Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Кабмин утвердил черный цвет для спецтранспорта ФСБ
Правительство России отдельно утвердило требования к автомобилям, которые используются ФСБ для перевозки заключенных под стражу.
Правительство России официально регламентировало требования к внешнему виду автомобилей, применяемых ФСБ для перевозки арестованных, передает ТАСС. Согласно новому постановлению, за ведомством закрепляется уникальная цветографическая схема.
В документе подчеркивается, что «основным цветом наружной поверхности транспортных средств является черный». Дизайн спецтранспорта предусматривает нанесение контрастных белых, синих и красных полос. На бортах машин в обязательном порядке разместят эмблему ведомства и крупные надписи «ФСБ России» или «Пограничная служба ФСБ России».
Помимо визуального оформления, утверждены требования к оснащению транспортных средств. Спецавтомобили оборудуют проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Если машины создаются на базе грузовиков, допускается установка дополнительных световых сигналов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел России анонсировало скорое поступление новых комфортных автозаков.
В июле прошлого года в стране вступили в силу новые правила проезда спецтранспорта с мигалками.