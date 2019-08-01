Башкирские заключенные изготовили для Кубы «тропические» автозаки

Осужденные из Башкирии изготовили пять автозаков для кубинских колоний с учетом тропических условий, в автомобили установлены усиленные кондиционеры, отсутствует отопитель и есть биотуалет, сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.

Автомобили произвели в исправительной колонии ИК-7, находящейся в башкирском городе Мелеуз, передает РИА «Новости» со ссылкой на УФСИН.

В этом городе с 2009 года работает производство по выпуску оперативно-служебных машин типа «АЗ» для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

«В 2018 году мы изготовили для Кубы уже пять оперативно-служебных автомобилей типа «АЗ» на базе КамАЗ-65117, на общую сумму 36 млн рублей. В производстве этих автомобилей было задействовано порядка 15 осужденных», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что автомобили были адаптированы под условия эксплуатации в тропиках.

«В них отсутствует отопитель, усилены кондиционеры в кабине и спецкузове, а также подобрана специальная краска для автомобиля. Каждый автомобиль имеет два общих отделения, рассчитанных на 46 человек», – добавили в УФСИН.

Автомобили были отправлены в Петербург для транспортировки в порт Мариэль кубинской республики.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова показала отреставрированный на деньги России купол Национального Капитолия Кубы в Гаване.