Психотерапевт объяснил, почему после путешествия снова хочется отдохнуть

Психотерапевт Кульгавчук: Путешествие – это бомбардирующая мозг впечатлениями и задачами работа

Tекст: Татьяна Косолапова

Путешествие – это развлечение, а не отдых, поскольку во время поездки в новое место нагрузка на нервную систему не снижается, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук.



Не стоит путать развлечение и отдых, отмечает психотерапевт. Развлечение (путешествие, шопинг, поход в клуб) – это смена впечатлений, встряска, работа для эмоциональной и творческой сферы. Это полезно, но не восстанавливает энергию. А отдых (релаксация) – это процесс сознательного снижения нагрузки на нервную систему, когда мы позволяем ей по-настоящему «отключиться» и восстановиться.

«Что касается путешествий: в новой, незнакомой среде мозг не может полностью расслабиться. Он постоянно сканирует обстановку, строит новые маршруты, решает мелкие бытовые задачи. Это работа. Переключение это, конечно, хорошо, но нельзя постоянно бомбардировать мозг впечатлениями и задачами. Иногда поездка в санаторий полезнее экстремального путешествия», – считает собеседник.

Идеальный отдых, по словам врача, это комбинация ресурсных активностей. Важно стараться такой отпуск проводить в два этапа. Первая часть (7-10 дней) может включать в себя путешествие, новые впечатления, экскурсии. Так человек получит заряд вдохновения. Вторую часть (3-4 дня) лучше отвести на спокойное пребывание дома. Это некий пост-отпуск, в который не стоит планировать никаких больших дел, встреч и штурма накопившихся домашних дел.

«Несколько дней просто нужно пожить в своем ритме: поспать в своей кровати, приготовить простой завтрак, почитать книгу. Это время нужно, чтобы «переварить» впечатления и плавно, без стресса, вернуться в рабочий режим», – заключил Кульгавчук.

