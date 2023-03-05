Владимир Жога превратился в легенду Донбасса

Ровно год назад погиб Владимир Жога, командир знаменитого батальона «Спарта». Жога войдет в историю как первый Герой России – иностранный военный. Но иностранцем комбат был сугубо формально – с 2014 года он с оружием в руках участвовал в Русской весне, причем комбатом и стал в 23 года. По этому критерию Жогу даже сравнивают с героями Гражданской войны, вроде Аркадия Гайдара. В чем заключается феномен Жоги?

В воскресенье исполняется первая годовщина гибели Героя России, командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимира Жоги, более известного своим соратником под позывным «Воха». Гвардии полковник Жога был убит 5 марта 2022 года, в первые же дни начала СВО, – при штурме города Волноваха. Фигура комбата была к тому времени уже настолько яркой, рассказы о его подвигах – настолько известными, что уже 6 марта президент Владимир Путин присвоил погибшему звание Героя России.

Так гражданин ДНР стал первым иностранным военнослужащим, удостоенным этого звания – посмертно. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин также присвоил Жоге звание Героя республики.

За минувший год имя героя было присвоено Республиканскому центру беспилотных систем в Донецке, улицам в городах России, – таких, как Ростов-на-Дону, Владивосток, Невинномысск, Майкоп, Омск, Кызыл и других. В Донецке и в самой Волновахе открыты бюсты героя. Имя Жоги носит юнармейский отряд «Дети России» в Тольятти.

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный вспоминает, как познакомился с Жогой, – в середине апреля 2014 года, в Славянске, в самом начале событий «Русской весны» в Донбассе. «Он на мотоцикле подъехал, когда мы с Арсеном Павловым (Моторолой) стояли, разговаривали. Совсем зеленый местный пацан, на первый взгляд. Познакомились и так получилось, что сразу стали товариществовать», – сказал Поддубный, добавив, что постепенно они стали друзьями. «Будучи в возрасте юнца,

Володя оказался человеком крайне взрослым и сильным. Это редкость. Примеры приходят на ум только из времен Гражданской войны, – вроде Аркадия Гайдара.

Он сам рассказывал, что никогда не собирался служить в армии, более того – был уклонистом от службы в ВСУ. Но вот подружился с Арсеном Павловым, с нами. А после гибели Арсена стал его преемником – комбатом. Благодаря Володе, «Спарта» продолжила развиваться. Батальон не просто не потерял боеготовность, – он стал еще лучше», – считает Поддубный.

Парень был мужественный, что, может, и свойственно молодому возрасту, но при этом – крепким организатором, что редкость, отмечает военкор. «Володю беспрекословно слушались 50-летние мужики, которые не первый год на фронте. А такое в военном коллективе просто невозможно, если нет уважения», – поясняет собеседник.

«Последний раз мы виделись на направлении, где Володя потом и погибнет – возле Докучаевска. В тот момент Волноваха еще не была освобождена. Мы сфотографировались на память и договорились, что наша съемочная группа позднее заедет в его боевые порядки и мы поработаем. Но не судьба, не получилось. В тот день, когда он погиб, мы уже были под Киевом», – рассказал военкор.

«Володина гибель для меня за время СВО была одной из самых больших потерь. Очень Володи не хватает. Он стал явлением в российской истории как человек, который возглавлял легендарный батальон, как человек, который прямо защищал российские интересы, защищал русских в Донбассе, – упрямо, поступательно. Я очень рад, что он стал первым Героем России из числа донецких командиров. Очень жаль, что – посмертно», – вздыхает Поддубный.

О том, как погиб Жога, еще год назад рассказывал другой военный корреспондент – Семен Пегов, который в тот роковой день был рядом с Волновахой и также помогал эвакуировать мирное население. «Мы буквально виделись за полтора часа до этого события», – говорил Пегов. «Он мог находиться на пункте управления, руководить боем дистанционно. Но когда возникла ситуация, и его ребята попали в засаду, были зажаты с нескольких сторон, их обстреливали, он сам на машине вырвался туда через поле. Уже в поле автомобиль пробило пулями. Он выскочил, чтобы координировать ребят, и одна из пуль вошла в голову», – говорил Пегов в другом интервью – агентству ДАН.

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Преемником Жоги на посту комбата «Спарты» стал его отец, подполковник Артем Жога, который до тех пор служил в батальоне сына начальником штаба. Жога-старший с самого первого дня, с 2014 года поддержал сына в его решении идти воевать. «Он парень способный, амбициозный. И амбиции его довели до командира батальона. Мы с ним друзья. Все решения мы всегда принимали вместе, наши отношения не изменились даже в строгой дисциплинарной армейской жизни», – цитировал его телеканал «Царьград».

«Это аномальная ответственность для такого возраста. Главное-то в том, что его никто не назначал, а это было решение самого батальона», – добавлял Жога-старший. К слову, именно Артему Жоге вручил награду сына президент Путин. Это произошло в Кремле 9 мая прошлого года.

«Как известно, даже те, кто получил высшее военное образование, не всегда становятся настоящими командирами. Просто не всем это дано, – говорит газете ВЗГЛЯД Владислав Бердичевский (позывной «Бриг»), депутат Народного совета ДНР, бывший сотрудник политотдела Минобороны ДНР. – А с Жогой получился обратный пример. Совсем молодой человек набирался опыта с колес и в итоге стал командиром достаточно мощного подразделения, одним из авторитетных и сильных командиров республики. Таков Донбасс. Феномен Донбасса в этом и состоит, что у нас много таких самородков».

Весной 2014 года в ДНР и ЛНР на первый план выдвинулось много ярких, талантливых командиров, напоминает «Бриг». «К сожалению, большинство уже убито, ведь все эти годы здесь шли активные бои. Вот и Жога погиб. Думаю, все это оправдано. Люди погибли за свою большую Родину – за Россию», – говорит собеседник.

«Надо напомнить, что мы были в составе Украины, поэтому официальный патриотизм развивался совсем в другую сторону. Очень мало кто из нас служил в армии. Многие из наших парней косили от службы в ВСУ, в том числе и Жога. Если в советское время были хотя бы уроки НВП в школе, то у поколения Жоги не было даже таких уроков. И весной 2014 года у нас не было ни офицерского образования, ни тем более боевого опыта», – вспоминает «Бриг».

«На западной Украине националистические организации создавали свои лагеря, в которых обучали молодежь армейским навыкам. Вот почему именно из них формировались первые «добробаты». Такие добровольцы уже умели обращаться с оружием и были при этом пропитаны националистической идеологией, то есть сильно мотивированы», – поясняет депутат.

На ваш взгляд Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО? Да

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«Мое поколение, более старшее, к 2014 году уже и так были патриотами России, а молодежь в первое время не понимала, что происходит. Ведь киевская власть делала все, чтобы из донецких воспитать манкуртов, людей без роду и племени. Только когда начались бои, когда начали погибать наши близкие, только тогда молодые осознали, на чьей стороне правда», – рассказывает «Бриг».

«Очень жаль, что Владимир не дожил до признания нашей республики, до вхождения в состав Российской Федерации. Но он боролся за это, так что его гибель не была напрасной», – подчеркивает собеседник.

Как передавал ТАСС в конце февраля, бюсты героев республики полковников Арсена Павлова, Владимира Жоги, а также Ольги Качуры получили повреждения в результате обстрела Донецка артиллерией ВСУ. «Украинские каратели продолжают сражаться даже с погибшими героями республики. Вчера был прилет снарядов на Аллее Героев в парке культуры и отдыха Киевского района», – сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Мэр опубликовал фотографии, на которых видно, что бюсты Павлова, Жоги и Качуры посечены осколками снарядов.

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