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    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему неоязычество – серьезная проблема

    В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.

    31 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    14 комментариев
    2 октября 2024, 22:20 • Новости дня

    Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе

    Путин назначил участника программы «Время героев» Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе

    Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Народного совета ДНР и участник программы «Время героев» Артем Жога назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе, соответствующий указ подписан главой государства Владимиром Путиным.

    Указ «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе» опубликован на сайте Кремля. «Назначить Жогу Артема Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», – говорится в тексте документа, который вступает в силу со дня подписания.

    Артем Жога родился в 1975 году в Магаданской области, в 1990-х переехал в Донбасс, жил в Славянске. После начала конфликта в Донбассе вступил вместе с сыном Владимиром в батальон ополчения «Спарта» Арсена Павлова («Моторолы»). После гибели Павлова в 2016 году Владимир возглавил батальон, а его отец стал начальником штаба.

    Владимир погиб в Волновахе в марте 2022 года. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. Посмертно ему были присвоены звания Героя России и Героя ДНР. Его преемником на посту комбата «Спарты» стал отец.

    После воссоединения Донбасса с Россией Жога был избран в Народный совет ДНР и стал его председателем. В декабре 2023 года обратился к Путину с просьбой, чтобы тот согласился участвовать в президентских выборах 2024 года. Жога стал одним из сопредседателей предвыборного штаба Путина.

    Полковник Жога – участник программы «Время героев». Это программа развития для участников специальной военной операции. Она реализуется по поручению президента России Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Целью программы является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие. Продолжительность обучения составит около двух лет, оно будет проходить как в очной форме, так и в формате самостоятельной работы.

    О старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию. Первого марта начался прием заявок на участие в отборе на Программу «Время героев».

    На сегодня еще девять участников образовательной программы «Время героев» получили новые назначения на ответственные должности: Артур Орлов назначен руководителем «Движения первых», Алексей Кондратьев стал сенатором, Игорь Юргин возглавил Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), Александр Суразов возглавил Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай, Евгений Чинцов стал спикером гордумы Нижнего Новгорода, Заур Гурциев стал первым замглавы Ставрополя, Роман Кулаков – депутатом Заксобрания Севастополя, Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара», Владимир Сайбель стал замначальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

    Еще десять участников программы «Время героев» получили кадровые предложения о переходе на новые места работы в Администрации Президента, федеральных и региональных органах власти, государственных компаниях.

    2 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин открыл площадку практической подготовки студентов колледжей Москвы «Руднево»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в День среднего и профессионального образования открыл образовательную площадку в «Руднево», где студенты освоят создание беспилотников и другие высокотехнологичные навыки в сотрудничестве с московскими предприятиями.

    На церемонии также присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и министр просвещения Сергей Кравцов, который доложил Путину о развитии системы среднего профессионального образования, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Площадка «Руднево» была спроектирована с учетом концепции развития среднего профессионального образования в Москве в сотрудничестве со столичными промышленными предприятиями. Здание площадью 9,1 тыс. кв. м включает в себя 21 мастерскую и лабораторию, где студенты смогут получить практические навыки в области машиностроения, электроники, автоматизации производства и беспилотных авиационных систем.

    Студенты образовательной площадки «Руднево» смогут обучаться всем этапам производственного процесса. В частности, они будут заниматься изготовлением корпусов дронов, установкой плат, программированием и пилотированием. Ожидается, что студенты из 15 столичных колледжей начнут практическую подготовку в 2024-2025 учебном году. С ними будут работать 42 мастера производственного обучения и 40 сотрудников промышленных предприятий столицы.

    Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с лауреатами конкурса «Учитель года России».

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    2 октября 2024, 06:23 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин подтвердили партнерство России и Китая

    Путин и Си Цзиньпин отметили укрепление сотрудничества России и Китая

    Путин и Си Цзиньпин подтвердили партнерство России и Китая
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух стран.

    «Стороны активно сотрудничают в различных областях, таких как политика, экономика и торговля, наука и техника, эффективно взаимодействуют в международных и региональных делах, вместе работают над построением справедливого и многополярного мира», – говорится в поздравительном послании Путина Си Цзиньпину.

    Путин подчеркнул, что партнерство двух стран прошло испытание временем и находится на самом высоком уровне за всю историю, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    «Три четверти века назад наша страна первой в мире признала Китайскую Народную Республику и быстро установила тесные отношения сотрудничества с новым Китаем», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он выразил уверенность, что страны продолжат укреплять стратегическое сотрудничество и партнерство, содействуя безопасности и стабильности в мире.

    В свою очередь, Си Цзиньпин в своем послании отметил, что политическое доверие между Россией и Китаем продолжает углубляться. По его словам, под стратегическим руководством лидеров двух стран достигнуты значительные результаты в прагматическом сотрудничестве, а дружба между народами укрепилась. Си Цзиньпин подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества и содействия качественному развитию обеих стран, вносящих новый вклад в поддержание глобального мира и стабильности.

    Напомним, Путин также направил поздравительное послание Си Цзиньпину по случаю 75-летия образования Китайской народной республики, отметив впечатляющие успехи страны.

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    2 октября 2024, 20:11 • Видео
    Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

    После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

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    2 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    Путин заявил, что сейчас беспилотники выполняют задачи боевой авиации
    Путин заявил, что сейчас беспилотники выполняют задачи боевой авиации
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сегодня беспилотные летательные аппараты можно использовать для решения задач, выполнение которых раньше было возможно только с помощью боевой авиации, заявил президент России Владимир Путин, беседуя со студентами в индустриальном парке «Руднево».

    Глава государства отметил, что скорость российских БПЛА уже достигает 300–500–700 километров в час, передает ТАСС.

    «И они могут выполнять такие задачи, которые раньше могла выполнять только армейская, боевая авиация», – сказал Путин.

    Напомним, Путин в среду открыл площадку практической подготовки студентов колледжей Москвы «Руднево».

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    2 октября 2024, 10:25 • Новости дня
    Путин поздравил российских евреев с Новым годом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поздравил еврейскую общину России с Рош ха-Шана (иудейским Новым годом), отметив значительный вклад еврейских организаций в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

    В своем поздравлении на сайте Кремля он подчеркнул, что еврейские организации оказывают значительное влияние на укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в России.

    «Примите искренние поздравления по случаю празднования Рош ха-Шана. Сегодня жизнь еврейской общины России наполнена добрыми, благими делами и начинаниями», – указал глава государства.

    Путин подчеркнул, что праздник Рош ха-Шана является одним из самых значимых для евреев всего мира, поскольку он наполняет верующих радостью приобщения к историческому и культурному наследию предков, их традициям и обычаям.

    По словам президента, Рош ха-Шана символизирует духовное очищение и нравственное совершенствование. В эти дни евреи подводят итоги прошедшего года и строят планы на будущее.

    Президент пожелал всем празднующим здоровья, благополучия и успехов.

    Рош ха-Шана («Голова года») – иудейский Новый год. Является одним из главных праздников для верующих.


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    2 октября 2024, 21:41 • Новости дня
    Стал известен рецепт приготовленного студентами кофе для Путина

    Эспрессо для Путина приготовили из 16 граммов бразильских зерен

    Стал известен рецепт приготовленного студентами кофе для Путина
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Эспрессо для президента России Владимира Путина был приготовлен по стандартному рецепту из 16 граммов бразильских зерен, сообщили СМИ.

    Отмечается, что напиток был сварен по стандартному рецепту, время приготовления составило 30 секунд, что позволило получить 30 миллилитров ароматного кофе, передает РИА «Новости».

    В среду Путин в День среднего и профессионального образования открыл образовательную площадку в «Руднево», где студенты освоят создание беспилотников и другие высокотехнологичные навыки в сотрудничестве с московскими предприятиями.

    Позже российский лидер и мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в индустриальный парк «Руднево» выпили кофе, приготовленный студентами колледжа в местном кафе, что добавило неформальности встрече.

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    2 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Кандидаты в вице-президенты США не стали говорить об Украине на дебатах

    Кандидаты в вице-президенты США Вэнс и Уолц ни разу не упомянули Украину на дебатах

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе теледебатов кандидаты в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс и Тим Уолц упомянули президента России Владимира Путина, китайского лидера Си Цзиньпина, но не Украину.

    Теледебаты состоялись в Нью-Йорке в студии телекомпании CBS. Трансляция велась крупнейшими американскими телеканалами. Оба кандидата по разу упомянули российского президента, передает ТАСС.

    Уолц упомянул Путина, обсуждая внешнюю политику администрации бывшего президента Дональда Трампа. Вэнс обратился к теме России, рассуждая о попытках демократов «опротестовать итоги выборов», в частности, вспомнив бездоказательные утверждения о вмешательстве России в выборы 2016 года.

    Примечательно, что Украина в ходе дебатов не упоминалась вовсе. При этом Си Цзиньпин, а также КНДР были упомянуты по одному разу.

    Эти дебаты, возможно, станут последними в текущем избирательном цикле, поскольку избирательные штабы Трампа и Камалы Харрис пока не смогли согласовать дополнительные раунды.

    Напомним, президентские выборы в США назначены на 5 ноября. В сентябре Трамп заявил, что для нового раунда дебатов с Харрис «уже слишком поздно». «У Харрис был шанс устроить дебаты на Fox News, этот телеканал приглашал нас, но она отказалась», – заявил Трамп. Он указал, что уже участвовал в 2024 году в теледебатах дважды: в июле с президентом США Джо Байденом и в сентябре с Харрис, сменившей Байдена в предвыборной гонке.

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    2 октября 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин разрешил подсудимым заключать контракт на военную службу

    Путин подписал разрешающий подсудимым заключать контракт на военную службу закон

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подсудимым заключать контракты на военную службу в условиях мобилизации и военного положения.

    Новый закон расширяет прежние нормы, которые разрешали заключать контракты обвиняемым до передачи их дел в суд или уже осужденным лицам, передает ТАСС. Теперь такая возможность предоставляется и тем, чьи дела еще находятся на стадии рассмотрения в суде.

    Кроме того, закон регулирует основания и порядок принятия соответствующих решений судом. Это новшество также касается осужденных, приговор в отношении которых еще не вступил в силу. Такие лица могут заключать контракты на военную службу на стадии апелляционного производства.

    С октября 2022 года в России введено военное положение на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

    Ранее Госдума приняла законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности участников спецоперации на стадии судебного производства.

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    2 октября 2024, 13:24 • Новости дня
    Кремль спросили о поездке Путина на G20

    Песков сообщил о проработке поездки Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кремль рассматривает возможность участия Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии, который запланирован на ноябрь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге, подчеркнув, что окончательное решение будет объявлено позже.

    По его словам, Кремль рассматривает возможность участия президента России Владимира Путина в саммите Группы двадцати, который состоится в Рио-де-Жанейро в ноябре, передает ТАСС.

    Песков отметил, что обсуждение поездки продолжается, окончательное решение будет объявлено после его принятия.

    Песков заверил, что как только будет определено, поедет ли Путин на саммит, общественность будет немедленно проинформирована. По его словам, этот вопрос требует тщательной проработки, на данном этапе обсуждений нет окончательных выводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министрам финансов и главам центробанков стран G20 не удалось согласовать совместное итоговое заявление после встречи в Сан-Паулу из-за разногласий по украинскому конфликту. Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с президентом России Владимиром Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии, чтобы обсудить ключевые вопросы международной повестки.

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    2 октября 2024, 12:57 • Новости дня
    Кремль спросили о запросе Шольца на разговор с Путиным

    Песков: ФРГ не запрашивала телефонного разговора между Шольцем и Путиным, сообщил Песков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Германия не обращалась к России с просьбой о телефонном разговоре между канцлером Олафом Шольцем и президентом Владимиром Путиным, подчеркнув отсутствие контактов с декабря 2022 года.

    По его словам, с декабря 2022 года никаких непубличных контактов между лидерами не происходило, передает ТАСС.

    Ранее германские СМИ утверждали, что Берлин собирается связаться с Путиным в преддверии саммита G20, запланированного в ноябре. Однако, по словам Пескова, таких запросов не поступало. «Нет, не запрашивал», – ответил он на вопрос о просьбах на разговор.

    Песков также подчеркнул, что отношения между Россией и Германией сведены к нулевому состоянию по инициативе Берлина. «Как таковых общих тем на поверхности нет, наши отношения сведены фактически к нулевому состоянию, и не по нашей инициативе», – сказал он.

    Песков добавил, что, несмотря на инициативу европейских столиц, включая Берлин, президент Путин всегда оставался открытым для диалога. «Это была инициатива Берлина, как и в других европейских столицах. Но президент неоднократно говорил, что он открыт для диалога абсолютно», – отметил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с президентом России Владимиром Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии для обсуждения ключевых международных вопросов. Кроме того, Шольц заявил о необходимости проведения новой конференции с участием России для мирного урегулирования украинского конфликта. В то же время Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) под руководством Шольца победила на земельных выборах в Бранденбурге, получив 30,9% голосов, что укрепило его политические позиции внутри страны.

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    2 октября 2024, 18:20 • Новости дня
    Путин и Собянин выпили приготовленный студентами кофе в парке «Руднево»
    Путин и Собянин выпили приготовленный студентами кофе в парке «Руднево»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в индустриальный парк «Руднево» выпили кофе, приготовленный студентами колледжа в местном кафе, что добавило неформальности встрече, сообщила пресс-служба Кремля.

    Отмечается, что во время визита президент и московский градоначальник кратко пообщались со студентами, которые учатся в колледже при парке. Юноша и девушка, работающие бариста в местном кафе, приготовили эспрессо в бумажных стаканчиках для высоких гостей, передает ТАСС.

    Президент терпеливо ожидал, пока кофемашина завершит работу, и, получив свой напиток, сделал первый глоток. Мэр Москвы, наблюдая за реакцией Путина, также присоединился к дегустации кофе. После второго глотка Владимир Путин допил стаканчик и с улыбкой поблагодарил студентов за приготовленный эспрессо.

    Индустриальный парк «Руднево» был создан в рамках новой концепции развития среднего профессионального образования Москвы. Здание площадью 9,1 тыс. кв. м включает в себя высокотехнологичный комплекс, состоящий из 21 мастерской и лаборатории. Сергей Собянин и министр просвещения Сергей Кравцов продемонстрировали главе государства возможности образовательной площадки.

    В среду Путин в День среднего и профессионального образования открыл образовательную площадку в «Руднево», где студенты освоят создание беспилотников и другие высокотехнологичные навыки в сотрудничестве с московскими предприятиями.

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    2 октября 2024, 21:50 • Новости дня
    Додик рассказал о планах встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Республики Сербской Милорад Додик планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани, об этом сообщается на официальном сайте Додика.

    Республика Сербская будет представлена на саммите в качестве наблюдателя, и Додик намерен обсудить возможность участия автономных регионов в альянсе, говорится в сообщении, передает ТАСС.

    Додик подчеркнул, что его участие в саммите стало возможным благодаря приглашению от российской стороны. «Я также встречусь в Казани с президентом России Владимиром Путиным. Россия – дружественная нам страна, я высоко ценю российского президента Владимира Путина. Он – человек мира, сильный лидер своей страны и народа. Путин – один из важнейших мировых лидеров», – заявил глава Республики Сербской.

    В июне Путин и Додик встретились в рамках ПМЭФ.

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    2 октября 2024, 13:21 • Новости дня
    Песков не подтвердил обсуждение Путиным и Цивилевым «огосударствления» ТЭК

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил сообщение о том, что глава государства Владимир Путин и министр энергетики Сергей Цивилев в ходе встречи якобы обсуждали «огосударствление» топливно-энергетического комплекса.

    «Я не могу подтвердить. Мне нечего сказать на этот счет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, передает ТАСС.

    Ранее в Кремле сообщали, что Путин в ходе встречи с Цивилевым обсуждал задачи топливно-энергетического комплекса (ТЭК), включая подготовку энергостратегии до 2050 года.

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    2 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с лауреатами конкурса «Учитель года России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с лауреатами конкурса «Учитель года России» – лучшими учителями, директорами и воспитателями страны.

    Встреча состоится в формате видеоконференции, в ней также примут участие педагоги – финалисты телепроекта «Классная тема!», созданного по поручению президента в 2023 году, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Путин заявлял о необходимости увеличить зарплату в школах.

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    2 октября 2024, 12:53 • Новости дня
    Песков анонсировал визит Путина в один из колледжей в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в среду планирует посетить один из столичных колледжей, визит приурочен ко Дню среднего профессионального образования, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин посетит один из колледжей в Москве, он проинспектирует процесс обучения и оборудование в учебном учреждении, сказал Песков, передает ТАСС.

    По словам представителя Кремля, у президента запланированы и другие контакты в связи с Днем среднего профессионального образования.

    На вторую половину дня у главы государства планируются закрытые встречи и совещания.

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    2 октября 2024, 22:59 • Новости дня
    Путин провел встречу с Жогой в Кремле

    Путин указал Жоге на важность должности полпреда в УРФО

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с Артемом Жогой, которого он назначил своим полпредом в Уральском федеральном округе, сообщают информационные агентства.

    Президент подчеркнул, что должность полпреда в Уральском федеральном округе – «большая и важная работа». «Урал – это промышленный регион, и не просто промышленный, там большое количество предприятий обороны промышленного комплекса сосредоточено», – приводит слова Путина РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

    По его словам, «очень важно помогать людям, поддержать их в их текущей работе», они «очень много делают для повышения обороноспособности страны». Президент отметил, что не только «оборонка», но и гражданские отрасли производства на Урале представлены достаточно широко.

    Путин заявил, что Жога известен своими делами в Донбассе и в стране в целом. «И вы, и ваши самые близкие люди, которые сражались за интересы России», – сказал Путин. Президент упомянул также сына Жоги Владимира, который погиб в Волновахе в марте 2022 года – он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. Посмертно ему были присвоены звания Героя России и Героя ДНР.

    Путин выразил уверенность в том, что депутаты ДНР найдут достойную замену Артему Жоге на посту главы парламента региона. Он пожелал всего самого хорошего Жоге на его новом посту.

    «Я солдат, я буду работать и служить Родине там, где я буду нужен в данный момент», – ответил Жога. Он заявил: «Сейчас линия фронта у меня, линия боевого соприкосновения – больше гражданская работа. Но вся работа, которая направлена на обороноспособность, на развитие нашей страны, на поддержку нашей страны, на поддержку наших людей, я считаю – это и есть линия боевого соприкосновения. Это и наши врачи, наши педагоги, наши военкоры, наши солдаты, наши даже школьники, которые пишут письма на фронт».

    Напомним, Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе. Жога – участник программы «Время героев», это программа развития для участников специальной военной операции. Программа реализуется по поручению президента России.

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    Потеря Угледара заставит ВСУ забыть про обстрелы Донецка

    Военкоры сообщают о взятии Угледара. По их данным, противник покинул большую часть территории города, однако в ряде мест его присутствие пока сохраняется. Эксперты прогнозируют, что освобождение Угледара позволит российским войскам не только выйти во фланг группировки ВСУ под Курахово, но и в перспективе лишить противника возможности обстреливать Донецк из ствольной артиллерии. Подробности

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    Бомбардировка сигаретами ввела в ступор прибалтийских силовиков

    Литва внезапно подверглась масштабным авианалетам со стороны сотен нелегальных воздушных объектов. Речь идет о воздушных шарах, которые используют контрабандисты. Каким образом именно это средство стало последним «писком моды» контрабандного бизнеса, почему военные, пограничники и полиция Литвы против него совершенно бессильны и как это связано с угрозой большой войны? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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