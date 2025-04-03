Губернатор: Летчики отвели падающий Ту-22М3 от жилых домов в Приангарье

Tекст: Мария Иванова

Самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Усольском районе Иркутской области. Катастрофа произошла неподалеку от деревни Буреть. По данным губернатора региона Игоря Кобзева, летчики самолета сумели избежать разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения, уведя самолет от жилых домов, передает ТАСС.

Во время инцидента экипаж самолета, состоящий из четырех человек, катапультировался. Однако один из летчиков погиб, а остальные трое находятся под наблюдением медиков.

По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность самолета.

Губернатор Кобзев отметил высокий профессионализм летчиков, которые смогли минимизировать последствия падения для населения, и выразил благодарность за их самоотверженные действия.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего пилота и подчеркнул, что семье будет оказана вся необходимая помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иркутской области произошла катастрофа с участием стратегического ракетоносца Ту-22М3, в результате которой летчик погиб, о чем сообщили в Министерстве обороны.

На месте падения велись спасательные работы по эвакуации экипажа из четырех человек, один из которых погиб при приземлении.

Позднее в селе Буреть и еще двух населенных пунктах Приангарья после крушения восстановили электроснабжение, о чем сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.