Франция договорилась поставить Украине ракеты-перехватчики и новые радары

Французская сторона намерена укрепить украинскую противовоздушную оборону за счет передачи дополнительных ракет-перехватчиков и радаров, передает РИА «Новости».

О новых поставках вооружения глава французского государства рассказал после переговоров с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Еще в конце августа Париж анонсировал отправку Киеву дополнительных зенитных ракет.

В Москве неоднократно подчеркивали, что передача западного оружия Киеву мешает урегулированию конфликта и напрямую вовлекает страны НАТО в боевые действия. В Кремле также отмечали негативный эффект от подобных шагов для возможных мирных переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Дональдом Трампом идеи энергетического перемирия.

В прошлом году он исключил отправку французской молодежи в зону боевых действий.

В феврале прошлого года глава государства заявил о возможной переброске французских военных на помощь Киеву.