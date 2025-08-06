В результате крушения самолета санавиации в США погибли четыре человека

Tекст: Антон Антонов

В заявлении уточняется, что небольшой двухвинтовой самолет предназначался для медицинской эвакуации. Самолет разбился и загорелся примерно в 12.40 по местному времени (22.40 мск) рядом с аэропортом Чинл, передает ТАСС.

На борту находились четыре человека, все они не были жителями резервации. Полиция подтвердила, что все находившиеся на борту погибли в результате крушения. Самолет направлялся в больницу за пациентом..

Причина крушения не сообщается. К месту трагедии выехали представители Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации для проведения расследования обстоятельств аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне легкомоторный самолет Cessna 441 разбился вскоре после вылета из штата Огайо, погибли шесть человек. В мае легкий самолет Cessna 550 врезался в жилой дом в Сан-Диего при сильном тумане, что привело к пожару и повреждению 15 зданий.