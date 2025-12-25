  • Новость часаРоссийские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР
    Российский флот пополнился уникальным танкером ледового класса
    Новак сообщил о плане России на случай изъятия активов
    Назван самый эффективный истребитель на СВО
    Синоптик рассказал о морозах в Москве на Новый год
    В Гуляйполе уничтожены подземные бункеры ВСУ
    ФСБ предотвратила серию терактов в Калужской области
    Экономика России показала рост в три раза быстрее еврозоны
    Глава Минтранса заявил о чуде в обслуживании иностранных самолетов
    Алжир потребовал от Франции извинений и возврата казны
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    25 декабря 2025, 11:59 • Новости дня

    Рождественский концерт в Кеннеди-центре отменили из-за переименования площадки

    Tекст: Мария Иванова

    Рождественский джазовый концерт в одном из главных культурных центров Вашингтона отменили после решения переименовать учреждение в «центр Трампа – Кеннеди».

    Ежегодный рождественский джазовый концерт в Центре исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди в Вашингтоне был отменен в знак протеста против переименования учреждения, передает ТАСС.

    Ведущий мероприятия Чак Редд сообщил каналу CNN: «Я принял решение отменить наш рождественский джазовый концерт в Кеннеди-центре, когда в прошлую пятницу увидел, что его название меняют». Он также подчеркнул, что не планирует переносить выступление на другую дату.

    Ранее член Палаты представителей США Джойс Битти подала в суд на президента Дональда Трампа и назначенных им членов совета управляющих, требуя убрать имя экс-президента из названия центра. По словам Битти, для переименования концертного комплекса нужно одобрение Конгресса США, которого Трамп не получил.

    18 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о решении совета управляющих Центра переименовать его в центр Трампа – Кеннеди. В феврале этого года Трамп заявил, что был избран председателем совета управляющих театрально-концертного комплекса.

    Центр исполнительских искусств в Вашингтоне был основан по инициативе Конгресса еще в 1950-х годах, а после трагической гибели президента Джона Кеннеди учреждение назвало его именем. С 1971 года центр стал главной сценой для Национального симфонического оркестра США и Вашингтонской национальной оперы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-адвокат Барака Обамы и Хиллари Клинтон подал иск против Дональда Трампа из-за перестройки Белого дома.

    Белый дом уволил консультантов Джо Байдена для ускорения строительства нового бального зала. При этом Дональда Трампа обвинили в самоуправстве при изменении архитектуры резиденции.

    24 декабря 2025, 10:57 • Новости дня
    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госдепартамент США объявил о введении визовых ограничений в отношении бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и еще четырех европейских активистов, обвиняя их в попытках вынудить американские платформы ограничивать точки зрения из США, сообщает Axios.

    Администрация Дональда Трампа ввела визовые ограничения для пяти граждан Европы, которых Госдепартамент США обвинил в «принуждении американских платформ к цензуре» неугодных им взглядов, передает Axios.

    Среди тех, кому теперь запрещен въезд в США, оказался экс-комиссар Евросоюза Тьерри Бретон, которого в Госдепе назвали «главным вдохновителем» закона о цифровых услугах (DSA). Этот акт обязывает соцсети ужесточать модерацию контента.

    На платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Бретон назвал действия американских властей «охотой на ведьм». Он с 2019 по 2024 год руководил цифровым регулированием ЕС и неоднократно спорил с союзником Трампа Илоном Маском по поводу выполнения требований DSA. Сам Маск ранее подвергался критике со стороны Евросоюза за распространение дезинформации.

    Госдепартамент также ввел ограничения для главы Центра противодействия цифровой ненависти Имрана Ахмеда (с которым Мaск судился из-за разоблачения языка вражды на X), исполнительного директора Global Disinformation Index Клэр Мелфорд, а также Жозефины Баллон и Анны-Лены фон Ходенберг из немецкой HateAid. По заявлению госсекретаря Марко Рубио, все эти деятели целенаправленно пытались «принудительно подавлять» американские компании и спикеров.

    Рубио отметил, что «подобные проявления экстерриториальной цензуры больше не будут терпеться», и подчеркнул: внешнеполитический курс Трампа с приоритетом национального суверенитета предполагает реагирование на попытки зарубежных структур ограничивать свободу слова для американских граждан. Он добавил, что Госдеп готов расширять этот ограничительный список, если «курс не будет пересмотрен».

    Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж «решительно осуждает» американские ограничения. По его словам, DSA был одобрен демократическим путем и «никак не распространяется на США». В свою очередь представители HateAid назвали меры администрации Трампа «проявлением репрессий» и подчеркнули, что не поддадутся запугиванию.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал новые визовые ограничения, введенные США против ряда иностранных активистов из-за цензуры американских платформ.

    23 декабря 2025, 13:04 • Новости дня
    Эксперты: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой

    @ The White House

    Tекст: Анастасия Куликова

    Век американского судостроения, когда США создавали десятками эсминцы и крейсера, позади. Планы главы Белого дома Дональда Трампа по строительству боевых кораблей нового класса выйдут за сроки минимум в два года, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее американский президент анонсировал создание «золотого флота» с линкорами класса «Трамп».

    «Америка испытывает особые чувства ко всему, что называется, «супер-дупер» большому и золотому. До этого говорили о системе ПРО «Золотой купол», теперь «золотой флот». Есть еще золотые унитазы, но это у бывших подопечных США», – иронично отметил военный эксперт Василий Дандыкин, подчеркнув: «не все то золото, что блестит».

    По его оценкам, реализация плана Дональда Трампа по кораблестроению столкнется с принципиальной проблемой: не столько с финансовой – американцы умеют печатать доллары, сколько с возможностями промышленности. «Век американского судостроения, когда Штаты создавали десятками эсминцы и крейсера, на мой взгляд, позади. Все изменилось с тех пор, как на первое место в экономике страны вышли услуги», – рассуждает собеседник.

    Изменения коснулись и ВМС США. Как полагает эксперт, корабли класса «Трамп» в целом можно назвать линкорами, но есть нюанс. В качестве примера Дандыкин привел USS Missouri (BB-63) («Миссури»), водоизмещение которого составляет 57 тыс. тонн, у нового корабля заявлено 30-40 тыс. тонн. «В результате, вероятно, выйдет атомный крейсер, какие у американцев уже были и есть», – допустил спикер.

    Он не исключил, что на этих кораблях разместят и беспилотники – надводные, подводные и воздушные. Впрочем, прогнозировать сроки строительства линкоров сложно. Вряд ли американской стороне удастся уложиться в анонсированные два – три года, добавил аналитик. «Сначала корабль нужно сконструировать, а это долгий процесс. Затем строится головное судно, и когда начнется серийное производство – большой вопрос», – уточнил Дандыкин.

    «Но глава Белого дома – человек, который не стесняет себя в эпитетах, особенно если речь о «величии» Америки. Его выступление, я думаю, связано с успехами России и Китая в кораблестроении и не только», – считает собеседник. Он напомнил, что ранее российские вооруженные силы провели испытания подводного аппарата «Посейдон».

    На этом фоне президент США попытался подсластить пилюлю и заявил о якобы превосходстве подлодок. «Россия – единственная страна, которая имеет подводные крейсера стратегического назначения. Это «Борей» и «Борей-А». Для примера: американские «Огайо» третьего поколения», – уточнил специалист.

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Илья Крамник. Он согласен, что корабли класса «Трамп» – не линкор/battleship, несмотря на намерение так его классифицировать. «Его задача – явно не побивание противника в артиллерийском бою кораблей первого ранга в составе battle line. Это линейный крейсер, battlecruiser, в том смысле, который США придали этому термину, классифицировав так проект 1144: тяжелый неавианесущий корабль – боевое ядро соединения, способный решать разнообразные задачи как самостоятельно, так и в составе соединения», – написал аналитик в своем Telegram-канале.

    «Впрочем, это придирка пуриста, и в термин «линкор/battleship» тоже можно внести новый смысл, ЭМ/destroyer сейчас тоже уже совсем не то, что вкладывалось в этот термин сто, тем более сто двадцать лет тому», – добавил Крамник. По его мнению, с одной стороны, идея построить 30-килотонный боевой надводный корабль – благодарная.

    «Это может быть хороший, крепкий корабль, с конструктивной защитой, позволяющей пережить попадания большей части дронов, и требующей для поражения полноценной БЧ крылатой ракеты или нормальной тяжелой торпеды, взрывающейся под килем. С хорошим вооружением последнего рубежа, включая лазеры, которое эту же большую часть дронов не допустит до попадания, да и крылатые ракеты, уцелевшие после работы ЗРК средней и малой дальности, добьет», – описал он.

    «Но есть проблема. Его еще надо разработать, а это не быстро, и построить. А пока, глядя на историю с LCS и «Констеллейшн» у США не очень получается создать корвет/фрегат. Сейчас снова будут пытаться, на сей раз на основе сторожевика береговой охраны, который вроде как не забыли как строить, и надо его просто дооборудовать под задачи флота. Умение проектировать новые корабли и ставить их в серию капитально подутрачено, и это видно в целом на всех без исключения ныне реализуемых в интересах ВМС США проектах обитаемых кораблей», – уточнил эксперт.

    По его прогнозам, идея не переживет текущую администрацию, даже если преемником Трампа станет республиканец. «Максимум, что США смогут осилить в текущем состоянии, это DDG(X), если решат его строить, с техническим лицом которого все более-менее понятно. И да, при цене Берка третьего флайта в 2,5 млрд и прогнозной цене DDG(X) до 3,4 млрд, такой корабль будет стоить от пяти млрд по самым скромным предположениям, а скорее, с учетом новизны, и все восемь», – считает Крамник.

    Американист Малек Дудаков, в свою очередь, обратил внимание на обещание Белого дома стахановскими темпами построить новые корабли за 2-3 года. «Даже на сборку первых Zumwalt ушло более шести лет. Уж очень хочется проецировать силу в конкуренции с Китаем, строящим десятки новых эсминцев. Хотя бы только на рендерах», – сыронизировал он.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал создание «золотого флота» США. Он будет насчитывать десять судов, а со временем, как ожидается, вырастет до 25. Основой же станут линкоры нового класса – «Трамп», которые «в 100 раз мощнее» любых аналогов и предшественников, заявил американский лидер. На их строительство планируют потратить 26 млрд долларов.

    Первым в начале 2030-х годов построят линкор USS Defiant («Дерзкий», так же назывался вымышленный звездолет в двух проектах вселенной «Звездного пути»). «Боевые корабли будут вооружены пушками и ракетами самого высокого уровня. У них также будет гиперзвуковое оружие, современные электрические рельсотроны и даже мощные лазеры», – сообщил глава Белого дома.

    По его словам, линкоры также будут «нести ядерное вооружение, крылатые ракеты морского базирования, которые сейчас разрабатываются». Кроме того, новые суда оснастят ИИ-компонентом. Корабли класса «Трамп» смогут действовать в режиме интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны в составе авианосной ударной группы, а также руководить операциями флота в качестве центрального узла управления, отметили в ВМС США.

    «Они помогут сохранить американское военное превосходство, возродят американскую судостроительную промышленность и вселят страх во врагов Америки по всему миру», – заявил Трамп. Он сообщил, что США в настоящее время строят три новых крупных авианосца дополнительно к уже существующим. По его словам, в частности, речь может идти об «авианосцах другого класса», нежели Gerald R. Ford.

    Также Штаты планируют построить до 15 новых подводных лодок для усиления национальных ВМС. «Мы как минимум на 15 лет впереди любых конкурентов. Китай, Россия, никто не может с нами сравниться. Кроме того, в настоящее время мы строим три больших авианосца в дополнение к тем, которые у нас уже есть. И, что интересно, у нас есть много подводных лодок», – сказал Трамп.

    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    23 декабря 2025, 10:43 • Новости дня
    Названы лидеры по гонорарам среди артистов на новогодних корпоративах

    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Самыми высокооплачиваемыми артистами на новогодних корпоративах в этом году стали группа «Ленинград» и Филипп Киркоров, чьи гонорары начинаются от 20 млн и 12 млн рублей соответственно.

    Группа «Ленинград» и Филипп Киркоров стали самыми дорогими артистами, которых приглашают для выступлений на новогодних корпоративах в России, передает ТАСС.

    Как рассказали представители ведущих ивент-агентств, гонорар группы «Ленинград» на таких мероприятиях начинается от 20 млн рублей, а Филиппа Киркорова – от 12 млн рублей. Григорий Лепс выступает за сумму от 10 млн рублей, Леонид Агутин – от 8 млн рублей, а Любовь Успенская – от 5 млн рублей.

    Среди других востребованных артистов на праздничный сезон оказались Татьяна Буланова, «Дискотека авария», Полина Гагарина, Юлия Зиверт, Сергей Лазарев и Дима Билан. По словам экспертов, гонорары звезд в декабре могут вырастать в два-три раза по сравнению с обычными месяцами. Например, выступление Полины Гагариной или Зиверт обойдется минимум в 8 млн рублей, а Димы Билана – от 6 млн рублей.

    Ивент-агентства отмечают, что окончательная стоимость выступления зависит не только от рейтинга артиста, но и от даты, формата мероприятия и города проведения. Цена меняется, если выступление проходит не в Москве, а в других городах, среди которых Новосибирск, Владивосток и Краснодар. «Топовых ведущих и артистов часто бронируют за полгода, а иногда даже за год», – добавил представитель агентства.

    Дополнительно заказчикам необходимо учитывать расходы на бытовой и технический райдер: перелеты, размещение артистов и их команд, транспорт, количество VIP-проходов и аренду технического оборудования для площадки. Кроме того, эксперты обратили внимание на высокий спрос на стендап-комиков, звезд с популярных ТВ-шоу и соцсетей, таких как Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд.

    Помимо выступлений исполнителей, актуальны необычные форматы: иллюзионисты, шоу с эффектными тортами и альтернативные концепции вечеринок. Как отмечают участники рынка, крупные компании по-прежнему устраивают масштабные корпоративы, а небольшие организации отдают предпочтение камерным праздникам в офисах. Ключевым запросом для заказчиков остается создание уникальной атмосферы и эмоций, когда гости ждут не просто концерта, а по-настоящему запоминающегося и живого опыта.

    Ранее продюсер Табриз Шахиди назвал самых дорогих артистов для корпоративных мероприятий в 2025 году.

    Между тем сообщалось, что солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева увеличила гонорар до 4 млн рублей за одно выступление.

    23 декабря 2025, 03:35 • Новости дня
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Нефть с перехваченных в международных водах танкеров Венесуэлы, как и суда США намерены оставить себе, сообщил в понедельник американский президент Дональд Трамп, выступая во Флориде с обращением.

    «Мы оставим ее себе. Возможно, будем использовать для стратегических резервов. Мы ее оставим. Также как и суда. Их тоже оставим себе», – сказал Трамп в ходе трансляции на YouTube-канале Белого дома.

    Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми. Также Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США задержали третий нефтяной танкер Bella1 у побережья Венесуэлы, который шел под панамским флагом для загрузки энергоресурсов. Власти США перехватили этот танкер, несмотря на то что он не находился под санкциями. Венесуэла обвинила США в пиратстве за постоянные захваты танкеров.

    23 декабря 2025, 12:05 • Новости дня
    @ U.S. Navy

    Tекст: Вера Басилая

    Планы по созданию новых боевых кораблей класса «Трамп» вызвали серьезные дискуссии по поводу целесообразности и стоимости таких крупных судов, сообщает The War Zone.

    Планы по строительству новых боевых кораблей класса «Трамп» которые должны стать «самыми большими и смертоносными» в истории ВМС США, вызвали масштабные дискуссии и вопросы, сообщает издание The War Zone.

    Согласно предложенной концепции, первый корабль будет называться USS Defiant, а серия может включать от 10 до 25 судов водоизмещением от 30 до 40 тыс. тонн. Эти корабли получат гиперзвуковые ракеты, электромагнитные рельсотроны и лазерное оружие, а также новые ядерные крылатые ракеты, причем строительство будет происходить на мощностях внутри США.

    Дональд Трамп представил проект в своем поместье во Флориде в окружении высокопоставленных чиновников, подчеркнув, что «американские линкоры всегда были символами национальной мощи». По словам Трампа, подобные корабли станут гордостью флота и будут лично курироваться им и его командой. Министр ВМС Джон Фелан заявил, что USS Defiant вдохновит уважением к американскому флагу в любом иностранном порту, а глава ВМС США адмирал Дарил Кадл отметил, что флот нуждается в крупном надводном боевом корабле.

    «Мы обеспечим постоянное совершенствование и честную оценку необходимости для эффективного сдерживания и победы в 2030-х и далее», – отметил Кадл.

    Проект подразумевает, что новые корабли станут платформами для управления беспилотными и пилотируемыми средствами, получат ИИ-компоненты и станут частью программы Golden Fleet. На первых этапах будет построено два корабля, но в дальнейшем их число может вырасти до 10–25. Строительство поручат американским и аффилированным с США верфям, привлекут к работе «нетрадиционных партнеров» благодаря созданию большей базы поставщиков и рабочих мест.

    Несмотря на амбициозность, у проекта много нерешенных вопросов: нет точных сроков спуска на воду первого корабля, неизвестна окончательная стоимость как постройки, так и обслуживания мегакораблей, а опыт предыдущих программ вызывает опасения в эффективности и реализуемости инициативы.

    По мнению аналитиков, вложения в небольшое количество элитных кораблей при одновременном сокращении классов массового строительства могут вызвать споры в Конгрессе: не станет ли ставка на такие «флагманы» неоправданно дорогой и недостаточно эффективной для задач флота на ближайшие десятилетия.

    Ранее президент США Дональд Трамп выступил в Палм-Бич и пообещал оснастить новые корабли США самым современным вооружением, включая лазеры и гиперзвук.

    Военный эксперт Илья Крамник усомнился в способности США построить линкоры класса «Трамп».

    22 декабря 2025, 22:57 • Новости дня
    Каллас напомнила США о суверенитете Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила на фоне назначения президентом США Дональдом Трампом спецпосланника по Гренландии, что любые изменения статуса страны возможны исключительно при волеизъявлении самих жителей острова и датчан.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила, что только гренландцы и датчане могут определять статус Гренландии, передает РИА «Новости».

    Ее заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным представителем по Гренландии. Решение Трампа вызвало обеспокоенность среди европейских политиков.

    Каллас подчеркнула, что Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания.

    По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз полностью поддерживает неприкосновенность границ Дании и Гренландии. Она уточнила, что ЕС ожидает от партнеров уважения суверенитета, территориальной целостности и выполнения международных обязательств.

    Назначенный спецпредставителем Лэндри публично заявил об интересе США сделать остров своим, что также привлекло внимание европейских политиков. На фоне этих заявлений звучит призыв соблюдать нормы, отраженные в Уставе ООН и Североатлантическом договоре.

    Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил крайнюю обеспокоенность заявлениями нового спецпосланника США по Гренландии.

    Президент США Дональд Трамп в марте пообещал принять Гренландию в состав США «так или иначе».

    23 декабря 2025, 01:13 • Новости дня
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в Палм-Бич, где он находился с госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и министром военно-морского флота Джоном Феланом, заявил, что страна построит два новых линкора для ВМС США класса «Трамп».

    Трамп выступал в окружении плакатов, на которых были изображены USS Defiant. Президент, который ранее критиковал внешний вид военных кораблей ВМС, сделал это заявление в Палм-Бич, обещая, что оружие на новых кораблях США будет самым современным, вплоть до лазеров и гиперзвука.

    «Начнем с первых двух, а там очень быстро, пожалуй, еще восемью, и в итоге у нас будет 20 – 25 в ближайшие годы», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По его словам, США производят суперсовременные подлодки, которые на 15-20 лет опережают аналоги.

    «Это одна из вещей, которые я сделал еще в свой первый срок. Мы делаем лучшие подлодки в мире. Мы как минимум на 15 лет опережаем всех остальных в развитии подводных лодок, самой мощной угрозы, самого мощного оружия в мире», – сказал он, пообещав 12-15 новых подлодок в стране.

    Говоря о деньгах на вышеозначенные планы, Трамп заявил, что законопроект об оборонном бюджете, который он подписал на прошлой неделе, установил рекорд по объему финансирования, так как предусматривает выделение 26 млрд долларов на строительство новых кораблей, включая эсминцы и другие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп в начале октября рассказал о планах США закупить в Финляндии ледоколы, так как США эксплуатируют один действующий ледокол, построенный в 1976 году. Он назвал «смехотворным» соотношение ледоколов России и США.

    24 декабря 2025, 09:32 • Новости дня
    FT: Затраты Евросоюза на импорт американских нефти и газа упали на 7%

    Tекст: Вера Басилая

    Расходы стран Евросоюза на поставки нефти и сжиженного газа из США за четыре месяца оказались ниже прежних показателей, несмотря на обещания закупить американские энергоносители на 750 млрд долларов за три года, сообщает газета Financial Times.

    По данным FT, затраты Евросоюза на нефть и газ из США за последние четыре месяца снизились на 7%, несмотря на обязательство закупить американские энергоносители на 750 млрд долларов за три года, передает РИА «Новости».

    С сентября по декабрь импорт нефти и сжиженного природного газа из США в ЕС составил 29,6 млрд долларов, сообщает энергетическая консалтинговая компания Kpler. Хотя европейские страны увеличили объемы закупок американского СПГ после торгового соглашения, общее снижение цен на мировом рынке привело к уменьшению затрат на импорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Старший директор Kpler Джиллиан Боккара отметила, что решения о покупке энергоресурсов принимаются на двусторонней основе и зависят от экономических факторов, а не от политической договоренности. По мнению эксперта, заявленные в соглашении объемы закупок невозможны к реализации.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп достигли торгового соглашения, по которому почти ко всему экспорту из Евросоюза в Соединенные Штаты теперь будут применяться пошлины в 15%.

    В ответ Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ.

    23 декабря 2025, 04:35 • Новости дня
    Врач Устинова предупредила об опасности опохмеляться после застолий

    Tекст: Катерина Туманова

    Отказ от опохмеления 1 января – это не вопрос силы воли, а условие для безопасного и быстрого выхода из алкогольной интоксикации, заявила рассказала врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Устинова.

    По словам специалиста, главная причина тяжелого самочувствия после алкоголя – накопление ацетальдегида, который и вызывает неприятные симптомы похмелья.

    «Новая порция спиртного не решает проблему, а временно маскирует недомогание, усиливая интоксикацию», – пояснила Устинова «Газета.Ru».

    Повторное употребление алкоголя приводит к реакции ацетальдегида с дофамином, вследствие чего образуются соединения с морфиноподобным эффектом. Это создает иллюзию облегчения и способствует быстрой зависимости.

    Устинова подчеркивает, что опохмеление увеличивает нагрузку на перегруженную печень, на сердечно-сосудистую систему, что проявляется более высокими рисками аритмий, перепадов давления и обезвоживания.

    Вместо того чтобы пить алкоголь, доктор рекомендует употреблять больше чистой воды, восполнять солевой баланс, отдыхать и дать организму время на восстановление.

    Если состояние быстро ухудшается или появляются настораживающие симптомы, специалист советует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, диетолог Белоусова рассказала, возможно ли похудеть за месяц без вреда. Диетолог Ермошина рассказала о способе избежать переедания на Новый год.

    22 декабря 2025, 18:39 • Новости дня
    Стали известны предпочтения россиян при выборе игрушек для подарка ребенку
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Почти половина россиян при выборе новогоднего подарка для ребёнка обращает особое внимание на то, чтобы игрушка была произведена в России.

    Почти каждый четвёртый россиянин считает важным подарить ребёнку новогоднюю игрушку, победившую в конкурсе «Родная игрушка», сообщают аналитики ВЦИОМ по итогам совместного исследования с Российским обществом «Знание». В опросе участвовали 1600 совершеннолетних жителей 79 регионов в декабре 2025 года.

    Большинство опрошенных намерены делать подарки на Новый год, но ожидания детей и взрослых заметно различаются. По словам россиян, дети больше всего хотят получить гаджеты – такой вариант выбрали 59% взрослых, 31% назвали деньги, а 19% – сладкие подарки. Однако сами родители чаще планируют дарить сладости (34%), деньги (27%) и творческие наборы (17%), а книги выбирают в четыре раза чаще, чем, по их мнению, этого хотят дети.

    За последний год заметно выросла доля россиян, планирующих дарить деньги: в 2025 году их стало 27% против 17% годом ранее. Женщины чаще приобретают сладкие подарки и творческие наборы, а москвичи и петербуржцы – наоборот, реже других выбирают сладости. Россияне с высоким уровнем дохода предпочтут деньги, при этом граждане с ограниченным бюджетом тяготеют к мягким игрушкам.

    При выборе новогоднего подарка большинство россиян думает прежде всего о том, чтобы игрушка нравилась самому ребёнку – этот фактор указали 41% респондентов. Не менее важны развивающие свойства игрушки (29%), безопасность (26%) и качество материалов (25%). Почти половина опрошенных – 47% – считают важным, чтобы подарок был сделан в России.

    О конкурсе «Родная игрушка» знают 16% россиян, и для почти трети (28%) из них важно, чтобы игрушка была победителем этого конкурса. Подобный подход свойственен, в первую очередь, пожилым людям и сельским жителям. Исследование также показало, что 47% респондентов считают недостаточным выбор российских игрушек, основанных на национальных традициях и истории, особенно среди семей с детьми школьного возраста.

    Конкурс «Родная игрушка» поддерживается Российским обществом «Знание» и Движением Первых как часть просветительской работы. Организаторы надеются через конкурс продвигать отечественные товары для детей, поддерживать семейные ценности и формировать осознанный подход к воспитанию детей на основе культурных традиций.

    25 декабря 2025, 11:37 • Новости дня
    Захарова: Запад превратил праздничную иллюминацию в Москве в политический спор

    Tекст: Вера Басилая

    Праздничная иллюминация в Москве вызвала дискуссию на Западе и трактуется как политический сигнал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Запад сделал праздничную иллюминацию Москвы предметом политических обсуждений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Россия 24».

    Она отметила, что в политической среде неожиданно развернулась дискуссия о московских новогодних огнях, в то время как, например, в Германии решили отказаться от украшения общественных пространств.

    Захарова добавила, что не только экономические трудности, но и большие вызовы стоят перед Евросоюзом из-за решений самих европейских лидеров.

    Дипломат выразила мнение, что экономика России пострадала из-за решений ЕС, тогда как экономические трудности Европы также вызваны европейской политикой. Захарова уверена: западные страны сами выбрали нынешний путь, а сотрудничество с Россией могло бы сократить убытки за счет кооперации. Она отметила, что Россия всегда выступала за партнерство, чтобы вместе избегать экономических проблем, что позволяло бы каждому вести дела в классической манере, адаптируясь к новым реалиям.

    Ранее Захарова заявила, что жители и предприниматели стран Евросоюза сами собирают средства на новогоднюю иллюминацию из-за экономических трудностей.

    Власти крупных городов Германии сократили или полностью отменили уличную рождественскую иллюминацию из-за ограниченного бюджета.

    Между тем, из официальных поздравлений во Франции исчезло слово «Рождество», а в Париже на билбордах теперь пишут «Веселых праздников», при этом массовые рождественские мероприятия были отменены из-за опасений реакции мусульман.

    В Британии захотели отменить песню Jingle Bells как оскорбительную.

    23 декабря 2025, 01:40 • Новости дня
    Трамп объяснил стратегическую необходимость Гренландии для США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе своего выступления в Палм-Бич, где он находился с госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и министром военно-морского флота Джоном Феланом, объяснил, почему США так заинтересованы Гренландией.

    «Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Соединенным Штатам нужна Гренландия не из-за критически важных полезных ископаемых, а для обеспечения национальной безопасности», – сообщает Reuters.

    В воскресенье Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри своим специальным посланником в Гренландию, что вызвало волну критики со стороны Дании и Гренландии в связи с интересом Вашингтона к богатому полезными ископаемыми арктическому острову.

    Напомним, в марте Трамп пообещал принять Гренландию в США «так или иначе».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый американский посол в Копенгагене Кен Ховери не стал отвечать на вопрос, отказалась ли администрация Дональда Трампа от планов установить контроль над Гренландией. Дания в новом отчёте об оценке угроз, проведённой датской службой военной разведки, впервые включит США в число угроз стране. В Дании появился «ночной дежурный» по Трампу и Гренландии.

    23 декабря 2025, 13:53 • Новости дня
    Раскольники из ПЦУ на Украине решили праздновать Рождество 7 января

    Tекст: Вера Басилая

    В Ивано-Франковской области несколько приходов ПЦУ приняли решение отмечать Рождество 7 января, несмотря на переход Православной церкви Украины на новый календарь, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

    Ранее о решении отметить Рождество 7 января сообщили в Союзе православных журналистов, передает ТАСС.

    Согласно информации, три прихода Православной церкви Украины в Ивано-Франковской области решили придерживаться традиционной даты праздника, несмотря на переход ПЦУ на новоюлианский календарь с празднованием 25 декабря.

    Председатель общины верующих храма апостолов Петра и Павла в селе Космач Дмитрий Мохначук заявил, что 25 декабря храм будет открыт для верующих, однако праздничного богослужения в этот день не состоится.

    В Ивано-Франковской епархии ПЦУ заявили, что официального обращения от этих приходов не поступало. Представители ПЦУ пояснили, что допускается возможность для отдельных приходов сохранять принятую ранее дату Рождества по старому стилю без каких-либо ограничений по срокам.

    В канонической Украинской православной церкви также подтвердили, что продолжат отмечать Рождество 7 января, невзирая на изменения календаря.

    Ранее Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на 25 декабря.

    Зеленский объявил о разработке новой концепции размещения профессиональных праздников в национальном календаре.

    Кроме того, на Украине отменили выходные на новогодние праздники.

    23 декабря 2025, 00:15 • Новости дня
    AP сообщило о начале Россией эвакуации семей дипломатов из Венесуэлы

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство иностранных дел России начало эвакуацию семей дипломатов из Венесуэлы, сообщил AP в понедельник представитель европейской разведки.

    «Эвакуация, которая началась в пятницу и включает выезд женщин и детей, началась в связи с тем, что российские официальные лица оценивают ситуацию в Венесуэле в «очень мрачных тонах», по словам источника Associated Press в разведке. Вывод дипкорпуса свидетельствует о возросших опасениях по поводу стабильности в южноамериканской стране», – пишет со ссылкой на AP Turkiye Today.

    В понедельник утром у здания посольства России в Каракасе стояло более 10 автомобилей с дипломатическими номерами, однако не было видно, чтобы кто-либо из персонала входил на территорию или выходил из нее. К полудню автомобили уехали, говорится в материале.

    Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил в понедельник, что он разговаривал по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который выразил поддержку Москвы в отношении объявленной Трампом блокады.

    Хиль обвинил Вашингтон в совершении «нападений на суда и внесудебных казней, а также незаконных актов пиратства» в Карибском бассейне.

    Президент США Дональд Трамп собирает команду безопасности в связи с продолжающимися задержаниями танкеров, чтобы огласить некое «важное  объявление», а представитель Белого дома заявил, что Трамп планирует обсудить инициативу в области судостроения.

    Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми и приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Рубио объяснил грядущую эскалацию с Венесуэлой интересами США. Небензя заметил проявление неоколониальных подходов в отношении США к Венесуэле.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел телефонные переговоры с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.

    23 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Сани Санта-Клауса вылетели с Северного полюса

    Tекст: Денис Тельманов

    Волшебные сани с упряжкой оленей отправились с Северного полюса и уже достигли воздушного пространства Швеции вечером во вторник, сообщил портал отслеживания воздушных судов Flightradar24.

    Сани Санта-Клауса с упряжкой оленей вылетели с Северного полюса, сообщил портал Flightradar24, специализирующийся на визуализации движения воздушных судов.

    По данным сервиса, вылет Санты состоялся во вторник, 23 декабря. К 18.49 мск Санта-Клаус пролетел над территорией Швеции.

    Передвижение саней отслеживается в реальном времени, что позволяет наблюдать за маршрутом волшебника по всему миру. Традиционно в преддверии католического Рождества сервис отслеживания публикует маршрут Санта-Клауса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство задействовало радары и истребители для отслеживания рождественского путешествия Санта-Клауса над Северной Америкой.

    В Харькове сотрудники территориального центра комплектования задержали человека в костюме Санта-Клауса.

    Российский флот пополнился уникальным танкером ледового класса

    Впервые судостроительный завод «Звезда» поставил заказчику газовоз самого высокого ледового класса. Это уникальные танкеры, которые, по сути, кроме России, никому не нужны. Их делали в Южной Корее только для российских арктических СПГ-заводов. Однако радостная новость первых поставок омрачается рядом серьезных технологических проблем, которые России предстоит решить ради роста экспорта СПГ. Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    «План Зеленского» оказался вбросом и имитацией

    «Кремль воспримет украинскую версию как издевательство или вброс». Такими словами эксперты комментируют очередной «мирный план», представленный главой киевского режима Зеленским. Что содержит этот документ и почему он не может являться реальной основой для урегулирования украинского кризиса? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Макрон опять всех предал

      Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

      Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые бесплатные открытки, которыми можно поздравить родных и близких с этим светлым праздником.

    • Куда сдать новогоднюю елку после праздников: правильная утилизация живой и искусственной ели

      Сняв украшения с новогодней елки, многие оказываются перед вопросом: куда ее деть? Выбросить к мусорным бакам не только неэкологично, но и хлопотно: дерево помешает вывозу отходов и может гнить на свалке годами. К счастью, сегодня живым и искусственным деревьям можно подарить вторую жизнь, правильно их утилизировав. Рассказываем, как это сделать, избежав штрафов и принеся пользу природе и городу.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

