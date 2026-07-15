Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Министр культуры Латвии Пунтулис захотел убрать русский язык из СМИ
В Латвии необходимо полностью исключить контент на русском языке из вещания государственных средств массовой информации, заявил глава министерства культуры страны Наурис Пунтулис.
«Контент по-прежнему существует, а у нас нет оснований для существования контента на русском языке в независимом европейском национальном государстве. Особенно в нынешней военной ситуации. Что значит, что его стало меньше? Он должен исчезнуть совсем, вот и все», – заявил Пунтулис, передает ТАСС со ссылкой на гостелерадио LSM.
Ранее глава ведомства издал распоряжение, запрещающее использование русского языка подведомственными учреждениями в публичном пространстве. Документ обязывает профильные инстанции строго соблюдать требования о государственном языке.
Ограничения затрагивают выполнение официальных функций, включая проведение международных мероприятий, размещение рекламы и ведение сайтов. Учреждения обязаны выполнить требования министра до 30 июля текущего года.
В ноябре национальный совет по электронным СМИ лишил русскоязычный контент государственного финансирования.
Латвийские парламентарии законодательно запретили предвыборную агитацию на русском языке. В 2024 году правительство страны исключило русский язык из школьной программы в качестве второго иностранного с 2026 года.