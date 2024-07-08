Минобороны: Групповой удар поразил объекты ВПК в Киеве

Tекст: Алексей Дегтярев

Удар наносился в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики, подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Сообщения украинских властей о том, что ВС России якобы били по гражданским объектам, не соответствуют действительности, добавило министерство.

«Многочисленные опубликованные фото- и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из ЗРК в черте города», – подчеркнули там.

Схожие «истерики киевского режима» происходят уже не первый год, и каждый раз это происходит накануне проведения саммита НАТО, отметили в Минобороны.

Украинские власти пытаются подобными провокациями обеспечить дальнейшее свое финансирование, заключили в ведомстве.

Ранее в понедельник источник сообщал, что на военном заводе «Артем», где производятся управляемые ракеты класса «воздух – воздух», зафиксировали попадание.