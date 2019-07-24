Захарова показала отреставрированный на деньги России купол в Гаване

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фото отреставрированного на деньги России купола Национального Капитолия Кубы.

«Величественное здание, с реставрацией которого (купол и скульптура «Республика») помогла Россия», – написала Захарова в Facebook о Национальном Капитолии Кубы, отметив, что там сейчас выступает Сергей Лавров.

«Помню, когда приезжали в 2004 году, можно было лишь посмотреть на Капитолий снаружи и подойти к воротам. Сегодня, хотя официальное открытие запланировано на конец текущего года, здание уже принимает гостей», – добавила она.

Напомним, в 2018 году стало известно, что Россия потратит на восстановление золотого покрытия купола Капитолия в Гаване 642 млн рублей.