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Летчики отвели падающий Ту-22М3 от жилых домов в Приангарье
Губернатор: Летчики отвели падающий Ту-22М3 от жилых домов в Приангарье
При крушении самолета Ту-22М3 в Усольском районе Иркутской области экипаж из четырех человек увел его от жилых домов, при этом один летчик погиб, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Усольском районе Иркутской области. Катастрофа произошла неподалеку от деревни Буреть. По данным губернатора региона Игоря Кобзева, летчики самолета сумели избежать разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения, уведя самолет от жилых домов, передает ТАСС.
Во время инцидента экипаж самолета, состоящий из четырех человек, катапультировался. Однако один из летчиков погиб, а остальные трое находятся под наблюдением медиков.
По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность самолета.
Губернатор Кобзев отметил высокий профессионализм летчиков, которые смогли минимизировать последствия падения для населения, и выразил благодарность за их самоотверженные действия.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего пилота и подчеркнул, что семье будет оказана вся необходимая помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иркутской области произошла катастрофа с участием стратегического ракетоносца Ту-22М3, в результате которой летчик погиб, о чем сообщили в Министерстве обороны.
На месте падения велись спасательные работы по эвакуации экипажа из четырех человек, один из которых погиб при приземлении.
Позднее в селе Буреть и еще двух населенных пунктах Приангарья после крушения восстановили электроснабжение, о чем сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.