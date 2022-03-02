Ученик умер на уроке в Воронеже

Воронежский школьник, учащийся в начальных классах, скончался во время занятий в одном из учебных заведений города, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«По предварительным данным, 2 марта в одном из образовательных учреждений Воронежа во время занятий скончался восьмилетний мальчик. При осмотре тела погибшего внешне видимых телесных повреждений не обнаружено», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Осматривается место происшествия, ведется допрос родителей мальчика и работников школы.

Планируется назначить несколько экспертиз, в том числе судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. Также будет дана оценка проживания ребенка и работе должностных лиц учебного заведения.

В декабре 2020 года в Самарской области школьник получил тяжелую травму на уроке физкультуры во время игры в футбол, после чего скончался.