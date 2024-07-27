Открытие Олимпиады в Париже стало «сатанинским балом Макрона»

Эксперты оценили церемонию открытия Олимпиады в Париже

Tекст: Алёна Задорожная

В Париже состоялась церемония открытия Летних Олимпийских игр. Однако событие, обычно проходящее в торжественной обстановке и привлекающее внимание миллионов людей по всему миру, в этот раз было омрачено чередой скандалов.

Так, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц) раскритиковал церемонию. По его словам, мероприятие ощущалось как «церемония закрытия человечества». Как пишет «Спорт-Экспресс», французская метал-группа Gojira «поразила перформансом» с отсылкой к казненной королеве Франции Марии-Антуанетте – «в какой-то момент в кадре запела девушка, держащая в руках свою отрубленную голову».

Кроме того, «ошеломили зрителей и два бородатых человека»: один – «якобы бог Дионис, больше похожий на скуфа-смурфика», второй – «то ли мужчина в женской одежде, то ли женщина с накладной бородой». При этом «кто-то из них стал частью одного из самых провокационных кадров шоу – в один момент режиссеры трансляции показали группу вызывающе одетых людей, усевшихся как на росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи».

Греческий портал Pronews.gr написал, что «присутствие на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года трансвеститов, которые выдавали себя за... Иисуса Христа и его учеников», вызвало «бурную реакцию» и свидетельствует о «полном крахе западной цивилизации, превращении праздника олимпизма и его идеалов в парад трансгендеров».

Богохульная пародия вызвала недовольство и во французском епископате. Священнослужители выразили сожаление по поводу церемонии, которая, «включала в себя сцены насмешек над христианством», передает Le Figaro. Как добавляет издание, многие правые политические деятели и пользователи интернета были возмущены, осудив «христианофобскую», «неуважительную» или даже «кощунственную» постановку.



Племянница Марин Ле Пен Марион Морешаль рассказала, что смотрела церемонию со своими детьми. По ее словам, было сложно оценить «несколько удачных сцен» между «обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, трансвеститами». Также она заявила об «общем уродстве костюмов и хореографии».

Еще одним фиаско стал момент подъема флага – на флагштоке он оказался перевернутым. Однако увидели это не все зрители, поскольку часть из них покинула праздник еще до начала. Как сообщает France Info, на верхних набережных Сены оказалась плохая видимость. Кроме того, в некоторых местах обзор закрывали деревья и заборы, а также зонты зрителей, раскрытые с началом дождя.

Между тем, по мнению экспертов, церемония открытия Игр в Париже была в некотором смысле логичной: она отразила в себе отголоски Французской революции и моральную деградацию Запада. «Символично и содержательно игры принимала не страна, а глобальный Запад», – пишет политконсультант Мария Сергеева.

По ее словам, Париж стал лишь одним из городов этого «глобального мира». «Родившаяся в Нью-Йорке Леди Гага и Селин Дион из Квебека, англоязычный евротрэш на дискаче с трансами и калифорнийский наркоман Снуп Дог – национального на церемонии было вызывающе мало», – подчеркивает аналитик.



«Единственный не парижский символ Франции – Жанна Д’Арк – была похожа не на юную непорочную девушку, а не то на смерть с косой, не то на всадника Апокалипсиса. И это интересно. Обычно же Олимпийские игры используются странами для выражения национального тщеславия, для имиджевого позиционирования страны в мире. А тут на переднем плане – глобальные элиты, глобальные западные селебрити», – продолжает эксперт. Политконсультант указывает: «Спорта в церемонии открытия было настолько мало, что сразу ясно – Игры сейчас в первую очередь геополитические».

В свою очередь религиовед Роман Лункин указывает на оскорбительные и богохульные номера во время церемонии открытия Олимпиады.

«Пародии на христианские сюжеты в Париже являются богохульством, поскольку хулят Христа и Евангелие.

Тайная вечеря, которая является прообразом Евхаристии, происходящей в ходе литургического богослужения у христиан всех конфессий, наполнена заведомо греховными персонажами, которые попирают библейские заповеди», – объясняет он.

«Они торжественно выставляют напоказ все, что противоречит традиционному христианству. Вечеря в образе картины Леонардо да Винчи выбрана не случайно, поскольку это центральное место Нового завета, а происходящее там – сердце вероучения. Идеологи Олимпиады хотели попасть именно в самое сердце. В данном случае присутствует стремление оскорбить и ниспровергнуть главные символы христианской веры», – подчеркивает эксперт.

Он также называет происходящее «апофеозом распущенности» и напоминает о Французской революции, следствием которой, по его мнению, и стала форма проведения открытия Олимпиады. «Революция ниспровергла церковь с ее пьедестала и провозгласила культ высшего разума, – рассуждает аналитик. – Идеи Просвещения и французских философов заложили основы светскости, которые сейчас определяются во Франции как республиканские ценности. Между тем,

светскость сама по себе не предполагает издевательства над религией: для светских людей вера либо «глубоко в душе», либо совсем не интересна»,

– продолжил он аналитик. «Нынешний сатанинский бал Эммануэля Макрона – это проявление леволиберальной идеологии, антиидентизма и антитрадиционализма, которые не могут спокойно относится к религии. По их версии, вера большинства должна быть унижена и свергнута, а нужные для идеологии меньшинства должны сами править бал и менять по своему усмотрению традиционные ценности и институты», – добавляет Лункин.

На этом фоне он допускает, что «многие трансгендеры, участвовавшие в церемонии, вполне могут считать себя христианами, создающими постмодернистское более «открытое христианство любви», где нет твердых истин и ценностей». Аналитик убежден: «открытие Олимпиады является продуманной акцией по разрушению идентичности европейцев, а не чьей-то случайной шуткой».





«Для Макрона как представителя антиидентизма это способ показать прогрессивность французской культуры и общества в противовес «архаичным ценностям и политикам». Антиидентисты – интеллигенция, журналисты, деятели культуры, часть политической элиты – прекрасно знают, что никакого отпора в обществе, воспитанном в духе культуры отмены, они не получат», – замечает религиовед.

«Макрон также полагает, что это хороший способ закрепить свою победу над французскими идентистами в лице движения Марин Ле Пен и Жордана Барделлы и свою собственную роль пропагандиста «новых ценностей» в Евросоюзе. Возможно, ему это пригодится для будущей карьеры после президентства», – сыронизировал эксперт.



«Олимпиада с брызгами крови из Консьержери, полуязыческим шабашем и всадником Апокалипсиса в конце стала отказом от всего святого ради зрелища, что и вызвало восторг Макрона. Здесь он, действительно, почувствовал себя победителем», – заключил Лункин.

Напомним, Олимпийские игры продлятся в Париже до 11 августа. В соревнованиях россияне примут участие в пяти дисциплинах, они будут выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна, а их медали не будут учитываться в общем зачете.

