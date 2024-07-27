Церемонию открытия Олимпиады назвали парадом трансгендеров

Племянница Ле Пен Марешаль раскритиковала церемонию открытия Олимпиады в Париже за трансвеститов и унижение гвардии

Tекст: Антон Антонов

Марешаль рассказала, что смотрела церемонию «со своими детьми». По ее словам, было сложно «оценить несколько удачных сцен» между «обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, трансвеститами».

Также она заявила об «унижении республиканской гвардии, вынужденной танцевать с Аей Накамурой», и «общем уродстве костюмов и хореографии», передает РИА «Новости» со ссылкой на pronews.gr.

Марешаль назвала церемонию «безнадежной попыткой восхвалять ценности спорта и красоту Франции на фоне такой грубой пропаганды woke-культуры».

Обращаясь к христианам, которые почувствовали себя оскорбленными «пародией на тайную вечерю», Марешаль заверила, что «это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию».

Pronews.gr пишет, что «присутствие на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года трансвеститов, которые выдавали себя за... Иисуса Христа и его учеников», вызвало «бурную реакцию» и свидетельствует о «полном крахе западной цивилизации, превращении праздника олимпизма и его идеалов в парад трансгендеров».

Напомним, СМИ сообщают, что на церемонии открытия Олимпиады «режиссеры трансляции показали группу вызывающе одетых людей, усевшихся как на росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи». Французская метал-группа Gojira «поразила перформансом» с отсылкой к казненной королеве Франции Марии-Антуанетте – «в какой-то момент в кадре запела девушка, держащая в руках свою отрубленную голову». Кроме того, на церемонии выступил «то ли мужчина в женской одежде, то ли женщина с накладной бородой».