  • Новость часаПри взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военкор Коц: ВС России отрезают Украину от Черного моря
    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp
    Эксперт объяснил увеличение количества волков в России
    При взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек
    Небензя обвинил США в «ковбойском» акте агрессии против Венесуэлы
    Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для фон дер Ляйен
    Путин поздравил Алиева с днем рождения
    Названа возможная причина крушения самолета с начальником генштаба Ливии
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русский народ возвращается

    Советская этнография была вынуждена выполнять политический госзаказ – показывать процветание колхозных деревень и национальное многообразие СССР. Само словосочетание «русский народ» воспринималось как подозрительно шовинистическое.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В России нет «потерянных» поколений

    В критических условиях в молодежи проявляются лучшие черты русского характера. Какое «потерянное поколение»? Какое по счету? Пустые это разговоры.

    4 комментария
    24 декабря 2025, 08:50 • Политика

    СВО ускорила процесс обновления элит в России

    СВО ускорила процесс обновления элит в России
    @ Пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей»

    Tекст: Евгений Поздняков

    Подготовке кадров для государственной службы в России уделяется первостепенное значение. В стране действует ряд программ, каждая из которых решает конкретную управленческую задачу. Так, проект «Время героев» открывает путь в политику ветеранам СВО, «Школа губернаторов» готовит региональных руководителей, а конкурс «Лидеры России» формирует кадровый резерв для ключевых позиций в государстве и бизнесе.

    В последние годы Россия создала разветвленную систему программ для подготовки управленческих кадров. Ее стержнем стало целенаправленное обновление элит. Эту позицию четко обозначил президент Владимир Путин, заявив, что руководящие позиции должны занимать не те, кто «набил карманы», а те, кто делом доказал свою преданность стране.

    «Я, по-моему, и говорил, как вообще эта идея-то в голову пришла. Когда я встречался с молодыми людьми, в том числе со студентами, и смотрел на них, как они излагают свои мысли, какие цели они перед собой ставят, какие они цели определяют как перспективные для страны в целом, прямо в ходе этой беседы мне пришла в голову эта мысль, ну конечно, таких ребят надо собирать, помогать им и двигать их вперед. Не страшно в их руки судьбу страны передавать», – отмечал президент в ходе недавних «Итогов года».

    «Я очень рад за ребят, которые прошли первый поток, на втором потоке учатся, многие из них уже стали и губернаторами, заместителями министра, работают в крупнейших наших компаниях, несколько человек работает в администрации президента Российской Федерации. У них все получается», – пояснил Путин, добавив, что «программа работает, и работает успешно».

    Первый набор слушателей состоялся в мае 2024 года. К обучению приступили 83 человека, 21 из которых являлись обладателями звания Героя России. Второй поток открылся в июне 2025-го, его участниками стали 85 ветеранов СВО, среди которых 72 человека были награждены орденом Мужества.

    Примеров успешных выпускников «Времени героев» немало. Например, полпредом президента в Уральском федеральном округе стал участник боевых действий в Донбассе Артем Жога, Евгений Первышов занял пост врио главы Тамбовской области, Артур Орлов – руководителя «Движения первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области.

    Кроме того, итоги Единого дня голосования наглядно показали растущее влияние ветеранов СВО в политике. По данным секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева, в этом году 890 участников спецоперации получили депутатские мандаты. Также, по его оценке, порядка двух десятков участников СВО могут возглавить или усилить региональные списки партии на выборах в Госдуму в 2026 году.

    «О начале работы программы «Время героев» я узнал еще на фронте. Мне понравилась основная идея этого проекта: он создает условия для будущего личностного развития участников СВО, дает им равные возможности. На службе же я в определенный момент понял, что уперся в «карьерный потолок». При этом желание развиваться на благо Родины и достижения нами скорейшей победы во мне только росло», – сказал выпускник программы «Время героев» Антон Шорохов.

    «После того, как подал заявку на участие, последовали многочисленные этапы отбора. Вместе со мной их проходили крайне достойные люди, но мне посчастливилось попасть в первый поток проекта. Собственно, уже приступая к обучению, немного переживал: легко ли будет переключиться, так сказать, с «военного» образа мысли на «гражданский». Но мне это далось легко.

    Возможно, помог опыт службы в спецназе.

    В нашем деле умение «переключаться» с задачи на задачу, которые зачастую являются совершенно противоположными – основа успешного выполнения боевого задания. Мы ведь работаем в самых сложных и постоянно меняющихся обстоятельствах», – акцентирует собеседник.

    «То есть многое, что было приобретено мною в личностном плане на службе, можно при должной сноровке применить и на «гражданке». Речь о таких качествах, как стрессоустойчивость, оперативность, гибкость и смелость в принятии решений, а также готовность нести за них ответственность», – продолжает ветеран СВО.

    «После обучения меня назначили главным советником Управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. С возложенной ответственностью справляюсь. В трудные минуты повторяю себе: сложнее, чем на войне, нигде быть не может. Так что на новом посту стараюсь трудиться исправно», – рассказывает он.

    «Конечно, теперь моя деятельность сильно отличается от службы в спецназе. Но нет ничего, к чему не приспособится русский солдат. Тем более что в рамках обучения нашими преподавателями были ведущие профессионалы своего дела, передавшие нам значимые и нужные компетенции.

    Но на достигнутом останавливаться не собираюсь – активно продолжаю совершенствоваться.

    Всем ветеранам СВО, кто хочет в будущем стать участником программы «Время героев», советую в первую очередь хорошенько подумать: а для чего они это делают? Если все это затевается исключительно ради ухода из армии и поиска теплого места на «гражданке» – не стоит обманывать ни себя, ни общество», – уточняет госслужащий.

    «Многие выпускники первого потока не знали о том, что нас заберут из армии. Некоторые парни до сих пор хотят вернуться на фронт, но если Родина сочла, что наше место в управлении – мы исполним ее приказ. Настоящая элита России определяется не количеством личных достижений, а готовностью пожертвовать самым дорогим ради спасения своей страны. Именно такая элита сейчас и куется на полях СВО», – добавил Шорохов.

    Тем не менее система подготовки управленческих кадров в России имеет более широкий охват, чем только работа с ветеранами СВО. Она представляет собой масштабную серию проектов по обновлению элит, вовлекая представителей разных сфер общества.

    Существуют, например, программы с региональной спецификой.

    К ним относится проект «Муравьев-Амурский 2030», в рамках которого будущих управленцев обучают для работы в дальневосточных и арктических регионах. Помимо общих компетенций, они получают специализированные знания об особенностях этих стратегически важных территорий.

    Работают и универсальные форматы, нацеленные на развитие ключевых управленческих навыков. Многие из этих проектов объединены под эгидой президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ее флагманский конкурс «Лидеры России» заслужил репутацию главного социального лифта для управленцев. Для студентов и молодежи действует проект «Твой ход», чьи программы и стажировки служат стартом для профессионального роста.

    Эти программы реализуются на специализированных образовательных площадках. Наиболее известная из них – мастерская управления «Сенеж», которая стала центральной площадкой для подготовки перспективных управленцев со всей страны.

    Региональные центры также вносят значительный вклад в подготовку будущих лидеров. Например, ставропольский центр «Машук» последовательно развивает концепцию «русского стиля» в управлении, интегрируя современный менеджмент с традиционными подходами к наставничеству. В Калининградской области работает центр «Шум» – площадка, объединяющая сферы медиа, журналистики, молодежной политики, государственного управления и бизнеса.

    «В целом в России сформировался большой перечень программ, посвященных подготовке кадров к госслужбе.

    Их спектр действительно огромен: есть масштабные федеральные проекты, имеются и их региональные аналоги, которые решают более узкие и конкретные задачи», – сказал политолог Александр Асафов.

    «Хорошо зарекомендовала себя, например, Высшая школа государственного управления РАНХиГС, через которую прошла значимая часть губернаторов нашей страны. Ее очень важная особенность – это не просто передача будущим лидерам уникальных компетенций, но и формирование у них особого чувства служения, без которого хорошим управленцем не стать», – продолжает эксперт.

    «Это бескорыстное желание помогать своим соотечественникам во многом является основой российской цивилизации. И президент правильно отмечал, что если у человека нет «внутренней потребности, горения», то от подобной работы ему, пожалуй, лучше воздержаться.

    Такая установка, пронизывающая всю нашу систему подготовки кадров, приводит к формированию поразительных результатов.

    Конечно, не все процессы у нас отлажены идеально. Мы ощущаем, что у нас образовалась нехватка наставников. Пожалуй, в следующем году нам стоит с особенным упорством сосредоточиться на поиске кадров непосредственно в эту сложную, но почетную сферу. Молодые люди, только начинающие путь в госслужбе, нуждаются в опытных старших товарищах», – говорит он.

    «Главное, что стоит отметить – это своеобразный процесс «перерождения» структур управления, который мы наблюдаем уже сейчас. Сложные времена требуют особых личностей, которые в первую очередь ценят и любят свою Родину. Обновление элит запущено – и это значимый шаг для России навстречу лучшему будущему», – заключил Асафов.

    Главное
    Суд в Москве арестовал счета Чубайса по иску «Роснано»
    Директор ЧАЭС заявил об угрозе разрушения саркофага
    Медведев назвал власти Украины духовными потомками бандеровского режима
    Захарова пошутила про регистрацию Собчак в Max
    Блогер Ковальчук подала в суд на телеведущую Малышеву
    Верховный суд заявил о судебной ошибке в деле Долиной
    Полиция Подмосковья нашла перевозивших детей в курьерских сумках мужчин

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    СВО ускорила процесс обновления элит в России

    Подготовке кадров для государственной службы в России уделяется первостепенное значение. В стране действует ряд программ, каждая из которых решает конкретную управленческую задачу. Так, проект «Время героев» открывает путь в политику ветеранам СВО, «Школа губернаторов» готовит региональных руководителей, а конкурс «Лидеры России» формирует кадровый резерв для ключевых позиций в государстве и бизнесе. Подробности

    Перейти в раздел

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Гренландия становится приоритетной целью для США

    Специальный посланник Дональда Трампа отныне будет заниматься реализацией мечты хозяина Белого дома присоединить Гренландию к Соединенным Штатам Америки. Что это за человек и почему Трамп, несмотря на категорическое сопротивление всей Европы, так стремится обладать этим северным островом? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Макрон опять всех предал

      Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    • «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

      В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

      Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые бесплатные открытки, которыми можно поздравить родных и близких с этим светлым праздником.

    • Куда сдать новогоднюю елку после праздников: правильная утилизация живой и искусственной ели

      Сняв украшения с новогодней елки, многие оказываются перед вопросом: куда ее деть? Выбросить к мусорным бакам не только неэкологично, но и хлопотно: дерево помешает вывозу отходов и может гнить на свалке годами. К счастью, сегодня живым и искусственным деревьям можно подарить вторую жизнь, правильно их утилизировав. Рассказываем, как это сделать, избежав штрафов и принеся пользу природе и городу.

    • Как выбрать фейерверк и салют на Новый год: виды, правила запуска, штрафы и безопасность

      В преддверии Нового года ассортимент пиротехники на прилавках разрастается до невероятных масштабов, и легко растеряться в этом искрящемся изобилии. Покупка салюта – это не только поиск самого красивого шоу, но и серьезный вопрос безопасности. Чаще всего ошибки случаются из-за стремления купить «самый мощный» снаряд без учета места запуска и из-за пренебрежения проверкой сертификатов. Так какой фейерверк выбрать, чтобы новогодняя ночь обошлась без происшествий и штрафов?

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации