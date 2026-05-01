При крушении самолета в Техасе погибли пять человек
В окрестностях американского города Уимберли воздушное судно на высокой скорости столкнулось с землей, унеся жизни всех находившихся на борту.
Об инциденте сообщил судья округа Хэйз Рубен Бесерра, передает РИА «Новости».
«Подтверждено, что самолет, опознанный как Cessna 421C, разбился с пятью людьми на борту. Власти подтвердили, что все пятеро в результате инцидента погибли», – написал он в соцсети Facebook.
Спасательные службы направились к месту падения примерно в 23.05 в четверг. По предварительным данным, перед ударом о землю машина двигалась очень быстро.
Следователи уже исключили версию столкновения с другим воздушным транспортом. Имена жертв катастрофы пока не раскрываются из уважения к их родственникам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале на севере штата Колорадо разбился небольшой пассажирский самолет.
В октябре прошлого года жертвами авиакатастрофы в промышленной зоне техасского города Форт-Уэрт стали два человека.
Летом в штате Огайо потерпело крушение легкомоторное воздушное судно Cessna 441.