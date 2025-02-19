Макрон заявил о возможной отправке французских военных на Украину

Макрон не исключил отправки на Украину французских и британских войск после мирного соглашения

Tекст: Антон Антонов

По словам Макрона, Франция не планирует сейчас отправлять войска, но это может произойти после заключения мирного соглашения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.

«(Прежде всего) перевооружить, переоснастить украинцев. Далее направить экспертов или даже войска в ограниченном плане», – сообщил он. Макрон уточнил, что не планируется отправка войск на линию фронта, однако рассматривается возможность их присутствия «за пределами любой зоны конфликта» для успокоения украинцев и демонстрации солидарности.

«Это то, над чем мы размышляем с британцами. И третье решение – это вступление в НАТО», – заявил президент Франции.

Кроме того, Макрон допустил, что в рамках мирных переговоров можно рассмотреть проведение под мандатом ООН «операции по поддержанию мира» вдоль линии фронта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ сообщали, что Британия и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия. Макрон говорил, что сейчас его страна не проводит «подготовку к отправке войск».