Школьник умер на уроке физкультуры в Самарской области

Прокуратура Самарской области начала проверку после гибели девятилетнего мальчика в Чапаевске. Школьник получил тяжелую травму на уроке физкультуры во время игры в футбол, сообщили в региональной прокуратуре.

«По предварительной информации, 11 декабря ребенок был госпитализирован в больницу после травмы, полученной во время игры в футбол. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался», – говорится на сайте ведомства.

Мальчику попали мячом в голову, от чего он упал и ударился головой о скамейку. Ребенка отправили домой, через несколько часов его состояние ухудшилось. У школьника была диагностирована черепно-мозговая травма, пишет канал «360».

В начале декабря в городе Острогожск Воронежской области школьник умер в больнице после того, как ему стало плохо на уроке физкультуры.

В сентябре в тюменской гимназии школьник умер на уроке физкультуры. Мальчик остановился во время бега, присел и упал. Первую помощь оказывали медицинский работник гимназии и две специализированные бригады скорой помощи. В ходе реанимационных действий спасти подростка не удалось.