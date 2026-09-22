Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Макрон: Франция решила передать Украине радары и ракеты
Франция договорилась поставить Украине ракеты-перехватчики и новые радары
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о подписании новых контрактов на поставку Киеву элементов систем противовоздушной обороны.
Французская сторона намерена укрепить украинскую противовоздушную оборону за счет передачи дополнительных ракет-перехватчиков и радаров, передает РИА «Новости».
О новых поставках вооружения глава французского государства рассказал после переговоров с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Еще в конце августа Париж анонсировал отправку Киеву дополнительных зенитных ракет.
В Москве неоднократно подчеркивали, что передача западного оружия Киеву мешает урегулированию конфликта и напрямую вовлекает страны НАТО в боевые действия. В Кремле также отмечали негативный эффект от подобных шагов для возможных мирных переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Дональдом Трампом идеи энергетического перемирия.
В прошлом году он исключил отправку французской молодежи в зону боевых действий.
В феврале прошлого года глава государства заявил о возможной переброске французских военных на помощь Киеву.