Вероятный случай хантавируса выявлен у стюардессы в Нидерландах

В Амстердаме госпитализировали стюардессу с подозрением на хантавирус

Tекст: Мария Иванова

Женщину с характерными симптомами доставили в Университетский медицинский центр Амстердама, передает ТАСС.

Сейчас пациентка находится в стабильном состоянии «с легкими проявлениями вируса». Уроженка Харлема работает стюардессой в авиакомпании KLM.

Во время рейса в ЮАР девушка контактировала с 69-летней соотечественницей, которая позднее умерла от этой инфекции в африканской клинике. В настоящее время бортпроводница изолирована и ожидает результатов анализов.

Всемирная организация здравоохранения ранее зафиксировала восемь случаев заболевания среди пассажиров круизного лайнера MV Hondius. На этом судне находилась умершая в Йоханнесбурге женщина и еще двое погибших туристов.

Глава Минздрава ЮАР Аарон Мотсоаледи сообщил, что причиной смертей стал штамм «Андес», способный передаваться при близком контакте. Известно, что три недели назад нидерландский лайнер вышел из Аргентины и направился к Канарским островам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты ЮАР определили штамм хантавируса «Андес» у пассажиров круизного лайнера MV Hondius. Ранее с этого судна эвакуировали всех заболевших людей.

Накануне швейцарские власти зафиксировали случай заражения хантавирусом у вернувшегося из плавания по Атлантике мужчины.