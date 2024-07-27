Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.19 комментариев
Ким Дотком назвал открытие Олимпийских игр «закрытием человечества»
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц) раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.
По мнению предпринимателя, «церемония открытия Олимпийских игр ощущалась как церемония закрытия человечества», передает РИА «Новости».
Напомним, Олимпийские игры в Париже объявлены открытыми. Олимпийский флаг у Эйфелевой башни на церемонии открытия повесили на флагшток в перевернутом виде. Часть зрителей покинула трибуны еще до начала церемонии из-за погоды и плохой видимости.