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7 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 08:50  |  vz.ru
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Россия подвинет Украину на мировом рынке подсолнечного масла Гавриил Григоров/ТАСС
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Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

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Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины. По итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. О каких конкретно объектах идет речь и смогут ли украинские олигархи каким-то образом оспорить это решение? Подробности...
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Украина лишается «третьего столпа» обороны в Донбассе

После взятия Соледара и успехов в Артемовске российским военным предстоит битва за Северск РИА Новости
Российские военные заняли выгодные рубежи в районе Северска в ДНР, который получает все более важное значение. По некоторым данным, в ближайшее время этот город окажется в эпицентре боевых действий. Почему ему отведена роль «третьего столпа» обороны ВСУ и как могут развиваться дальнейшие события в случае успеха ВС России? Подробности...
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Украина доводит поляков до полного разорения

Многим полякам теперь не по карману самые простые продукты EPA/TASS
«Мы злимся, потому что считаем каждый грош». Такими словами поляки комментируют рекордный взлет цен, который они каждый день видят в магазинах. Сами эти магазины между тем закрываются, и то же самое грозит и фермерским хозяйствам Польши. Люди нищают и начинают экономить на самых обычных вещах. Причем здесь, казалось бы, Украина? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Рыцарственный Путин и брехливый Нафталий

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В самом дурацком положении оказывается бывший израильский премьер. Так ли все было, как он рассказывает, или не совсем так – нам знать не дано. Но нам дано знать другое: строгая конфиденциальность есть вообще краеугольный камень дипломатии. Подробности...

Родина – место, где ты нужен, даже когда не нужен самому себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Простые люди во всем мире – на нашей стороне. «На стороне России» – как говорили мне турки и греки в Германии, как пишут китайские пользователи в своих соцсетях. Как признавались арабы в Египте, и мне казалось, что моя Родина сейчас – это передовая для миллиардов простых людей во всем мире. Подробности...
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Поляки мечтают о Переяславской раде наоборот

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
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    Украина лишается «третьего столпа» обороны в Донбассе

    После взятия Соледара и успехов в Артемовске российским военным предстоит битва за Северск
    		   7 февраля 2023, 08:40
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    Российские военные заняли выгодные рубежи в районе Северска в ДНР, который получает все более важное значение. По некоторым данным, в ближайшее время этот город окажется в эпицентре боевых действий. Почему ему отведена роль «третьего столпа» обороны ВСУ и как могут развиваться дальнейшие события в случае успеха ВС России?

    В понедельник подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил заняли выгодные рубежи и позиции у города Северска в Донецкой народной республике. Он отметил, что положение ВСУ в районе Северска за минувшие выходные значительно ухудшилось.

    В то же время российские военные, благодаря занятым позициям, могут контролировать новые участки местности, повысив эффективность ударов по ВСУ. Подполковник добавил, что украинское командование вынуждено наращивать поставки как живой силы, так и вооружений на данном направлении.

    Кроме того, Марочко сообщил о том, что украинские военнослужащие дезертируют в районе города Кременной в ЛНР, где сейчас ведется наступление российских сил. Наши военные, по его словам, отмечают на Кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах ВФУ.

    Подполковник также уточнил, что некоторые военные не оказывают существенного сопротивления и оставляют позиции. Переброшенные ВСУ для сдерживания собственных войск националистические подразделения выполнить поставленную задачу не могут, добавил он.

    О том, что Северск приобретает все большее значение, ранее подробно писала газета ВЗГЛЯД. Это продиктовано географическим положением города, который наряду с Соледаром и Артемовском представляет собой «три столпа» оборонительной линии противника в Донбассе.

    Судьба Соледара известна: хотя и пытался противник утверждать обратное, в итоге украинская сторона признала потерю города. За Артемовск продолжаются бои. Там ВСУ несут настолько колоссальные потери, что в западной прессе уже устали об этом писать. Теперь же настает черед освобождения Северска.

    «Северск – относительно небольшой городок, который занимает доминирующие позиции с точки зрения ландшафта. Он имеет стратегическое значение. Дело в том, что сейчас на линии обороны ВСУ Северск – Соледар – Артемовск идут активные бои. Соледар уже проломлен, в скором времени должна решиться судьба Артемовска, на очереди окажется Северск», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Сам населенный пункт уже почти полгода находится под украинским контролем. Это приводит к постоянным обстрелам Лисичанска, Северодонецка, Кременной и Рубежного. Восстанавливать эти города не получается. Судьба всей агломерации зависит от того, кто контролирует Северск», – объяснил собеседник.

    «Тот факт, что мы заняли выгодные рубежи, позволяет рассматривать происходящее как подготовку к потенциальному наступлению. Мы располагаем необходимыми силами. И следующим на пути должен стать Красный Лиман»,

    – добавил экс-дипломат. «Только после взятия этих городов можно будет говорить о том, что линия обороны Северск – Соледар – Артемовск разобрана. Тогда получится вынудить ВСУ отступить к следующей линии обороны, которая, судя по всему, пройдет в районе Славянска, Краматорска и Дружковки», – рассуждает он.

    «Также мы наблюдаем, что ВСУ начали дезертировать в районе Кременной. В первую очередь это связано с серьезными потерями с их стороны. Кроме того, мотивация войск там практически на нуле. Все понимают, что мы имеем преимущество, а они просто отправлены на убой. И чтобы сохранить себе жизнь, противник просто дезертирует», – заключил Мирошник.

    В целом сейчас штурмовые формирования продвигаются на север в направлении Раздоловки, Закатного, по трассе Соледар – Северск. Это стало возможным после того, как российские войска взяли Соледар и прилегающие поселки, в частности Сакко и Ванцетти, Николаевку, указал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Если продвигаться на этом направлении, можно подтащить артиллерию и начать накрывать дорогу Красный Лиман – Северск, по которой снабжается вся северская группировка противника. В этом случае в оперативное окружение попадает не только Северск, но и Веселое, Спорное, Верхнекаменское – поселки, за которые месяцами шли бои», – пояснил он.

    «Проблема для противника заключается в том, что если наши войска перекрывают им дорогу, то удержание этих поселков лишено смысла. К слову, это стало причиной, почему ВСУ бросили позиции в Белогоровке на Лисичанском направлении», – сказал Рожин.

    Кроме того, российские войска продвигаются к дороге на Красный Лиман с севера. «Наши войска наступают еще на северном берегу Северского Донца в лесном массиве в Днепрово. Таким образом, с одной стороны, есть вероятность, что наши войска продвинутся и начнут обстреливать ВСУ с юга, с другой стороны – продвинутся в лесном массиве, постепенно протащат артиллерию и начнут обрабатывать дорогу уже с севера», – добавил военный эксперт.

    Собеседник назвал угрожающей ситуацию с оперативной точки для ВСУ. «Если противник будет чувствовать, что он не сможет обеспечить снабжение всей северской группировки, то он оказывается перед малоприятным выбором: либо рисковать угрозой котла, либо выводить войска, чтобы сохранить их для последующих боев на линии Часов Яр – Рай – Александровка», – отметил Рожин.

    Он констатировал, что «ситуация для противника ухудшается». При этом, по мнению собеседника, у ВСУ может не хватить сил для того, чтобы обеспечить удержание этого выступа, поскольку «много резервов стягивают бои за Артемовск».

    «Северск – Соледар – Артемовск – это была первая и главная линия обороны ВСУ. Сейчас эта линия прорвана и наши войска получают возможность использовать этот прорыв, заходить и во фланги северской группировки, и во фланги артемовской группировки. Это создает сразу два оперативных кризиса для ВСУ», – подчеркнул Рожин.

    По словам военного эксперта, нынешняя ситуация схожа с тем, как российские войска освобождали Попасную. «Тогда возник феномен «цветка Попасной» – в разные стороны начинали расходиться наши наступающие силы, и это создало для противника целую кучу проблем. Оперативная ситуация вокруг Соледара как раз и стала такой проблемой для украинского командования», – пояснил собеседник.

    Ситуация на этом направлении, по прогнозам Рожина, может развиваться следующим образом: «ВСУ потеряют Артемовск, вскоре будет потерян и Северск, возможно – и Дзержинск рядом с Горловкой».

    Эксперт отметил, что новая линия обороны противника, вероятнее всего, будет сформирована в районе Славянска, Константиновки, Краматорска и Дружковки. «Но основной точкой, которую будут пытаться удержать ВСУ, станет Часов Яр. Это связано с тем, что Артемовск находится в низине, а в сторону западного Донбасса рельеф повышается. Они будут рассчитывать на то, что, используя индустриальную застройку и ландшафт местности, им удастся еще какое-то время сопротивляться», – пояснил он.

    Что касается Красного Лимана, то эксперт считает, что этот населенный пункт в среднесрочной перспективе окажется в эпицентре боев. «К северо-востоку от Красного Лимана мы вышли к Ямполю. Если там будет усилен нажим, то вполне реалистично в среднесрочной перспективе освободить Терны и Торское, которые прикрывают Красный Лиман», – отметил аналитик.

    «Мы также видим, что наши войска активизируются под Купянском. Какую-то часть потерянных территорий в Харьковской области и в северо-западном Донбассе вполне реально вернуть в ближайшее время», – допускает Рожин.

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