Истребитель Super Hornet ВМС США разбился у берегов Вирджинии
Истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США упал в Атлантику у Вирджинии
Американский боевой самолет F/A-18E Super Hornet потерпел крушение в ходе учебного полета, пилота благополучно эвакуировали спасатели и доставили в больницу.
Истребитель F/A-18E Super Hornet потерпел крушение в Атлантическом океане у побережья Вирджинии, передает ТАСС.
По данным пресс-службы ВМС США, самолет выполнял учебный полет, когда произошло падение.
Пилот успел катапультироваться и был найден в ходе поисково-спасательной операции. Сейчас он доставлен в медицинское учреждение, его состояние не уточняется. Сам истребитель пока остается на дне океана.
Военные начали расследование причин случившегося.
Напомним, в июле истребитель F-35C упал недалеко от базы ВМС США в Калифорнии.
