил, что действия США были актом гегемонии, грубо нарушили нормы международного права и посягнули на суверенитет Венесуэлы. По мнению Линь Цзяня, это привело к риску для мира и стабильности в Латинской Америке и Карибском регионе.
Китайский МИД заверил, что будет продолжать поддерживать Венесуэлу в вопросах защиты суверенитета, достоинства и законных прав. Пекин призывает другие страны уважать международные нормы и не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы.
Ранее Пекин обвинил Вашингтон в подрыве мировой стабильности из-за похищения венесуэльского лидера.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал действия американских властей катастрофой для системы международного права.
Сам Николас Мадуро в судебном документе заявил о нарушении Соединенными Штатами его конституционных гарантий.