В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.5 комментариев
Минобороны: Групповой удар поразил объекты ВПК в Киеве
Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК украинской столицы, сообщило Министерство обороны России.
Удар наносился в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики, подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Сообщения украинских властей о том, что ВС России якобы били по гражданским объектам, не соответствуют действительности, добавило министерство.
«Многочисленные опубликованные фото- и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из ЗРК в черте города», – подчеркнули там.
Схожие «истерики киевского режима» происходят уже не первый год, и каждый раз это происходит накануне проведения саммита НАТО, отметили в Минобороны.
Украинские власти пытаются подобными провокациями обеспечить дальнейшее свое финансирование, заключили в ведомстве.
Ранее в понедельник источник сообщал, что на военном заводе «Артем», где производятся управляемые ракеты класса «воздух – воздух», зафиксировали попадание.