В МВД сообщили о скором поступлении новых комфортных автозаков

Tекст: Алексей Дегтярев

Новые автомобили, предназначенные для перевозки арестованных с соблюдением современных стандартов, скоро поступят на баланс МВД России, сказал Горовой, передает ТАСС.

В 2019 году вступили в силу новые стандарты перевозки подозреваемых и обвиняемых, и под эти требования были подготовлены технические задания для производителей.

«Увеличена высота и площадь личного пространства на одного заключенного, безопасность во время движения обеспечена поручнями, изготовлены полумягкие сиденья, элементы кондиционирования, а также повышенное освещение. Все это в техническом задании. Заводы и изготовители не смогут нам реализовать этот вид транспорта без выполнения наших требований», – сказал он.

По его словам, при разработке новых машин особое внимание уделялось обеспечению надлежащих условий перевозки, включая возможность перевозки маломобильных групп в судах под охраной полиции.

В 2019 году осужденные из Башкирии изготовили пять автозаков для кубинских колоний с учетом тропических условий, в автомобили установили усиленные кондиционеры.