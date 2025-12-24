СВО ускорила процесс обновления элит в России

Tекст: Евгений Поздняков

В последние годы Россия создала разветвленную систему программ для подготовки управленческих кадров. Ее стержнем стало целенаправленное обновление элит. Эту позицию четко обозначил президент Владимир Путин, заявив, что руководящие позиции должны занимать не те, кто «набил карманы», а те, кто делом доказал свою преданность стране.

«Я, по-моему, и говорил, как вообще эта идея-то в голову пришла. Когда я встречался с молодыми людьми, в том числе со студентами, и смотрел на них, как они излагают свои мысли, какие цели они перед собой ставят, какие они цели определяют как перспективные для страны в целом, прямо в ходе этой беседы мне пришла в голову эта мысль, ну конечно, таких ребят надо собирать, помогать им и двигать их вперед. Не страшно в их руки судьбу страны передавать», – отмечал президент в ходе недавних «Итогов года».

«Я очень рад за ребят, которые прошли первый поток, на втором потоке учатся, многие из них уже стали и губернаторами, заместителями министра, работают в крупнейших наших компаниях, несколько человек работает в администрации президента Российской Федерации. У них все получается», – пояснил Путин, добавив, что «программа работает, и работает успешно».

Первый набор слушателей состоялся в мае 2024 года. К обучению приступили 83 человека, 21 из которых являлись обладателями звания Героя России. Второй поток открылся в июне 2025-го, его участниками стали 85 ветеранов СВО, среди которых 72 человека были награждены орденом Мужества.

Примеров успешных выпускников «Времени героев» немало. Например, полпредом президента в Уральском федеральном округе стал участник боевых действий в Донбассе Артем Жога, Евгений Первышов занял пост врио главы Тамбовской области, Артур Орлов – руководителя «Движения первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области.

Кроме того, итоги Единого дня голосования наглядно показали растущее влияние ветеранов СВО в политике. По данным секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева, в этом году 890 участников спецоперации получили депутатские мандаты. Также, по его оценке, порядка двух десятков участников СВО могут возглавить или усилить региональные списки партии на выборах в Госдуму в 2026 году.

«О начале работы программы «Время героев» я узнал еще на фронте. Мне понравилась основная идея этого проекта: он создает условия для будущего личностного развития участников СВО, дает им равные возможности. На службе же я в определенный момент понял, что уперся в «карьерный потолок». При этом желание развиваться на благо Родины и достижения нами скорейшей победы во мне только росло», – сказал выпускник программы «Время героев» Антон Шорохов.

«После того, как подал заявку на участие, последовали многочисленные этапы отбора. Вместе со мной их проходили крайне достойные люди, но мне посчастливилось попасть в первый поток проекта. Собственно, уже приступая к обучению, немного переживал: легко ли будет переключиться, так сказать, с «военного» образа мысли на «гражданский». Но мне это далось легко.

Возможно, помог опыт службы в спецназе.

В нашем деле умение «переключаться» с задачи на задачу, которые зачастую являются совершенно противоположными – основа успешного выполнения боевого задания. Мы ведь работаем в самых сложных и постоянно меняющихся обстоятельствах», – акцентирует собеседник.

«То есть многое, что было приобретено мною в личностном плане на службе, можно при должной сноровке применить и на «гражданке». Речь о таких качествах, как стрессоустойчивость, оперативность, гибкость и смелость в принятии решений, а также готовность нести за них ответственность», – продолжает ветеран СВО.

«После обучения меня назначили главным советником Управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. С возложенной ответственностью справляюсь. В трудные минуты повторяю себе: сложнее, чем на войне, нигде быть не может. Так что на новом посту стараюсь трудиться исправно», – рассказывает он.

«Конечно, теперь моя деятельность сильно отличается от службы в спецназе. Но нет ничего, к чему не приспособится русский солдат. Тем более что в рамках обучения нашими преподавателями были ведущие профессионалы своего дела, передавшие нам значимые и нужные компетенции.

Но на достигнутом останавливаться не собираюсь – активно продолжаю совершенствоваться.

Всем ветеранам СВО, кто хочет в будущем стать участником программы «Время героев», советую в первую очередь хорошенько подумать: а для чего они это делают? Если все это затевается исключительно ради ухода из армии и поиска теплого места на «гражданке» – не стоит обманывать ни себя, ни общество», – уточняет госслужащий.

«Многие выпускники первого потока не знали о том, что нас заберут из армии. Некоторые парни до сих пор хотят вернуться на фронт, но если Родина сочла, что наше место в управлении – мы исполним ее приказ. Настоящая элита России определяется не количеством личных достижений, а готовностью пожертвовать самым дорогим ради спасения своей страны. Именно такая элита сейчас и куется на полях СВО», – добавил Шорохов.

Тем не менее система подготовки управленческих кадров в России имеет более широкий охват, чем только работа с ветеранами СВО. Она представляет собой масштабную серию проектов по обновлению элит, вовлекая представителей разных сфер общества.

Существуют, например, программы с региональной спецификой.

К ним относится проект «Муравьев-Амурский 2030», в рамках которого будущих управленцев обучают для работы в дальневосточных и арктических регионах. Помимо общих компетенций, они получают специализированные знания об особенностях этих стратегически важных территорий.

Работают и универсальные форматы, нацеленные на развитие ключевых управленческих навыков. Многие из этих проектов объединены под эгидой президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ее флагманский конкурс «Лидеры России» заслужил репутацию главного социального лифта для управленцев. Для студентов и молодежи действует проект «Твой ход», чьи программы и стажировки служат стартом для профессионального роста.

Эти программы реализуются на специализированных образовательных площадках. Наиболее известная из них – мастерская управления «Сенеж», которая стала центральной площадкой для подготовки перспективных управленцев со всей страны.

Региональные центры также вносят значительный вклад в подготовку будущих лидеров. Например, ставропольский центр «Машук» последовательно развивает концепцию «русского стиля» в управлении, интегрируя современный менеджмент с традиционными подходами к наставничеству. В Калининградской области работает центр «Шум» – площадка, объединяющая сферы медиа, журналистики, молодежной политики, государственного управления и бизнеса.

«В целом в России сформировался большой перечень программ, посвященных подготовке кадров к госслужбе.

Их спектр действительно огромен: есть масштабные федеральные проекты, имеются и их региональные аналоги, которые решают более узкие и конкретные задачи», – сказал политолог Александр Асафов.

«Хорошо зарекомендовала себя, например, Высшая школа государственного управления РАНХиГС, через которую прошла значимая часть губернаторов нашей страны. Ее очень важная особенность – это не просто передача будущим лидерам уникальных компетенций, но и формирование у них особого чувства служения, без которого хорошим управленцем не стать», – продолжает эксперт.

«Это бескорыстное желание помогать своим соотечественникам во многом является основой российской цивилизации. И президент правильно отмечал, что если у человека нет «внутренней потребности, горения», то от подобной работы ему, пожалуй, лучше воздержаться.

Такая установка, пронизывающая всю нашу систему подготовки кадров, приводит к формированию поразительных результатов.

Конечно, не все процессы у нас отлажены идеально. Мы ощущаем, что у нас образовалась нехватка наставников. Пожалуй, в следующем году нам стоит с особенным упорством сосредоточиться на поиске кадров непосредственно в эту сложную, но почетную сферу. Молодые люди, только начинающие путь в госслужбе, нуждаются в опытных старших товарищах», – говорит он.

«Главное, что стоит отметить – это своеобразный процесс «перерождения» структур управления, который мы наблюдаем уже сейчас. Сложные времена требуют особых личностей, которые в первую очередь ценят и любят свою Родину. Обновление элит запущено – и это значимый шаг для России навстречу лучшему будущему», – заключил Асафов.