Подросток умер после урока физкультуры в Воронежской области

В городе Острогожск Воронежской области школьник умер в больнице после того, как ему стало плохо на физкультуре, сообщило региональное следственное управление СК.

Инцидент произошел еще 1 декабря, 15-летнего подростка доставили в БУЗ ВО «Острогожская РБ» в бессознательном состоянии, сообщается на сайте ведомства.

Юноше стало плохо на уроке физкультуры, несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти школьника не удалось.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти подростка. На его теле видимых телесных повреждений не обнаружено. Были опрошены родственники школьника, очевидцы, работники школы и медицинские работники.

В сентябре в тюменской гимназии школьник умер на уроке физкультуры. Мальчик остановился во время бега, присел и упал. Первую помощь оказывали медицинский работник гимназии и две специализированные бригады скорой помощи. В ходе реанимационных действий спасти подростка не удалось.