Московский пенсионер отдал аферистам более 10,4 млн рублей
В Москве пенсионер передал мошенникам более 10,4 млн рублей
Пожилой житель столицы стал жертвой телефонных аферистов, которые убедили его передать крупную сумму денег, используя сложную схему обмана, сообщает прокуратура Москвы.
Пенсионер из Москвы отдал телефонным мошенникам более 10,4 млн рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. По информации ведомства, 83-летнему мужчине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками его бывшей организации и предупредили о якобы утечке информации, из-за чего проводится проверка правоохранительных органов.
Затем мужчине перезвонил ложный сотрудник силовых структур, сообщив, что с его счета якобы совершена попытка перевода денег для финансирования противоправных действий. Мошенники держали пенсионера на связи, убедили соблюдать секретность и не рассказывать никому о происходящем. Для общения ему доставили «специальный» телефон с настроенными приложениями, а все указания велели выполнять беспрекословно.
Пожилой горожанин снял свои сбережения и по инструкциям аферистов поместил их в банковскую ячейку, после чего передал деньги курьеру, который назвал «специальный пароль». Деньги он передавал в полиэтиленовых пакетах, прикрыв сверху картоном.
Позже мошенники сообщили, что от имени пенсионера в другом регионе якобы оформлен кредит под залог его квартиры, и чтобы не лишиться недвижимости, попросили еще 5 млн рублей.
Окончательно пенсионер понял, что стал жертвой обмана, лишь когда обратился к родственнику с просьбой одолжить деньги. Сейчас правоохранительные органы устанавливают причастных к совершению преступления лиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в Москве мошенники похитили у пенсионера почти 12 млн рублей после звонка о якобы утечке его персональных данных.
Ранее пожилая жительница столицы передала аферистам драгоценный металл стоимостью 7 млн рублей. А в конце февраля мошенники убедили московскую пенсионерку отдать 14,3 млн рублей и золотые слитки после сообщений о возможной подмене ценностей в банке.