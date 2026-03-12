С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.0 комментариев
В Удмуртии задержали группу владельцев нелегальных сим-боксов
Правоохранители пресекли деятельность семерых молодых людей в возрасте от 17 лет, организовавших незаконную виртуальную телефонную станцию в Удмуртии, сообщил Следственный комитет.
Местных жителей обвинили в использовании специального оборудования для подмены номеров, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Фигурантами расследования стали семь человек в возрасте от 17 до 28 лет.
Подозреваемым инкриминируют незаконное использование абонентских терминалов и организацию передачи номеров с нарушением требований законодательства.
Ранее в Москве раскрыли преступное сообщество, использовавшее сим-боксы для организации мошеннических звонков и хищения средств россиян.
В декабре ФСБ и МВД задержали 19 подозреваемых в организации нелегальных каналов связи в 12 регионах страны. Ранее в Крыму силовики выявили пособника украинских мошенников с оборудованием для подмены номеров.