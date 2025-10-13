  • Новость часаРежим ЧС ввели в Алчевске после взрыва в девятиэтажном доме
    США разожгли конфликт между Афганистаном и Пакистаном
    FT: США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России
    Борис Джонсон получил 1 млн фунтов за войну на Украине
    Лукашенко оценил вероятность поставок «Томагавков» Украине
    Песков в связи с «Томагавками» напомнил о возможности Киева создать «грязную бомбу»
    ЦБ отменил голосование за символы новой банкноты 500 рублей
    В Китае сообщили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии
    Трамп во время игры в гольф пообещал внучке остановить конфликт на Украине
    Военные Мадагаскара заявили о захвате власти
    Мнения
    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантированно опустеет, – так думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    13 октября 2025, 04:57 • Новости дня

    Жертвами крушения самолета в Техасе стали два человека

    Tекст: Антон Антонов

    В промышленной зоне в районе аэропорта Хикс в Форт-Уэрте (штат Техас, США) разбился самолет, два человека погибли, сообщают Fox 4 и Dallas Morning News.

    По данным Fox 4, после крушения самолета возле аэропорта загорелись несколько грузовиков, находившихся вблизи места аварии. Крушение произошло на территории промышленной зоны. В этом районе находится компания, занимающаяся перевозкой оборудования для нефтегазовой промышленности, передает ТАСС.

    По информации издания Dallas Morning News, разбился небольшой самолет. Самолет упал на парковку и врезался в стоящую там технику, после чего загорелся.

    Национальный совет по безопасности на транспорте уточнил, что разбился турбовинтовой самолет Beech King Air C90, рассчитанный на двух членов экипажа и пятерых пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американский боевой самолет F/A-18E Super Hornet потерпел крушение во время учебного полета, пилота эвакуировали и доставили в больницу. В том же месяце у аэропорта Чинл в штате Аризона санитарный самолет упал, что привело к гибели четырех человек. В июне легкомоторный самолет Cessna 441 вскоре после вылета из штата Огайо разбился, шесть человек, включая двух членов экипажа, погибли.

    12 октября 2025, 10:56 • Новости дня
    FT: США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вашингтон на протяжении нескольких месяцев оказывал Киеву содействие в нанесении дальних ударов по энергетическим объектам на территории России, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

    США на протяжении нескольких месяцев помогают Украине наносить удары по российским энергетическим объектам в глубине страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. По данным издания, предоставленные разведданные позволили Киеву поражать важные объекты, включая нефтеперерабатывающие заводы. Американская разведка, как сообщается, помогает определить маршрут, высоту и время ударов.

    Украина выбирает цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставляет информацию об их уязвимостях. Служба безопасности Украины в свою очередь заявила газете о намерении увеличить число и масштабность ударов по территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал «понтажом» слова Зеленского об ударах ракетами «Томагавк» вглубь России. Эксперт оценил планы Трампа спросить Киев о целях для ударов ракетами «Томагавк». Владимир Путин заявил, что украинская сторона старается поразить абсолютно мирные российские объекты.

    12 октября 2025, 14:17 • Новости дня
    В Китае сообщили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии

    CCTV: Слова Путина о новом оружии привели в трепет противников России

    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, упомянув о новом российском оружии, произвел впечатление на противников страны, сообщили СМИ.

    Как передает Центральное телевидение Китая, обозреватель Вэй Дунсюй заявил: «Упоминание президентом Путиным о новом оружии предполагает множество возможностей, одно можно сказать наверняка – этого достаточно, чтобы привести противников России в трепет», передает ТАСС.

    По мнению эксперта, Россия готова продемонстрировать «новый козырь» на фоне давления со стороны НАТО и нестабильной позиции США. Вэй Дунсюй отметил, что слова российского президента «загадочны и к тому же преисполнены глубокой значимости».

    Обозреватель предположил, что речь может идти о межконтинентальной крылатой ракете «Буревестник» с ядерным двигателем, от которой, по его словам, «Запад не имеет средств защиты». Он подчеркнул, что дальность полета ракеты превышает 20 тыс. км, она способна уклоняться от систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также наносить молниеносные удары по стратегическим целям.

    Кроме того, Вэй Дунсюй считает, что «Буревестник» может стать для России «ключевым козырем» в переговорах с США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Также он отметил, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» «достигла технологической зрелости».

    Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил, что анонсированное Путиным новейшее оружие может превзойти по мощности ракету «Орешник».

    Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник». Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник».

    12 октября 2025, 13:44 • Видео
    Таинственные войны, которые остановил Трамп

    Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    12 октября 2025, 16:00 • Новости дня
    Эксперт назвал единственное преимущество Афганистана в конфликте с Пакистаном

    Эксперт Кнутов сравнил силы сторон в военном конфликте Афганистана и Пакистана

    Эксперт назвал единственное преимущество Афганистана в конфликте с Пакистаном
    @ Liu Chang/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У Афганистана почти нет шансов оказать серьезное сопротивление Пакистану в случае полномасштабной войны. Пакистанские силы имеют многократное преимущество в количестве и качестве техники, мобилизационных резервах, а также квалификации обслуживающего персонала, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Афганистан и Пакистан нанесли взаимные удары в ходе начавшейся эскалации.

    «Пакистан на несколько голов выше Афганистана практически во всем, что касается военной составляющей, начиная с шестикратного демографического превосходства и, соответственно, примерно такого же преимущества в мобилизационных резервах – около пяти миллионов против нескольких десятков миллионов», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Если говорить детально, то у Афганистана примерно 10 военных самолетов, а у Пакистана больше тысячи, из которых около сотни – ударных. Похожее многократное преимущество у Исламабада в вертолетах, БПЛА, танках и артиллерии. Афганские силы более-менее приближены к пакистанским только в численности бронированных машин: пять тысяч против примерно 15 тысяч» – продолжил собеседник.

    «Более того, у Пакистана, как у страны, имеющей выход к Мировому океану, на вооружении стоит довольно широкая линейка морской военной техники: фрегаты, корветы, патрульные катера, противоминные корабли и даже восемь подводных лодок. Ничего этого у Афганистана нет, как, собственно, и доступа к большой воде», – напомнил спикер.

    «К тому же вся имеющаяся в распоряжении талибов техника нуждается в запчастях, которых у них нет, как и обученного персонала обслуживания. Кроме того, в Афганистане сейчас почти не осталось людей, умеющих на должном уровне управлять оставшимся от американцев вооружением. Таким образом, основное вооружение талибов – это различные автоматы, пулеметы и гранатометы», – указал эксперт.

    «Что касается военной логистики, то в распоряжении Кабула около 60 аэропортов, тогда как у Исламабада примерно в два раза больше. И тут мы подходим к единственному условному преимуществу Афганистана – больший процент территории страны занимает горный рельеф, потому Пакистану будет крайне трудно взять под контроль партизанскую войну», – резюмировал он.

    Ранее Кабул заявил об убийстве 58 пакистанских солдат в ходе ночных пограничных операций. Пакистан называет цифру в 23 человека и утверждает, что его силы безопасности захватили 19 пограничных постов на границе с Афганистаном, а также уничтожили более 200 боевиков «Талибана» и связанных с ним группировок, пишет Al Jazeera.

    В ходе эскалации конфликта между двумя странами, начавшейся в субботу, лидер пакистанских талибов был убит в Кабуле в результате атаки дрона. После вооруженных столкновений на границе афганские ВВС нанесли удары по пакистанскому городу Лахор.

    Пакистан повторил свои давние претензии, что «Талибан» позволяет вооруженным группам действовать с афганской территории против пакистанцев. Кабул же отверг обвинения и заявил о причастности Исламабада к организации недавних терактов в Афганистане.

    12 октября 2025, 06:40 • Новости дня
    Консул рассказал, как россиян в Таиланде заманивают в рабство

    Tекст: Ирма Каплан

    Граждан России обманным путем заманивают в мошеннические колл-центры Мьянмы, обещая высокооплачиваемую работу в Таиланде, рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин, который в 2025 году участвовал в освобождении четырех россиян из рабства в Мьянме.

    «На них выходят какие-то безвестные русскоговорящие менеджеры, которые предлагают в размытой форме «поработать в Таиланде», для девушек – моделями, для парней – рекламщиками, продвигающими некие товары или услуги», – рассказал РИА «Новости» дипломат.

    Переговоры через Telegram или другие мессенджеры обычно завершаются прибытием в бангкокский аэропорт Суварнабхуми. Оттуда обманутых искателей работы везут вглубь Таиланда, а затем в город Месай на мьянманской границе.

    Ильин добавил, что там людей насильно нелегально переправляют через пограничную реку Мэй на лодках, подальше от официального погранперехода.

    Ширина реки Мэй в этих местах не более 70 метров, в сухой сезон ее можно перейти пешком. Некоторые похищенные работники, у которых сразу отбирают телефоны, поначалу даже не осознают, что находятся уже на территории Мьянмы.

    По словам Ильина, освобожденные из мошеннических колл-центров россияне рассказывали, что в самом известном из них, который называется КК Park,  располагается целый мини-город, где можно найти все необходимое для жизни: рестораны, магазины замкнутого цикла, даже спа- и массажные салоны. Там есть все, вплоть до казино, где те, кто работает в колл-центрах, могут потратить любые деньги.

    За день там даже можно выкупить самого себя. Подойти к неким старшим менеджерам, заплатить какую-то сумму, и тебя отпускают.

    Правда периметр колл-центра охраняется незаконными вооруженными формированиями и вся территория окружена колючей проволокой, уточнил Ильин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября россиянку освободили из трудового рабства в незаконном кол-центре на территории Мьянмы. Позже она вылетела из Таиланда в Москву. При этом в кол-центрах мошенников на территории Мьянмы, куда россияне попадают через Таиланд, могут находиться до 25 граждан России, сообщил посол России в Мьянме Искандер Азизов.

    12 октября 2025, 17:17 • Новости дня
    Guardian: Борис Джонсон получил 1 млн фунтов за войну на Украине
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В британской прессе появилось предположение о связи между щедрым донатом бизнесмена Кристофера Харборна экс-премьеру Британии Борису Джонсону и их совместной поездкой в Киев.

    Статья, опубликованная на сайте The Guardian, указывает на возможную связь между переводом миллиона фунтов стерлингов бизнесменом Кристофером Харборном бывшему премьеру Борису Джонсону и последующими действиями политика в отношении Украины. По данным издания, вскоре после получения средств Джонсон провел встречу с Харборном, обозначенную в расписании как «отчет по Украине».

    Затем, как отмечают журналисты, оба отправились в Польшу, где могли пересесть на ночной поезд в Киев. Адвокаты Харборна, отвечая на вопросы, заявили, что «все догадки не имеют под собой никаких реальных оснований», однако не раскрыли истинных причин визита бизнесмена на Украину. В «слитых» документах также упоминается возможное участие Харборна в закрытом совещании в военном научно-исследовательском центре.

    The Guardian приводит письмо Джонсона, адресованное группе лиц после поездки, где он сообщает: «Мне не известно ни о каких предположениях или доказательствах того, что Кристофер каким-либо образом поддерживает российское правительство или имеет связи с Россией коммерческого или иного характера». Джонсон в резкой форме обвинил журналистов в работе на Россию и президента Владимира Путина, отказавшись давать разъяснения по сути своих отношений с Харборном.

    Ранее Джонсон резко критиковал мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине, по его словам, киевский режим в результате таких предложений ничего не получит.

    До этого на Украине сокрушались по поводу того, что Джонсон исчез из информационного поля во время переговоров Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию.

    12 октября 2025, 19:33 • Новости дня
    ЦБ отменил голосование за символы новой банкноты 500 рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Банк России сообщил о приостановке процедуры выбора символов для новой купюры номиналом 500 рублей из-за выявленных нарушений.

    Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей, сообщает Telegram-канал регулятора. Причиной такого шага стало обнаружение большого количества попыток техническими средствами увеличить число голосов за отдельные объекты.

    «Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования», – говорится в заявлении Банка России. В регуляторе подчеркнули, что новые даты голосования будут объявлены дополнительно, при этом перечень символов для голосования сохранится.

    Банк России также сообщил, что после анализа всех каналов голосования предложит новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, список из 22 достопримечательностей Северного Кавказа и Пятигорска вынесли на народное голосование для оформления новой банкноты в 500 рублей. Банк России зафиксировал значительный интерес к выбору оформления новой банкноты номиналом 500 рублей, голосование продлится до 14 октября.


    12 октября 2025, 14:57 • Новости дня
    Лукашенко оценил вероятность поставок «Томагавков» Украине

    Лукашенко заявил о маловероятности поставок Киеву ракет Tomahawk

    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что США не будут поставлять Украине ракеты Tomahawk.

    Лукашенко не ожидает, что американские ракеты Tomahawk будут поставлены Украине, передает РИА «Новости». По его словам, Дональд Трамп в вопросах внешней политики придерживается особой тактики – сначала проявляет жесткость, а затем смягчает позицию, поэтому «не надо в лоб это воспринимать, что вот завтра оно и полетит».

    Лукашенко также отметил, что, по его мнению, президент США осознает риски эскалации, связанные с возможной передачей такого вооружения. «Сегодня мир многообразен. Против любого яда есть противоядие. И думаю, что президент Соединенных Штатов это понимает лучше, чем кто-либо», – заявил он. Он предположил, что США не допустят развития событий вплоть до поставок Tomahawk, и «все будет нормально».

    Президент России Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Напомним, во вторник Дональд Трамп заявил о практически принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

    Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    12 октября 2025, 15:23 • Новости дня
    Британский доброволец ВС России отказался возвращаться на родину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доброволец из Британии Эйден Миннис, участвующий в боевых действиях за Россию, сообщил о существующих угрозах в случае возвращения на родину.

    Воюющий на стороне России британский доброволец Эйден Миннис заявил, что не планирует возвращаться на родину, сообщает ТАСС. Миннис ранее публично сжег свой британский паспорт и выступил с резкой критикой властей Британии.

    «Я никогда не вернусь в Великобританию, поскольку, как я уже сказал, меня, скорее всего, посадят в тюрьму на всю жизнь или того хуже, возможно, убьют по милости какого-нибудь психопата при поддержке государства», – отметил он в беседе с агентством.

    Миннис также сообщил, что британское государство уже объявило его законной военной целью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский боец Миннис сравнил британские СМИ с пропагандой Геббельса. Британский доброволец пригрозил своим бывшим соотечественникам, воюющим на стороне ВСУ на Украине. Два британца сражаются на стороне России.

    12 октября 2025, 07:45 • Новости дня
    Власти Китая заявили о серьезном ущербе национальным интересам от действий США
    @ Sascha Steinach/Imago/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Преднамеренные угрозы введения высоких тарифов не лучший способ поладить с Китаем, позиция которого в отношении торговой войны последовательна: мы этого не хотим, но и не боимся, заявил представитель Минкоммерции Китая.

    «Замечания США отражают хрестоматийные «двойные стандарты», – ответили в Министерстве коммерции и торговли КНР на угрозы Вашингтона о стопроцентных пошлинах на товары из Китая.

    Там пояснили, что в течение длительного времени США расширяет концепцию национальной безопасности, злоупотребляет экспортным контролем, предпринимает дискриминационные действия против Китая и вводит односторонние юрисдикционные меры в отношении различных продуктов, включая полупроводниковое оборудование и чипы.

    Контрольный список товаров для торговли США (CCL) охватывает более трех тысяч  наименований, в то время как список товаров двойного назначения для экспортного контроля Китая – около 900 наименований.

    «США давно ввели правило «минимального» экспортного контроля с минимальным порогом в 0%. Эти меры США стороны нанесли серьезный ущерб законным правам и интересам компаний, серьезно нарушили международный экономический и торговый порядок и серьезно подорвали безопасность и стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок», – напомнили в Пекине.

    Китайское ведомство указало на произвольный характер расширения санкций со стороны США с помощью правила аффилированных лиц против морской, логистической и судостроительной отраслей Китая, игнорируя обеспокоенность Пекина и доброжелательность к Вашингтону.

    Действия США нанесли серьезный ущерб интересам Китая и подорвали атмосферу двусторонних экономических и торговых переговоров, после чего Пекин  решительно выступает против них.

    «Преднамеренные угрозы введения высоких тарифов не лучший способ поладить с Китаем. Позиция Китая в отношении торговой войны последовательна: мы этого не хотим, но и не боимся. Китай призывает США незамедлительно исправить свою неправильную практику, придерживаться важных договоренностей, достигнутых в ходе телефонных переговоров лидеров стран», – сказано в заявлении  Минкоммерции Китая.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США с ноября введут дополнительные 100-процентные пошлины на импорт из Китая и экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение американского производства, заявил президент США Дональд Трамп, параллельно обрушив рынок криптовалют.

    При этом американист Ордуханян указал на то, что угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком.

    12 октября 2025, 12:32 • Новости дня
    CAPSAT провозгласил себя верховным командованием ВС Мадагаскара
    @ He Xianfeng/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Корпус кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT) объявил себя новым источником верховного командования вооруженными силами страны, сообщили СМИ.

    Как сообщила газета Midi Madagasikara со ссылкой на заявление CAPSAT, «все инструкции для вооруженных сил – будь то сухопутные, воздушные или морские – теперь будут исходить из их лагеря», – говорится в публикации. Таким образом, CAPSAT претендует на роль нового военного командования, передает РИА «Новости».

    Как пишет Reuters, президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил о попытке захвата власти. «Президент республики хотел бы проинформировать страну и международное сообщество о том, что в настоящее время предпринимается попытка незаконного и насильственного захвата власти, противоречащая конституции и демократическим принципам», – говорится в сообщении.

    Ранее, в субботу, журнал Jeune Afrique сообщал, что военные CAPSAT отказались открывать огонь по демонстрантам. Им совместно с толпой протестующих удалось пройти на символическую площадь 13 мая в Антананариву. Эта площадь известна тем, что с 1970-х годов является местом крупных выступлений против властей.

    Накануне российское посольство на Мадагаскаре рекомендовало россиянам воздержаться от посещения центра Антананариву из-за массовых протестов и нестабильной обстановки.

    12 октября 2025, 05:25 • Новости дня
    Пакистанские войска захватили 19 афганских погранпостов
    Пакистанские войска захватили 19 афганских погранпостов
    @ Muhammad Arshad/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Пакистанская армия рано утром в воскресенье нанесла стремительный ответный удар, захватив 19 погранпостов афганцев и нанеся тяжелые потери войскам и боевикам Афганистана, сообщили источники Geo News в службе безопасности.

    Источники сообщили Geo News, что афганские вооруженные силы открыли неспровоцированный огонь по нескольким пограничным пунктам, включая Ангур-Адду, Баджаур и Куррам, в то время как сообщалось также о нападениях в Дире, Читрале, Барамче и других.

    Целью обстрела афганскими силами было помочь формированиям хавариджитов пересечь границу с Пакистаном. Они подтвердили, что пограничные посты пакистанской армии отреагировали в полную силу, эффективно уничтожив позиции атакующих.

    Афганские вооруженные силы были охвачены паникой и, как сообщается, обратились к Пакистану с просьбой прекратить массированные ответные действия после того, как были взорваны несколько афганских постов, включая лагеря Дуран-Мела и Туркманзай.

    Также был нанесен удар по посту Шахидан, что привело к многочисленным разрушениям среди афганских войск и в Фитна Аль-Хаваридж, в то время как пакистанские войска уничтожили посты в Курраме и Джандосаре.

    Официальные лица сообщили, что боевики движения «Талибан» (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) бросили несколько тел и постов, прежде чем покинуть этот район после мощного противодействия Пакистана.

    Источники сообщили, что пакистанские войска эффективно рассеяли воинствующие формирования на территории Афганистана, нанеся удары по нескольким позициям боевиков террористических групп.

    Афганские солдаты покинули объект, оставив после себя несколько тел, когда силы безопасности нанесли удар по афганскому посту в Кунаре. В Чагае в результате ударов пакистанцев, по сообщениям, было убито несколько боевиков, а контрольно-пропускные пункты противника превратились в руины.

    Они добавили, что афганские блокпосты совершенно не смогли обеспечить огневое прикрытие поддерживаемым Индией группировкам боевиков во время перестрелки и в понесли тяжелые потери.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) заявило, что в ответ на неоднократные нарушения воздушного пространства Афганистана и авиаудары Пакистаном его силы провели операцию отмщения вдоль линии Дюранда.

    12 октября 2025, 08:30 • Новости дня
    «Эффект Скруджа» оказался не только обидным стереотипом о богачах
    «Эффект Скруджа» оказался не только обидным стереотипом о богачах
    @ Disney

    Tекст: Ирма Каплан

    Психологи говорят, что «эффект Скруджа» может больше, чем несправедливый стереотип о мелочных и алчных богачах, так как исследования показали, что есть четкая связь между ростом благосостояния и неэтичным поведением, таким как мошенничество и воровство.

    Было доказано, что богатые люди в большей степени сосредоточены на собственных интересах и меньше сочувствуют страданиям других. Было бы легко предположить, что богатство превращает хороших людей в эгоистичных личностей. Но, по словам доктора Стива Тейлора, психолога из Лидского университета Беккета, может быть и наоборот.

    «Стремление к богатству связано с состоянием разочарования и неудовлетворенности. Счастливые люди, как правило, не стремятся стать богатыми», – сказал он Daily Mail.

    В ходе исследования психологи из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что представители высшего класса чаще лгут во время переговоров, мошенничают ради победы и одобряют неэтичное поведение на работе.

    Другие исследования показали, что люди из низших социально-экономических групп, как правило, испытывают больше сочувствия к страданиям других людей, чем их богатые коллеги. Но не только социальный класс может предсказать, насколько эгоистичным будет чье-либо поведение. Например, водители более дорогих автомобилей с меньшей вероятностью снижают скорость перед пешеходами или пропускают других водителей.

    По словам доктора Тейлора, те же черты характера, которые делают человека эгоистичным, повышают вероятность стремления к богатству. Эти черты представляют собой группу личностей, известных как Темная триада, которая включает психопатию, нарциссизм и макиавеллизм.

    Хотя исследования неизменно показывают, что люди с такими чертами характера стремятся к социальной власти и становятся богаче, исследования также показывают, что они менее счастливы.

    «Некоторые люди испытывают состояние сильного психологического отчуждения. Их психологические границы настолько сильны, что они чувствуют себя оторванными от других людей и мира из-за отсутствия эмпатии или эмоциональной связи с другими», – сказал он.

    Доктор Тейлор отмечает, что этот «недостаток», вызванный личностью Темной триады, подталкивает некоторых к попыткам заполнить пустоту, накапливая статус и власть.

    «Людей с нарциссическими и психопатическими чертами характера сильно привлекает богатство. Они относятся к другим людям как к объектам, которые могут быть полезны только в том случае, если они могут помочь удовлетворить их желания. Они пытаются компенсировать свое чувство нехватки, пытаются что-то добавить к себе, чтобы почувствовать себя более полноценными. Они пытаются заполнить пустоту внутри себя», – объяснил психолог.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, психолог Деулин заявил, что склонность к эксплуатации автомобилей с громким выхлопом часто сопровождается выраженными деструктивными чертами личности, включая психопатию и садизм.

    Ученые из Сербии обнаружили связь между психопатией и верой в то, что животные не достойны жалости из-за того, что люди имеют моральное превосходство над ними.

    12 октября 2025, 21:07 • Новости дня
    В Северске начались уличные бои

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Северск в ДНР начались уличные бои, что свидетельствует о резком обострении ситуации на этом направлении, заявил глава республики Денис Пушилин.

    О начале городских боев в Северске сообщили власти ДНР, передает РИА «Новости». Глава республики Денис Пушилин заявил: «Поступают уже сообщения о начале городских боев в самом Северске».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко отметил, что войска России осуществляют наступление на Северск с применением тактики полуохвата города. За неделю российские военные продвинулись на севере, юге и востоке Северска Донецкой Народной Республики, в самом городе начались бои.

    12 октября 2025, 09:31 • Новости дня
    Китайский корабль протаранил филиппинское судно в Южно-Китайском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Южно-Китайском море корабль береговой охраны Китая протаранил филиппинское судно, также применив против него водомет, сообщила газета Manila Standard.

    Инцидент произошел в Южно-Китайском море, где корабль береговой охраны КНР протаранил судно Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин, а также применил водомет, передает ТАСС. Столкновение случилось в воскресенье.

    По информации береговой охраны Филиппин, китайский корабль преднамеренно протаранил судно BRP Datu Pagbuaya. Оно сопровождало филиппинских рыбаков в акватории Южно-Китайского моря.

    В результате этого столкновения филиппинское судно получило небольшие повреждения. При этом никто из членов экипажа не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, филиппинское судно столкнулось с кораблем КНР. Военные КНР вытеснили филиппинский фрегат из района рифа Скарборо. Китай вытеснил филиппинские суда из акватории Южно-Китайского моря.

    12 октября 2025, 13:10 • Новости дня
    Средства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» и девять снарядов РСЗО HIMARS
    Средства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» и девять снарядов РСЗО HIMARS
    @ @mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету «Нептун» и девять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны уточнили, что также были уничтожены 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    Группировка войск «Север» поразила формирования ВСУ на Сумском и Харьковском направлениях, где противник потерял свыше 160 военнослужащих. «Запад» занял более выгодные рубежи, уничтожив до 220 украинских бойцов, три бронемашины HMMWV и одну Oncilla, уточнили в ведомстве.

    Южная группировка ликвидировала более 185 военнослужащих, а «Центр» нанес поражение 550 военным. «Восток» уничтожил до 305 бойцов, танк и гаубицу М777, а «Днепр» – до 40 военнослужащих.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новониколаевка, Полтавка, Привольное, Успеновка в Запорожской области, Вишневое и Даниловка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

    Оперативно-тактическая авиация и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры и пунктам дислокации украинских формирований и наемников в 137 районах. Были уничтожены склады боеприпасов, топлива и материальных средств, говорится в сообщении.

    Средствами противовоздушной обороны сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки войск успешно уничтожили автотранспорт и пункт управления беспилотниками противника на Константиновском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взятие Часова Яра российскими войсками позволило существенно продвинуться в сторону Константиновки.

