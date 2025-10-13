Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.17 комментариев
Жертвами крушения самолета в Техасе стали два человека
В промышленной зоне в районе аэропорта Хикс в Форт-Уэрте (штат Техас, США) разбился самолет, два человека погибли, сообщают Fox 4 и Dallas Morning News.
По данным Fox 4, после крушения самолета возле аэропорта загорелись несколько грузовиков, находившихся вблизи места аварии. Крушение произошло на территории промышленной зоны. В этом районе находится компания, занимающаяся перевозкой оборудования для нефтегазовой промышленности, передает ТАСС.
По информации издания Dallas Morning News, разбился небольшой самолет. Самолет упал на парковку и врезался в стоящую там технику, после чего загорелся.
Национальный совет по безопасности на транспорте уточнил, что разбился турбовинтовой самолет Beech King Air C90, рассчитанный на двух членов экипажа и пятерых пассажиров.
