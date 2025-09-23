Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.5 комментариев
В МВД сообщили о скором поступлении новых комфортных автозаков
В ближайшее время в распоряжении МВД России появятся автозаки, отвечающие новым стандартам комфорта и безопасности для перевозимых арестованных, заявил первый замглавы ведомства Александр Горовой.
Новые автомобили, предназначенные для перевозки арестованных с соблюдением современных стандартов, скоро поступят на баланс МВД России, сказал Горовой, передает ТАСС.
В 2019 году вступили в силу новые стандарты перевозки подозреваемых и обвиняемых, и под эти требования были подготовлены технические задания для производителей.
«Увеличена высота и площадь личного пространства на одного заключенного, безопасность во время движения обеспечена поручнями, изготовлены полумягкие сиденья, элементы кондиционирования, а также повышенное освещение. Все это в техническом задании. Заводы и изготовители не смогут нам реализовать этот вид транспорта без выполнения наших требований», – сказал он.
По его словам, при разработке новых машин особое внимание уделялось обеспечению надлежащих условий перевозки, включая возможность перевозки маломобильных групп в судах под охраной полиции.
